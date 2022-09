C’est une première, ExpressVPN lance un routeur Wi-Fi 6

Surprise chez ExpressVPN, le service dévoile Aircove, son premier routeur compatible Wi-Fi 6 et doté d'une protection VPN intégrée. C'est la première fois que l'entreprise lance un produit hardware.

Après plus de 20 ans d’ancienneté, il fallait bien qu’ExpressVPN passe à la vitesse supérieure. Le service lance en effet son premier produit hardware : un routeur Wi-Fi 6 avec la protection VPN maison directement intégrée. Pour le moment, seul le marché américain est concerné.

Une protection VPN dès la sortie de la boîte

Si la plupart des VPN du marché intègrent directement un support des routeurs pour protéger son réseau domestique ou professionnel à la source, cela demande quelques manipulations dont les néophytes se passeraient bien. ExpressVPN l’a bien compris et a pris les devants avec Aircove qui devient donc le premier routeur Wi-Fi 6 livré avec un VPN intégré par défaut.

Côté caractéristiques, Aircove dispose d’une puce Wi-Fi 6 (600 Mb/s en 2,4 GHz et 1 200 Mb/s en 5 GHz), capable de couvrir une habitation jusqu’à 150 mètres carrés. Il embarque également 5 ports réseau gigabit (10/100/1,000 Mb/s). Des spécificités somme toute classiques, mais le tout est livré avec un environnement soft très complet et conçu par les mêmes équipes ayant travaillé sur le VPN afin de gagner en efficacité. Le tout étant pilotable via l’application officielle d’ExpressVPN.

Aircove comprend d’ailleurs une fonctionnalité très appréciée des utilisateurs : Device Groups. Concrètement, cela permet de glisser et déposer des appareils connectés au routeur dans divers groupes (sur un maximum de cinq groupes) avec chacun son propre emplacement VPN. Une bonne manière de piloter la sécurité et surtout le routage de ses appareils en faisant en sorte que sa télévision connectée soit connectée depuis un serveur américain et avoir directement accès aux services de VOD et catalogues uniquement disponibles dans cette région.

Une sécurité validée par un organisme indépendant

ExpressVPN veut aussi mettre en avant la sécurité de son matériel tout autant que son VPN. Pour cela, le service a une nouvelle fois fait appel à l’organisme d’audit indépendant Cure53 pour valider son Aircove.

Dans l’ensemble, l’organisation et la qualité du code ont recueilli une impression positive, indiquant que la sécurité était une priorité élevée pendant le développement et un aspect substantiel du cycle de vie du logiciel.

Aircove est disponible pour le moment seulement sur Amazon US au prix réduit de lancement de 169 $ et pour une durée limitée avant de repasser au prix normal de 189,90 $. Notez tout de même que l’abonnement à ExpressVPN n’est pas inclus et devra être souscrit séparément.

