Test du Tineco One Pure Station : aussi léger qu’il est efficace

Tineco complète son offre d’aspirateurs balais avec un Tineco Pure One Station qui se veut à la fois intelligent, performant et doté d’une base avec fonction d’autovidange et d’autonettoyage des brosses. Un produit qui vient concurrencer le segment haut de gamme tout en étant à moins de 800 euros.

Source : Yazid Amer – Frandroid

Après les aspirateurs robots, c’est au tour des aspirateurs balais de se voir équipés d’une base multifonction. Initié par le Samsung Bespoke Jet IA, le concept est de réduire au minimum l’entretien quotidien de son aspirateur grâce à un système de vidage automatique du bac à poussière de l’aspirateur. À cela s’ajoutent des emplacements pour ranger tous les accessoires, et certains proposent même, comme le Roborock Dyad Pro Combo, une fonction de nettoyage de la brosse d’aspiration.

Toutefois, ce sont des produits coûteux qui dépassent allègrement les 1 000 euros, là où le Tineco Pure One Station ne dépasse pas les 800 euros, tout en promettant un produit ultra-léger et pourtant puissant. Nous lui avons donc fait subir de nombreux outrages domestiques pour vérifier si le résultat est bien là.

Design et fonctionnalités : léger, élégant et presque discret

Les designers du Tineco Pure One Station se sont retrouvés face à un dilemme : offrir un aspirateur balai complet, avec les accessoires essentiels, une fonction d’auto-vidange, tout en ayant un produit design et compact. Il faut admettre qu’ils ont très bien travaillé avec un look aussi moderne qu’épuré.

L’aspirateur, comme la base, profite de lignes sobres, habillées de noir et de violet. De plus, ses dimensions au sol de 38 x 32,4 cm et sa hauteur de seulement 91,4 cm (avec l’aspirateur placé dessus, sinon 91,3 cm), sans oublier son design discret, permettent de le placer assez facilement dans un intérieur.

Le bloc d’aspiration est très compact et surtout ne pèse pas plus de 1,22 kg ! Un record de légèreté, alors que la puissance annoncée du moteur est de 270 Watts. Il intègre le bloc moteur, un bac à poussière (0,6 L) et la filtration. Le corps est assez équilibré et les boutons bien positionnés. Une pression sur la gâchette enclenche l’aspirateur et le bouton sur la partie supérieure enclenche le mode boost.

Si nous ajoutons le tube d’aspiration de 1,2 mètre de longueur et la brosse, nous avons un produit qui se manipule très facilement et l’un des moins fatigants à manipuler au quotidien. De plus, le coude de la brosse est assez souple et permet de passer sous la majorité des tables basses presque sans se baisser.

Sur la base se trouvent trois emplacements qui permettent de ranger une mini-brosse motorisée et un suceur plat 2-en-1, ainsi qu’un outil de nettoyage manuel. Quand vous les installez, l’aspirateur passe en moyenne à 2,4 kg au maximum.

Un panneau de contrôle se trouve sur le haut du bloc d’aspiration, un écran couleur qui est très chiche en information. Vous avez affiché au centre le mode d’aspiration (Auto ou), et en dessous, le niveau de batterie qui se révèle à l’usage particulièrement imprécis. Quand vous arrivez aux deux derniers points verts sur cinq, vous n’en aurez plus que pour 20 minutes au maximum.

La base : aussi élégant que technologique

Ensuite, vous pourrez constater à l’usage un cercle lumineux qui change de couleur. Il s’agit de l’indicateur de la technologie iLoop. Cette dernière mesure le niveau de saleté du sol via des capteurs placés sous le bloc brosse. Plus le cercle est rouge, plus le sol est sale, et il devient bleu quand la surface analysée est propre.

La base du Pure One Station permet donc de recharger le produit et surtout de vider le bac à poussière de l’aspirateur. Avec une capacité de 3 L, le constructeur nous promet jusqu’à deux mois sans avoir à le manipuler. Aucun sac d’aspiration n’est nécessaire, il suffit de le retirer pour le vider. Quand vous placez l’aspirateur, le système détecte automatiquement le niveau de remplissage du réservoir pour ajuster la durée d’auto-vidange.

Un système de filtration va traiter les impuretés jusqu’à 0,3 microns pour éviter d’émettre des particules potentiellement nocives. Le bonus non négligeable est un système de nettoyage automatisé des éléments internes de la base et même du bloc brosse. Il est possible de lancer ces cycles directement via l’interface de la base.

Elle permet également de modifier le volume des messages vocaux, de démarrer ou arrêter un cycle d’autovidange. Toutes ces fonctions sont disponibles sur l’application que nous allons maintenant traiter.

L’Application : totalement dispensable

Le Tineco Pure One Station est reconnu par l’application Tineco. Le processus d’appairage est simplissime et ne demande que deux minutes en passant par le Bluetooth.

Une fois lancée, l’application affiche la liste des produits Tineco en votre possession. En entrant dans la page dédiée au Pure One Station, nous avons accès à… oui, presque rien.

