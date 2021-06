Cet aspirateur robot avec une station de vidage est déjà à moins de 500 euros avec ce code

Sorti en avril dernier, le Deebot N8+ est le nouvel aspirateur-robot haut de gamme d’Ecovacs. Il a deux particularités très intéressantes : il dispose d’une station de vidage automatique incluse et, depuis aujourd’hui, d’un prix sous la barre des 500 euros en utilisant un code de réduction.

Avec le Deebot N8+, Ecovacs prouve qu’il est désormais un acteur incontournable du monde de l’aspirateur-robot. Sorti en avril dernier, le Deebot N8+ est un appareil complet, particulièrement performant et surtout très autonome grâce à sa station de vidage automatique.

Celle-ci lui permet en effet de vider son bac à saleté tout seul dans un sac inséré dans ladite station. Tout ce que vous avez à faire, concrètement, c’est de changer de sac tous les mois.

Lancé au prix de 599 euros il y a trois mois, le Deebot N8+ voit déjà son prix baisser de 100 euros sur Amazon France et sur Cdiscount. Pour parvenir à ce prix, il suffit d’entrer le code 100EUROFF dans le panier au moment de payer. C’est actuellement le prix le plus bas aperçu sur cet aspirateur-robot.

Pourquoi le Deebot N8+ est-il un excellent rapport qualité-prix à moins de 500 euros ?

La réponse simple est : parce que c’était déjà un très bon rapport qualité-prix à moins de 600 euros. Lors de son lancement en avril dernier, le Deebot N8+ était le seul aspirateur-robot dans cette gamme de prix à intégrer une station de vidage dans son carton. Jusqu’à l’année dernière, il fallait dépenser plus de 800 euros pour en avoir une.

Cette station de vidage automatique, c’est elle qui fait toute la différence. Si les aspirateurs-robots bénéficient d’une aspiration de plus en plus efficace, le réservoir contenant les saletés peut difficilement être agrandi. Il faut généralement le vider à chaque passage de l’aspirateur dans son logement.

La station de vidage de Deebot N8+ contient quant à elle un sac à déchets d’une contenance de 2,5 litres. Lorsque le Deebot N8+ a fini d’aspirer la surface de votre logement, il va revenir à la station pour recharger ses batteries et vider automatiquement son bac à poussière dans le sac.

Ecovacs considère que ce sac est entièrement rempli et qu’il faut le changer une fois par mois. C’est un appareil totalement autonome qui requiert le minimum d’attention.

Un aspirateur-robot puissant et autonome

La station de vidage n’est pas l’unique argument de vente du Deebot N8+. L’aspirateur-robot en lui-même s’avère être l’un des meilleurs aspirateurs du moment. Ce robot rond embarque un puissant moteur capable d’exercer une puissance d’aspiration maximum de 2 300 Pa. Il est donc aussi efficace sur les sols durs (parquet, lino) que sur des tapis ou des moquettes, qui sont généralement les principales faiblesses de ce type d’aspirateur. Il embarque également un réservoir d’eau de 240 ml qui sert à passer la serpillère.

Enfin et surtout, c’est une véritable mini-Tesla du point de vue de la conduite automatique. Le Deebot N8+ est en effet équipé d’un laser dToF (Direct Time of Flight). C’est la bosse circulaire au-dessus du châssis de l’appareil. Ce laser scanne en permanence la pièce dans laquelle se trouve l’aspirateur afin qu’il évite les obstacles, mais aussi qu’il réalise une carte complète du logement.

Cette carte se retrouve ensuite au sein de l’application Ecovacs Home. Elle permet de savoir où se trouve en permanence l’aspirateur, mais aussi de lui donner des ordres précis, pour aller nettoyer une pièce en particulier, d’éviter certaines zones en dressant des murs virtuels ou encore de savoir quel est le trajet qu’il a emprunté pour nettoyer le logement en votre absence.

