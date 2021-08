Apple HomePod : l’audio spatial et la qualité Lossless s’invitent en bêta

Annoncées en juin sur Apple Music et déployées dans la foulée, la qualité lossless et l'expérience Spatial Audio font leurs premiers pas sur les HomePod et HomePod Mini au travers d'une nouvelle bêta de firmware.

HomePod 15 bêta 5 ouvre en partie les portes de la qualité lossless et de l’expérience Spatial Audio aux enceintes connectées d’Apple. Avec cette nouvelle bêta, les HomePod vont aussi pouvoir tirer parti d’une option pour activer le Dolby Atmos directement depuis l’application Maison. Pour rappel, l’audio spatial et sans pertes avait été ajouté plus tôt cet été sur l’application Apple Music, permettant même au service de prendre un petit avantage sur certains de ses concurrents.

Comme le précise 9to5Mac, ces nouveautés pour les deux modèles de HomePod ne sont pour l’instant accessibles qu’à certains utilisateurs de la dernière bêta. Le site spécialisé souligne par ailleurs qu’Apple travaille à lancer la prise en charge de Dolby Atmos et de l’audio lossless en même temps sur le HomePod.

Comment activer ces nouveautés sur HomePod 15 bêta 5 ?

Pour en profiter, il faut avoir installé les dernières bêta d’iOS 15 et HomePod 15 puis se rendre dans l’application Maison. De là, allez dans les Réglages de Maison (icône en haut à gauche), puis Média pour accéder à l’onglet Apple Music. Si ces nouvelles fonctionnalités sont déjà disponibles chez vous, vous trouverez ici des options permettant d’activer le Lossless Audio et le Dolby Atmos. Votre HomePod sera alors capable de jouer des morceaux avec ces deux caractéristiques. Comme évoqué plus haut, si vous ne trouvez pas ces options, c’est que vous n’êtes probablement pas encore concerné par leur déploiement.

En dehors de cette bêta, Dolby Atmos n’est accessible au qu’aux HomePod originaux lorsqu’ils sont connectés en paire à l’Apple TV 4K dans le cadre d’une configuration Home Cinema. À terme, cette configuration devrait s’ouvrir aussi aux HomePod Mini, qui pourront alors eux aussi être appairés à une Apple TV et proposer le son Dolby Atmos. L’audio spatial et sans pertes de qualité devrait du reste arriver chez l’ensemble des utilisateurs d’HomePod avec le déploiement d’iOS 15 et HomePod 15 cet automne.