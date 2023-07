Test Nanoleaf Essentials Matter Smart Bulb E27 : une ampoule connectée Matter qui dévoile ses limites

Matter est le nouveau protocole qui doit unifier les différentes technologies liées à la maison connectée. Malheureusement, les produits sont encore rares et nous avons donc sauté sur l’occasion de tester la première ampoule connectée Matter du marché. Une Nanoleaf Essentials Matter Smart Bulb E27 efficace, mais qui souligne les défauts de jeunesse du nouveau protocole.

Matter ne cesse de faire parler de lui ! Et pour cause : sa lourde mission est d’unifier dans un seul protocole toutes les technologies existantes dédiées à la maison connectée. Malgré un lancement en fanfare, les produits restent encore peu nombreux. C’est donc avec beaucoup de curiosité que nous avons testé la première ampoule connectée Matter du marché, la Nanoleaf Essentials Matter Smart Bulb E27.

Un produit qui propose au design original, permettant de vérifier concrètement si Matter apporte ce surplus de souplesse que nous sommes en droit d’attendre.

Design et fonctionnalités : un bulbe lumineux atypique

Cette ampoule affiche un design atypique avec sa forme de bulbe multifacette. Cela ne va pas changer grand-chose à l’usage, mais si vous l’utilisez avec un luminaire transparent ou un plafonnier, où elle sera apparente, cette originalité peut apporter une touche de style à votre intérieur. La conception est de qualité et ne devrait pas poser de désagréments particuliers sur le temps long.

Elle affiche un gabarit assez standard avec des dimensions de 6,1 x 11,1 cm. Cette ampoule annonce une luminosité maximale de 1 100 lumens et une température des couleurs allant de 2 700 à 6 500 K. Ce qui devrait lui permettre de créer de nombreuses nuances de blanc et jusqu’à 16 millions de couleurs. Elle exploite le Bluetooth et le Wi-Fi pour la connectivité. Sur le côté de l’ampoule se trouvent un QR Code et un numéro d’identification Matter. Ils serviront lors du processus d’installation.

Installation et configuration : Matter mate les difficultés

Il existe deux possibilités d’installer ce produit : en passant simplement par Google Home, Apple HomeKit, Alexa, ou par l’application Nanoleaf.

Pour fonctionner parfaitement, ce produit nécessite un hub Matter, qui doit être acheté à part. Si vous êtes déjà le propriétaire d’une enceinte connectée (Apple HomePod, Amazon Echo ou Google Nest) ou d’une Apple TV 4K de dernières générations, ces produits font également office de hub Matter.

Bonne surprise : une fois mise sous tension, l’ampoule est automatiquement détectée par votre smartphone et il vous est proposé de lancer le processus d’appairage. Si cela n’est pas le cas, pas de panique, vous n’avez qu’à lancer le processus d’installation via l’application de votre choix et il est identique dans toutes les situations.

Ainsi, il vous sera demandé de scanner le QR Code Matter présent sur le produit ; s’il ne fonctionne pas, un code numérique à neuf chiffres peut être utilisé. Le processus est ensuite totalement automatique, d’une rare simplicité, à quelques remarques près.

Premier bémol : si vous installez l’ampoule via Google Home ou Home Kit, cela ne fait pas apparaître automatiquement l’ampoule dans l’application Nanoleaf, alors que l’inverse est vrai. Même si nous avons dû nous y reprendre à deux fois avant que la synchronisation avec HomeKit soit effective

Si Matter fonctionne parfaitement avec les applications Google Home et Maison, nous avons été dans l’incapacité de l’associer avec un HUB Amazon Echo, et cela malgré les dernières mises à jour censées les rendre compatibles Matter. Ensuite, nous avons constaté au départ des pertes de connexions. Elles ont disparu après quelques jours d’utilisation, mais nous n’avons aucune explication sur ce phénomène.

