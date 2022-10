Ecovacs DEEBOT X1 OMNI : avec 400 euros de réduction pour les Prime Days, cet aspirateur robot sera au meilleur prix

ECOVACS s’apprête à frapper un grand coup lors des Prime Days avec une réduction importante sur son meilleur aspirateur robot. Rendez-vous le 11 octobre pour profiter d’une ristourne de 400 euros sur le DEEBOT X1 OMNI.

Avec son DEEBOT X1 OMNI, ECOVACS nous propose ce qui est sans doute l’aspirateur robot ultime. Pour rappel, nous avons été suffisamment impressionnés pour lui accorder la note de 9/10 lors de notre test. Bardé de fonctionnalités et technologies haut de gamme, il surpasse allègrement la concurrence, y compris sur le plan tarifaire.

Pour les Prime Days, le constructeur a toutefois décidé de faire un beau geste et propose son fleuron avec une remise importante. Durant 48 heures, du 11 au 12 octobre, vous pourrez en effet découvrir cet appareil à prix réduit chez Amazon. ECOVACS offre un rabais de 400 euros, qui fait descendre le prix du DEEBOT X1 OMNI à 1099 euros, au lieu de 1499 euros en temps normal.

DEEBOT X1 OMNI : la Rolls-Royce des robots aspirateurs selon ECOVACS

Annoncé à l’occasion du dernier CES, le DEEBOT X1 OMNI a fait trembler le petit monde des aspirateurs robots. Il faut dire qu’ECOVACS n’a pas lésiné sur la fiche technique de son dernier-né en intégrant le nec plus ultra des technologies présentes sur le marché dans un écrin imaginé par la firme Jacob Jensen Design.

Outre un moteur d’aspiration capable de développer une puissance d’aspiration s’élevant à 5 000 Pa, cet aspirateur se démarque avant toute chose par sa capacité à laver les sols de manière très efficace. Il embarque deux serpillères rotatives (180 tours par minute) capables d’appliquer une pression de 6 newtons sur les sols pour en désincruster la moindre tâche.

Autre point fort du DEEBOT X1 OMNI, son autonomie. Et on ne parle pas ici de sa batterie (même si elle lui permet de tourner pendant près de trois heures), mais bien de son habileté à se débrouiller seul, sans qu’aucune intervention ne soit requise de votre part. Le secret réside dans la station d’accueil équipée d’un bac à poussières de 3,2 litres, qui enferme les déchets que le robot a aspirés au préalable. Mieux, cette station accueille aussi les eaux sales utilisées pour nettoyer la serpillière, avant de la sécher. Vous n’aurez donc pas à vous inquiéter de votre aspirateur au quotidien.

Enfin, sachez qu’ECOVACS a doté son DEEBOT X1 OMNI de ce qui se fait de mieux en matière de capteurs. Capteurs de proximité, caméra 3D, télémètre laser et logiciel suppléé par l’intelligence artificielle permettent à cet appareil de naviguer sereinement dans votre logement, d’éviter les obstacles, et de choisir le nettoyage le plus adapté aux différentes surfaces. Son application, simple à utiliser et complète, vous donnera l’occasion de paramétrer dans les moindres détails le comportement de cet aspirateur robot unique en son genre.

Prime Days : 48 heures pour économiser 400 euros sur le DEEBOT X1 OMNI

C’est dans quelques jours à peine que la seconde vague des Prime Days 2022 débarquera et, avec elle, de nombreuses promotions. L’occasion de réaliser quelques belles affaires sur de nombreux produits, entre tech, domotique et électroménager (pour ne citer qu’eux). C’est par exemple le cas d’ECOVACS qui a décidé de vous faire économiser une somme rondelette sur son DEEBOT X1 OMNI.

À partir du 11 octobre, et pendant 48 heures, vous pourrez ainsi acquérir ce qui est sans doute le meilleur aspirateur robot jamais sorti pour 1099 euros au lieu de 1499 euros. Une économie de près de 27 %. Une première pour cet appareil, sorti dans le courant de l’été.