Une reproduction de l’aspirateur et de la base s’affiche, avec le niveau de batterie du premier, un résumé du dernier cycle de nettoyage (temps de travail et surface traitée). Vous pouvez lancer un cycle de vidange et un cycle d’autonettoyage.

Nous avons les mêmes contrôles que sur la base et pouvons donc lancer le cycle d’autonettoyage. L’application permet également de consulter l’historique des nettoyages, offrant une vue d’ensemble de votre activité.

Performances en aspiration : Aussi performant qu’il est léger

Sur le terrain, sa maniabilité est l’un de ses points forts. Grâce à sa tête pivotante et sa légèreté, il se faufile assez facilement sous les meubles comme une petite table basse. Pour un nettoyage plus en profondeur, comme sous un canapé ou une commode, il vous faudra vous baisser pour atteindre les zones les plus éloignées. Son poids inférieur à 2 kg le rend très maniable et il ne fatiguera les bras et les épaules que sur une longue durée. Pour traiter des cibles en hauteur avec le suceur plat par exemple, il est également efficace.

Source : Yazid Amer – Frandroid

La technologie iLoop Smart Sensor prouve ici toute son utilité. En ajustant automatiquement la puissance d’aspiration en fonction du niveau de saleté détecté, l’aspirateur optimise ses performances tout en économisant de l’énergie.

Source : Yazid Amer – Frandroid

Une bonne chose comme nous allons le voir plus bas. De plus, des LED à l’avant de la brosse permettent de mieux visualiser les résidus, surtout dans les zones sombres.

Source : Yazid Amer – Frandroid

Nous avons testé la puissance d’aspiration en alignant d’épaisses lignes de cornflakes brisés, de litière pour chat, de fécule de pomme de terre et de poussière. Premier point, la technologie iLoop Smart Sensor fonctionne à merveille et adapte réellement la puissance d’aspiration à vos sols. En un passage, les poussières sont retirées, une bonne part de la fécule et de la litière ainsi que presque toutes les brisures de cornflakes.

Situation initiale Un passage vers la gauche

Le second passage vers la gauche permet de retirer quasiment tout ce qui restait. Nous avons ensuite traité cette zone en continuant des gestes en aller-retour.

Après un passage vers la gauche Après le geste retour

Il reste encore quelques résidus, mais en réalité, le résultat est excellent. En effet, ici l’aspirateur a affronté une situation un peu extrême avec des épaisseurs de 0,5 à 1 cm.

Source : Yazid Amer – Frandroid

Un dernier passage en aller-retour suffira à retirer les derniers éléments. Le niveau d’efficacité sur sol dur est donc de très bon niveau et cela malgré un moteur très léger qui nous faisait craindre le contraire. Certes, un Dyson Gen V5 ou un Roborock Dyad sera plus efficace avec un aller ou maximum un aller-retour pour tout éliminer. Mais ce sont des modèles commercialisés respectivement à 900 et 1400 euros.

L’aspirateur est également relativement silencieux, avec un niveau sonore de 60 dB (en mode automatique sur sol propre) à 70 dB en mode standard, ce qui le rend agréable à utiliser même pour des sessions de nettoyage prolongées.

Entretien : Presque rien à faire

Si vous observez bien la base du support de l’aspirateur, vous remarquerez une ligne en relief qui se situe au niveau de la brosse. Son rôle est, après chaque usage, de réaliser un nettoyage de la brosse, et il faut admettre que le résultat est de très bon ton.

Source : Yazid Amer – Frandroid

Le gros des impuretés sur les brosses en fil de nylon est retiré, tout comme les fils enroulés. Ils sont ensuite envoyés dans le bac à poussière de la base qui réalise également un entretien des conduits.

Notez qu’en cas d’obstruction, Tineco fournit un outil qui devrait résoudre la majorité des difficultés. Sur notre période de test de trois mois, nous n’avons noté aucun incident. Toutefois, si après une séance très rude le nettoyage automatique ne suffit pas, extraire la brosse de son logement se fait en un tour de loquet.

Le bac à poussière de l’aspirateur se vide très simplement, mais pourquoi vous infliger cette corvée ? Optez plutôt pour vider tous les 60 jours le bac à poussière de la base. Si vous avez des animaux et/ou des enfants, la fréquence de vidage sera plutôt de 40 à 50 jours.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Le retrait se fait en un clin d’œil et le vidage de même. Attention, faites entrer le plus possible le bac dans la poubelle pour éviter qu’un nuage de poussière ne vole tout autour de vous. Attention, n’aspirez jamais de zones humides, sinon les résidus organiques risquent alors de se détériorer, générant moisissures et mauvaises odeurs.

Autonomie

L’autonomie varie de 30 à 45 minutes en activant la fonction iLoop. L’autonomie dépend beaucoup du niveau de saleté, mais dans le cadre d’un entretien quotidien, sans gros incident, vous devriez pouvoir traiter une surface de 40 à 65 m² sur une charge.

Par contre, si vous activez le mode Max, vous passerez alors à moins de 15 minutes.

Prix et disponibilité

Le Tineco One Pure Station est disponible uniquement en violet au prix de 799 euros.