Les fonctionnalités proposées dans les applications Maison ou Google Home sont un peu plus limitées que sur l’application Nanoleaf. Ainsi, nous pouvons régler la puissance de l’ampoule et choisir parmi six couleurs présélectionnées, mais impossible de définir une nuance précise manuellement. Pour cela, il faut passer par l’application Nanoleaf. Toutefois, il est très facile de les intégrer à des groupes d’ampoules par exemple et de créer des scénarios de maison connectée en quelques appuis sur l’écran.

L’application Nanoleaf est celle qui permet d’exploiter à 100 % les possibilités de la Nanoleaf Essentials Matter Smart Bulb E27. Ainsi, vous pouvez affiner les couleurs que vous souhaitez diffuser et paramétrer vos propres scènes lumineuses. Il est même possible de créer un éclairage circadien, pour que la lumière se synchronise avec votre heure de coucher et de réveil.

Néanmoins, l’application reste marquée par la gamme de luminaires à composer de la maison. Ainsi, elle propose de nombreuses fonctionnalités et de scénarios créés par la marque ou des utilisateurs. Ils sont très nombreux et se téléchargent en quelques secondes. La majorité ne peut toutefois pas s’appliquer à l’ampoule Matter et tout cela ne fait qu’alourdir une interface qui ne brille pas par sa simplicité. Il aurait été judicieux d’épurer l’interface pour les utilisateurs n’utilisant pas les panneaux lumineux Neanoleaf.

Enfin, l’usage des assistants vocaux se fait très naturellement, même si nous avons noté quelques problèmes erratiques sur la commande d’extinction, mais rien qui ne puisse être corrigé à l’avenir.

À l’usage : efficace et pratique

L’ampoule annonce une puissance lumineuse maximale de 1 100 lumens, un des chiffres les plus hauts du marché. Toutefois, la pointe de puissance est mesurée sur les blancs et pas la couleur comme nous allons le voir plus bas.

En mode blanc, la lumière s’avère vivace et très bien dosée. Nous pouvons très facilement passer d’un blanc vraiment lumineux, à plus chaud ou froid, en quelques secondes, juste en jouant avec la petite roue vue plus haut. Le résultat très satisfaisant et qui n’a rien à envier à la concurrence haut de gamme.

À 50 % de puissance, nous pouvons lire un livre sans difficulté dans une pièce de 25 m². Il faut réellement descendre en dessous de 20 % pour qu’elle devienne très difficile. À 100 %, la pièce est bien éclairée et permet même de s’attaquer à de petits travaux de précision.

Quand nous passons à la couleur, nous apprécions d’avoir un large choix à notre disposition. Toutefois, la puissance lumineuse est bien moindre dans ce mode. Ainsi, à 50 % de puissance, lire un livre demande des efforts, à 100 %, c’est bien plus acceptable, mais nous restons sur une lumière plus tamisée qu’éclairante. Toutefois, dans l’objectif de créer des ambiances lumineuses, vous ne pourrez être que satisfait.

Finalement, ce qui nous le plus déçu dans ce produit, c’est Matter . Le protocole est encore jeune et doit être affiné. Ainsi, nous n’avons pas accès à toutes les fonctionnalités que propose l’application Nanoleaf dans Maison ou Google Home. De plus, une fois installés avec un HomePod mini comme hub Matter, nous avons dû renouveler l’opération pour l’écosystème Google. Les hubs ne communiquent pas encore entre eux.

Actuellement, Matter propose d’unifier les installations entre hubs différents via un code, mais cela ne fonctionne pas encore parfaitement. Autre détail : si vous utilisez plusieurs ampoules connectées de marques différentes, il vous faudra synchroniser les teintes de couleurs et la puissance de chaque ampoule manuellement pour obtenir un résultat harmonieux. Vivement que Matter le fasse pour nous…

Prix et disponibilité de la Nanoleaf Essentials Matter Smart Bulb E27

La Nanoleaf Essentials Matter Smart Bulb E27 est disponible au prix de 19,99 euros sur le site du constructeur et chez les revendeurs partenaires comme Amazon.