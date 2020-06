Roborock S6 MaxV : ses caméras marquent un vrai progrès dans le domaine des aspirateurs-robots

Dans quelques jours, Roborock va lancer un nouvel aspirateur-robot, le Roborock S6 MaxV. Celui-ci dispose d’une particularité très spéciale : il embarque deux caméras. Elles lui permettent non seulement de mieux repérer les obstacles, mais aussi de les identifier. Et ça, c’est un vrai progrès dans le monde des aspirateurs-robots.

Si vous possédez un aspirateur-robot chez vous, vous savez parfaitement qu’avant de le lancer, vous devez vous plier à un rituel très particulier. Vos chaussons traînent-ils par terre ? Vos câbles et multiprises sont-ils trop étalés sur le sol ? Quel maudit obstacle votre robot pourrait rencontrer et transformer cette séance de ménage sans effort en potentielle catastrophe ? Bref, avant de lancer son aspirateur-robot, il faut bien prendre soin de ramasser tout ce qui traîne par terre pour laisser le champ libre à son aspirateur.

De l’IA et des caméras pour mieux reconnaître les obstacles

Ce reproche souvent formulé par les propriétaires d’un aspirateur-robot, Roborock l’a bien entendu et a cherché à y remédier avec le Roborock S6 MaxV. La solution, il l’a trouvée du côté de l’appareil photo des smartphones. Après tout, si les smartphones sont désormais capables, grâce à l’IA, de reconnaître et de faire la différence entre un paysage, une assiette de nourriture et un animal, pourquoi un aspirateur robot n’y arriverait-il pas ?

Comme un smarpthone, justement, le Roborock S6 MaxV embarque désormais un module photo et une surtout une puce spécialisée dans la détection d’objet (le SoC Qualcomm APQ8053). Il s’agit en fait de deux caméras placées à l’avant du Roborock S6 MaxV qui capturent des images détaillées de son environnement jusqu’à 30 images par secondes.

Associé à la technologie ReactiveAI développée par les ingénieurs de Roborock et à la puce de Qualcomm, le Roborock S6 MaxV est donc capable de reconnaître et de détecter les objets qui lui font obstacle. Cela concerne les chaussures, les balances pour se peser, les multiprises et même les excréments d’animaux. Lorsque le Roborock S6 MaxV les perçoit, non seulement il les contourne soigneusement, mais en plus il renseigne leur position sur la carte virtuelle qu’il dresse de votre logement.

Cette avancée marque un véritable progrès dans le monde des aspirateurs-robots, puisqu’ils gagnent encore plus en indépendance : désormais ils sont capables de faire le ménage de façon efficace, mais en plus ils ne sont plus bloqués par les objets du quotidien. Et comme une Tesla, le comportement du robot va constamment s’améliorer dans le temps puisque l’aspirateur est régulièrement mis à jour par les développeurs de Roborock. En améliorant sa base de données de reconnaissance d’objets, il sera capable de reconnaître et d’éviter de plus en plus d’objets dans votre logement.

Un aspirateur efficace et pratique

Le Roborock S6 MaxV ne se contente pas d’être intelligent, il est également très efficace. Il reprend en effet les bases techniques du Roborock S6 et les améliore. Sa puissance d’aspiration monte ainsi à 2500 Pa, contre 2000 Pa pour le Roborock S6. Il ramasse donc des saletés encore plus fines et pénètre plus profondément dans les tapis. Ce surplus de puissance ne s’accompagne d’ailleurs pas de nuisances sonores supplémentaires puisqu’il n’émet toujours que 67 dB au maximum.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Le Roborock S6 MaxV bénéficie également de l’expérience de Roborock dans le domaine de l’application mobile. Son application est un modèle du genre : elle est extrêmement complète, facile à prendre en main et riche en fonctionnalités. Si comme pour les précédents aspirateurs de Roborock, le Roborock S6 MaxV est capable de dresser une carte complète et détaillée de votre logement, il est désormais capable d’enregistrer la topographie de plusieurs étages.

Une fois cette carte dressée, l’application de Roborock est capable de séparer les différentes pièces de votre logement. Libre à vous ensuite d’interdire certaines pièces, ou de les rendre prioritaires, de demander au Roborock S6 MaxV de passer la serpillère dans l’un, mais pas dans l’autre, etc. Pour faire simple : une fois que le Roborock a créé une carte de votre logement, vous pouvez lui demander de faire ce que vous voulez, de façon très fine.

Les précommandes du Roborock S6 MaxV sont lancées

Plus performant, plus intelligent, le Roborock S6 MaxV a reçu la note de 8/10 sur Frandroid, où la puissance de son aspiration, son système de reconnaissance des objets et la qualité de son application mobile ont été loués. Ce nouvel aspirateur-robot est actuellement en précommande sur le site de Boulanger et sera disponible en France dès le 25 juin, au tarif officiel de 649 euros.