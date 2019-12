Ce YouTuber combine aspirateur-robot et drone : une idée peut-être pas si folle

Transformer un aspirateur-robot en drone-aspirateur... c'était l'idée de ce YouTuber pour aspirer la poussière et les saletés dans les endroits normalement inaccessibles. Résultat : il a fabriqué l'un des pires aspirateurs jamais conçus. Une pure catastrophe dont son intérieur se serait bien passé... mais un concept qui pourrait être réutilisé par l'industrie.

Faire voler un aspirateur-robot pour lui permettre d’atteindre des endroits qu’il ne parcourrait pas en temps normal, comme les escaliers. Ça c’était le concept initial de Peter Sripol, un YouTuber et ingénieur américain, spécialisé dans la réalisation de projets qu’on vous déconseille pour la plupart de reproduire chez vous. L’exécution est un peu plus sujette à caution. Non content d’être totalement infernal à piloter en intérieur et de perdre sa vocation autonome, cet appareil volontairement hybride tient plus du souffleur à feuilles que de l’aspirateur… Pour le plus grand malheur des animaux de compagnie qui passeront dans les parages.

Une calamité venue des airs

Pour créer son aspirateur-drone, Peter Sripol s’est contenté de peu. Le gadget est composé d’un aspirateur-robot entrée de gamme (acheté sur Amazon pour environ 70 dollars) et de trois propulseurs à hélice carénés. La facture totale du projet s’élève toutefois à près de 200 dollars, la faute aux composants électroniques nécessaires à la conversion de l’aspirateur en drone artisanal, et à ceux indispensables au téléguidage. Une somme presque trois fois supérieure au prix initial de l’aspirateur-robot.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Comme l’indique The Verge, bien qu’assez scabreux, l’aspirateur-drone conçu par Peter Sripol fonctionne et parvient même à aspirer un peu de poussière lorsqu’il est correctement piloté (c’est à dire pas souvent). Une preuve de concept intéressante qui pourrait dans l’absolu permettre à un aspirateur-robot d’éviter ou franchir certains obstacles. On peut imaginer un appareil semblable, mais automatisé, capable de passer du rez-de-chaussée à l’étage en survolant simplement l’escalier pour continuer ses activités de nettoyage dans le reste de la maison.

Le projet a par ailleurs le mérite d’être un peu plus utile qu’un autre concept farfelu de YouTuber. En mai dernier, Michael Reeves, un autre vidéaste anglo-saxon, mettait au point un aspirateur robot qui crie et injurie quand il se cogne contre un meuble. L’objet est inutile, la vidéo (dispo ci-dessous) est tordante !

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid