Dyson fait fondre le prix de ses meilleurs appareils pendant les soldes d’été

Le 28 juin sonnera le coup d’envoi des soldes d’été. C’est le moment idéal pour équiper votre maison de nouveaux appareils premium. Aspirateurs sans-fil, purificateurs d’air, ou encore sèche-cheveux, le meilleur de Dyson profitera pour l'occasion de belles remises.

Avec les beaux jours, le pollen et les grosses chaleurs signent leur grand retour. Vous ne rêvez donc que d’une chose : retrouver le confort douillet de votre maison et laisser canicule et allergènes à la porte. Mais pour y parvenir, il faut un bon équipement.

Ça tombe bien, du 28 juin au 25 juillet, à l’occasion des soldes d’été, Dyson affiche ses purificateurs d’air à prix réduit. Et les bonnes surprises ne s’arrêtent pas là. La marque propose aussi ses meilleures références d’aspirateurs balais et d’appareils de coiffage à prix mini.

Voici notre sélection des plus belles remises proposées par Dyson durant les soldes d’été :

Le Dyson Purifier Humidify+Cool Autoreact pour un air pur et ventilé

Si Dyson est avant tout reconnu pour ses aspirateurs balais, la marque anglaise propose aussi d’excellents purificateurs d’air. Le Purifier Humidify+Cool Autoreact en est un bel exemple. Sous son apparente compacité et son design raffiné se cache un appareil multifonction capable simultanément de purifier l’air, de l’humidifier et même de le ventiler.

Au printemps avec les pollens, mais aussi en été avec la sécheresse ambiante, cet appareil apporte un réel confort et un air purifié. À l’aide de trois capteurs, il mesure la qualité de l’air, l’humidifie et, au besoin, se charge de capturer la poussière, les particules allergènes, les virus ou encore les mauvaises odeurs.

Pour s’adapter au mieux aux préférences de chacun, Dyson a par ailleurs prévu plusieurs options pratiques pour son Purifier Humidify+Cool Autoreact :

une ventilation directe ;

une ventilation indirecte et plus subtile avec un flux d’air redirigé intégralement vers l’arrière de l’appareil ;

un mode “Auto” pour ne plus avoir à se soucier d’activer, de désactiver et de paramétrer le purificateur d’air ;

un mode “nuit” chargé d’abaisser la luminosité de l’écran et de rendre la soufflerie plus silencieuse.

Si vous recherchez un bon ventilateur pour cet été, c’est le moment de vous faire plaisir. Durant les soldes, le Dyson Purifier Humidify+Cool Autoreact voit en effet son prix chuter de 699 à 499 euros.

Le Dyson V11 Extra vient à bout de toutes les saletés, même les plus petites

Pour faciliter la corvée du ménage, Dyson a conçu toute une gamme d’aspirateurs-balais à la fois puissants et très maniables, dont le Dyson V11 Extra. Très pratique au quotidien, ce modèle ultra-léger de 3 kg permet d’aspirer facilement la poussière dans tous les recoins de la maison, y compris les plus inaccessibles.

Même la poussière logée entre vos figurines Warhammer n’y résistera pas. Le Dyson V11 Extra peut en effet se transformer en un clic en aspirateur à main et profite d’une large quantité d’accessoires pour s’adapter au mieux aux zones à aspirer, dont :

une grande brosse Motorbar auto-démêlante pour le sol ;

un adaptateur se pliant à 90 degrés pour passer sous les meubles bas ;

un long suceur pour les plinthes et les endroits les plus inaccessibles ;

une mini-brosse motorisée pour les fauteuils ;

un accessoire combiné à un large embout pour les meubles.

Quelle que soit l’option choisie, grâce à la force centrifuge et à son moteur Hyperdymium réalisant 125 000 tours par minute, le Dyson V11 Extra aspire à haute puissance tout type de poussières, y compris les poils d’animaux et les fines particules. De plus, cet aspirateur profite d’une belle autonomie, pouvant atteindre 60 minutes en mode Eco.

Jusqu’au 25 juillet, le Dyson V11 Extra est affiché à seulement 449 euros au lieu de 549 euros. De quoi s’équiper de la technologie Dyson sans se ruiner. Bon à savoir : le support mural multi-accessoires est offert !

Le Dyson V15 Detect Absolute aspire intelligemment tous types de sols

Modèle phare de la marque anglaise, le Dyson V15 Detect Absolute est à la fois l’aspirateur balai le plus récent, mais aussi le plus avancé de la gamme. Grâce à tous ses capteurs embarqués, cet appareil est capable de détecter le type de sol sur lequel il passe, mais aussi d’analyser les poussières rencontrées.

Sur ces bases, le Dyson V15 Detect Absolute adapte automatiquement et intelligemment la puissance d’aspiration pour ne laisser aucune poussière derrière lui. Comme le Dyson V11 Extra, ce modèle est équipé d’un moteur effectuant 125 000 tours par minute. Pour aller plus loin que ce dernier, le V15 Detect Absolute embarque en prime une brosse motorisée et auto-démêlante Digital Motorbar et une brosse avec lumière intégrée, chargée de propulser une lumière sur le sol. De cette manière, même les saletés les plus fines deviennent visibles et vous êtes sûr de n’omettre aucune zone sur votre passage.

Au fil du nettoyage, vous pouvez également découvrir depuis son écran LCD la typologie de particules qui jonche majoritairement votre sol et surtout vérifier l’autonomie de l’appareil. Celle-ci est d’ailleurs assez large, Dyson promettant une heure d’aspiration avec une charge pleine.

À l’occasion des soldes, ce puissant aspirateur-balai profite d’une belle réduction de 150 euros, faisant chuter son prix de 799 à 649 euros.

Dyson Corrale : un lisseur doux pour les cheveux

Si la force de Dyson réside dans ses aspirateurs, le constructeur est pareillement reconnu sur le marché des appareils de coiffage. En marge de sèche-cheveux et de boucleurs, Dyson propose un lisseur respectueux de la fibre capillaire, le Dyson Corrale.

Avec ses plaques souples en alliage de cuivre et de manganèse, ce lisseur se montre efficace sans avoir à monter dans des températures extrêmes. D’ailleurs, le Dyson Corrale vérifie 100 fois par seconde la chaleur des plaques afin d’éviter les variations incongrues de température et la dégradation des cheveux.

Cet appareil sans fil doté d’une bonne autonomie de 30 minutes en chauffe est apprécié de tous ceux dont la tignasse rebelle nécessite d’être domptée.

Jusqu’au 25 juillet, le lisseur Dyson Corrale est affiché à partir de 349 euros au lieu de 449 euros, soit un excellent rapport qualité prix pour ce type d’appareil de coiffage premium.