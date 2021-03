Amibot Animal Origin : l’aspirateur-robot made in France… en bois

Amibot lance son nouvel aspirateur robot pensé pour les poils d’animaux, éco-responsable et avec une fonctionnalité serpillière.

Amibot présente son aspirateur robot Animal Origin, le premier à être dessiné et assemblé en France pour une philosophie plus écoresponsable.

La gamme Animal s’étend

La marque Amibot, située près de Montpellier, propose déjà toute une gamme de robots aspirateurs à différents tarifs et pour différents besoins. Le petit nouveau est, comme son nom l’indique, spécialement conçu pour les poils d’animaux, répondant ainsi à un besoin très répandu : 52 % des Français déclarent avoir au moins un animal de compagnie dans son foyer.

Il se targue de cela notamment en raison de sa triple filtration HEPA permettant théoriquement de réduire les risques d’allergies. Il dispose par ailleurs de deux réservoirs : l’un de 400 ml pour la poussière, poils et autres saletés, et le second de 300 ml pour y mettre de l’eau afin de laver votre sol. Il faudra néanmoins penser à y fixer la lingette microfibre idoine et l’avoir rempli d’un mélange d’eau et de détergent au pH neutre.

Pour le reste de ses caractéristiques techniques, notons qu’il est propulsé par une puissance de 22 Watts pour des cycles de nettoyage allant jusqu’à 2h30 (200 m² en aspiration ou 140 m² en lavage), pour une nuisance sonore de 62 dB.

Il se connecte au WiFi (2,4 GHz) et peut directement se contrôler via l’application Amibot Home afin de créer des scénarios, ajuster la puissance, diriger l’aspirateur robot ou gérer les cycles de nettoyage. Il reste néanmoins relativement basique puisqu’il ne dispose pas de module laser ni d’aspiration cyclonique. Il gère tout de même les obstacles et le vide pour éviter les catastrophes.

Dommage, il n’est compatible avec aucun assistant intelligent (Google Assistant, Amazon Alexa ou Siri).

Une démarche écoresponsable

L’Amibot Animal Origin tire également son nom de sa volonté écoresponsable. Outre son capot en chêne qui se rapproche plus du gimmick (même si l’on apprécie la volonté de réduire la quantité de plastique), l’Amibot Animal Origin est entièrement dessiné, découpé, gravé, assemblé, préparé et emballé depuis des ateliers français, dans l’Hérault.

Le choix des composants a également été réalisé avec soin afin de réduire l’empreinte carbone (avec des fournisseurs européens) et proposer un maximum d’éléments biodégradables ou recyclables.

Un prix abordable

La démarche écoresponsable n’est pour autant pas synonyme de prix exorbitant. L’Amibot Animal Origin se trouve à 299,99 euros chez tous les revendeurs habituels.