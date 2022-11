Single Day : les prix des meilleurs aspirateurs de Roborock sont en forte baisse

Les Single Day, c'est parti. Comme chaque année, Roborock marque cet évènement et réduit considérablement le prix de ses meilleurs robots laveurs et aspirateurs robots. Voici comment en profiter.

Si les bons plans sur les smartphones et les tablettes sont légion chez AliExpress durant la période du Single Day, il y a aussi de très bonnes affaires à réaliser du côté des aspirateurs-robots. Roborock propose ses meilleures références à prix réduit, dont les aspirateurs robots premium Roborock S7 et S7 Pro Ultra, ou encore l’étonnant aspirateur balai lavant Dyad.

Jusqu’au 12 novembre, Roborock applique de belles remises sur ses aspirateurs. Voici notre sélection des meilleures offres Roborock.

Roborock S7 : un puissant aspirateur robot 2-en-1

Sorti en janvier 2021, l’aspirateur robot Roborock S7 est l’un des modèles phares de la marque chinoise. Il offre une double fonction d’aspiration et de lavage du sol, en plus d’être totalement autonome lors du nettoyage.

Une fois lancé, il n’a plus besoin de vous. Il se repère automatiquement grâce à son capteur LiDAR, et détecte la nature des sols (parquet, carrelage, tapis, moquette) à l’aide d’ultrasons afin d’adapter le nettoyage. Dès lors que le Roborock S7 passe sur un tapis ou de la moquette, il soulève sa serpillère afin de ne pas les salir sur son passage et se concentre sur l’aspiration uniquement. Celle-ci peut d’ailleurs atteindre une puissance 2500 Pa.

Cette serpillière, d’ailleurs, est la véritable force de cet aspirateur robot. Équipée de la technologie VibraRise à vibration sonique, la serpillère peut éliminer les taches les plus tenaces avec un rythme de haute intensité pouvant s’élever à 3 000 frottements par minute. C’est notamment en référence à cette prouesse technologique que la rédaction a délivré la note de 9/10 au Roborock S7.

Pour cet aspirateur robot, Roborock promet jusqu’à trois heures de nettoyage ininterrompu. Une telle autonomie est permise par une large batterie de 5200 mAh, un bac à eau de 300 mL et un réservoir de poussière de 470 mL.

Le Roborock S7 est par ailleurs totalement contrôlable par la voix (Alexa, Google Assistant, Siri). Il est aussi possible d’interagir avec lui via l’application Roborock, disponible pour Android et iOS. Celle-ci permet de définir la force d’aspiration, de vibration, le débit d’eau ainsi que la programmation des horaires et le parcours de nettoyage du petit robot.

Habituellement proposé autour des 440 euros, jusqu’au 12 novembre, l’aspirateur robot Roborock S7 voit son prix chuter à 353,15 euros sur AliExpress avec le code promo SDXFR32.

Roborock S7 Pro Ultra : un aspirateur robot premium avec station de vidange intelligente

Le Roborock S7 Pro Ultra est l’un des aspirateurs robots les plus avancés et les plus récents de la firme chinoise puisqu’il a été officialisé en juin dernier. Encore plus performant que le Roborock S7, sa puissance d’aspiration est de 5 100 Pa.

En termes de lavage, il conserve certaines caractéristiques du S7, comme sa serpillère dotée de la technologie VibraRise et réalisant jusqu’à 3 000 frottements par minutes. Le Roborock S7 Pro Ultra est, lui aussi, capable d’identifier les types de sols et d’adapter en conséquence le nettoyage.

Cet aspirateur robot embarque en prime des capteurs supplémentaires pour éviter les obstacles et pour ne pas tomber dans le vide, des fonctionnalités absentes du Roborock S7.

Mais le plus grand atout du Roborock S7 Pro Ultra réside dans sa station de recharge et de lavage. Elle s’occupe en effet de décharger automatiquement les bacs à eau et à poussière de l’aspirateur lorsqu’ils sont pleins, y compris en pleine session de lavage.

La base remplit ensuite le réservoir d’eau propre et permet de nettoyer une surface pouvant aller jusqu’à 300 m², sans avoir besoin de l’intervention de l’utilisateur. Une fois le processus terminé, l’aspirateur robot rentre automatiquement à sa station, pour se charger et s’auto-nettoyer.

Lancé en juin dernier au prix de 1 199 euros, le Roborock S7 Pro Ultra a déjà droit à une belle réduction pour les Single Day. Pendant les prochains jours, il est à 892,24 euros sur AliExpress.

Roborock Dyad : l’aspirateur laveur qui va partout

Pour les Single Day, Roborock propose une belle réduction sur un autre type d’aspirateur, le Roborock Dyad. En dépit de son design assez classique pour un aspirateur balai, le Dyad est un appareil pour le moins atypique. Il ne se contente pas d’aspirer, mais il lave et sèche aussi le sol. Des fonctionnalités rarement rassemblées dans un seul et même aspirateur balai.

Et au-delà d’être multifonction, il s’avère très efficace à l’usage comme le soulignait le test de Frandroid. Celui-ci met en avant à la fois sa puissance d’aspiration de 13 000 Pa à laquelle les plus petites miettes ne semblent pas résister, ainsi que sa capacité à laver tout type de sols durs, y compris le lino et le béton ciré.

Pour ce faire, Roborock a choisi de miser sur des rouleaux lavants plutôt que sur une serpillère classique. Le Dyad en compte trois, dont le plus grand est placé à l’avant et les deux derniers à l’arrière. Grâce à une telle disposition, le Dyad est capable d’atteindre des zones compliquées à nettoyer comme les abords des murs et des plinthes.

Mais ses atouts ne s’arrêtent pas là. Il ne se contente pas d’éliminer les tâches séchées et peut aussi nettoyer du liquide qui aurait coulé sur le sol et laisser ce dernier propre et sec après son passage.

En plus, aucun réglage n’est à faire manuellement. Le Dyad se charge automatiquement d’adapter la puissance d’aspiration et le débit d’eau en fonction du niveau de saleté du sol. Et tout au long du lavage, il s’occupe de rincer les serpillères afin de les maintenir propres en toutes circonstances.

Une fois le lavage terminé, il suffit d’appuyer sur un bouton pour lancer le nettoyage en profondeur des rouleaux et séparer les résidus solides de l’eau sale, avant de vider les bacs.

Grâce à ses réservoirs de 850 mL pour l’eau sale et de 620 mL pour l’eau propre, mais aussi sa large batterie de 5000 mAh, le Roborock Dyad peut intervenir sur une surface de 280 m² et durant 35 minutes.

Jusqu’au 12 novembre, le Roborock Dyad est disponible à 207,10 euros au lieu de 449 euros avec le code promo SDXFR23.