Amazon : Thread (et Matter) débarquent sur 100 millions d’enceintes Alexa, tout ce que ça change

Amazon vient notamment de mettre à jour trois nouveaux modèles de ses enceintes connectées Echo vers Matter et Thread, les nouveaux standards de la domotique permettant d'utiliser facilement des produits connectés de marques différentes entre eux. Des millions d'appareils sont concernés.

C’est un nouveau bond du géant de la tech vers une standardisation du marché. Mardi 2 mai 2023, Amazon a annoncé sur son blog officiel plusieurs mises à jour très attendues de ses produits connectés et services de domotique.

Notamment, la mise à jour de trois nouvelles enceintes Echo vers Matter et Thread, deux nouveaux standards du marché de la maison connectée. L’entreprise passe ainsi le cap des 100 millions de produits compatibles.

L’entreprise avait déjà mis à jour 17 enceintes Echo vers la technologie Matter, lancée fin 2022 pour simplifier l’usage de produits connectés de marques différentes. La nouveauté réside donc surtout dans l’ajout d’une deuxième technologie de la domotique, qui se veut révolutionnaire, à tous ces produits : le protocole Thread. On vous explique tout.

Matter c’est bien, mais avec Thread c’est encore mieux

En effet, les produits Amazon déjà mis à jour vers Matter n’étaient pas totalement convertis à tous les nouveaux standards ouverts de la domotique : ces appareils connectés pouvaient bien communiquer et être contrôlés par des produits ou des applications de fabricants différents (comme Apple ou Google), mais tous devaient être reliés en Ethernet ou en Wi-Fi pour que ça fonctionne.

Ce ne sera donc plus le cas après la nouvelle mise à jour, permettant aux produits Amazon compatibles Matter de communiquer entre eux via le protocole Thread à la place. Développé depuis 2015, soit bien avant Matter, ce protocole permet ainsi aux appareils connectés de communiquer par un réseau à faible latence et consommant peu d’énergie.

Trois produits obtiennent donc cette « promotion » : les enceintes connectées de seconde génération Echo Plus, Echo Dot et Echo. C’est aussi le cas des routeurs de la marque Eero, détenue par Amazon.

Autre nouveauté : l’enceinte connectée Amazon Echo 2020 peut désormais être utilisée comme « border routeur » pour le protocole Thread. En clair, si vous le souhaitez, elle peut devenir la cheffe d’orchestre de tous vos appareils connectés compatibles avec Thread.

Le « border routeur » devient ainsi le seul appareil ayant besoin d’être connecté à Internet et fait l’interface entre votre smartphone et votre maison connectée.

Alexa s’ouvre aussi aux autres produits connectés

Les annonces d’Amazon ne s’arrêtent pas là pour autant. La multinationale a également annoncé que les millions d’appareils compatibles avec Matter (qu’ils soient fabriqués par Amazon ou non, donc) pourront désormais aussi être contrôlés via l’application Alexa pour iOS. Jusqu’ici, seule la version Android prenait en charge ce nouveau standard.

Alexa fonctionne également avec de nouveaux types de produits Matter. Les ampoules, capteurs, prises et interrupteurs connectés compatibles avec cette technologie pourront maintenant être contrôlés via l’application et l’assistant vocal d’Amazon.

Si toutes ces annonces marquent un vrai pas en avant de la firme américaine vers une standardisation du marché, certains types de produits déjà compatibles Matter ne le sont toujours pas avec les services Amazon, note le média en ligne The Verge.

C’est le cas des télévisions, des thermostats, des serrures ou des détecteurs de mouvements connectés. Interrogé par le site, Amazon promet toutefois qu’ils y travaillent et que des annonces se feront en temps voulu.

