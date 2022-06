Quels sont les avantages de la télésurveillance pour protéger son domicile ?

Contrairement aux idées reçues, la télésurveillance est un outil efficace et accessible pour assurer la protection de votre domicile et des biens qui vous sont chers. Tour d’horizon des avantages de cette technologie de surveillance qui souffre encore de nombreux a priori.

Auparavant cantonnée à la surveillance de lieux clés (stades, bâtiments administratifs, musées, lieux fréquentés) ou d’entreprises, la télésurveillance s’est aujourd’hui très largement popularisée, au point même de s’inviter au cœur même de notre domicile. Si ce procédé souffre encore aujourd’hui de nombreux a priori, ses détracteurs évoquant volontiers le spectre du Big Brother Orwellien, son efficacité n’est pourtant plus à démontrer en matière de protection.

Une étude de l’ONDRP (Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales) soulignait ainsi il y a quelques années que les équipements de télésurveillance ont un impact significatif sur les effractions et les cambriolages, soit en dissuadant les gens malintentionnés, soit en les faisant fuir durant l’effraction.

Si vous cherchez à protéger efficacement votre domicile, opter pour un tel système est donc loin d’être une mauvaise idée.

De la caméra à l’humain : un écosystème complet dédié à la protection de votre domicile

La télésurveillance ne peut pas se résumer à une seule et unique caméra placée comme un mouchard. Un dispositif de télésurveillance complet implique deux volets complémentaires qui forment un écosystème capable de protéger efficacement votre logement contre les dangers et les intrusions.

D’un côté, on trouve toute l’installation matérielle qui repose sur des caméras de surveillance, des capteurs spécifiques (de mouvement, de sons, etc.) et divers dispositifs consacrés à la dissuasion (alarmes puissantes, diffuseur de brouillard). La présence d’une porte blindée ou d’une serrure équipée d’un digicode peut aussi jouer un rôle prépondérant dans la protection de votre domicile et la prévention des intrusions. Souvent, une simple plaque attestant la protection du domicile ou de l’entreprise est plus dissuasive qu’une caméra très visible.

De l’autre côté de ce matériel de surveillance et d’alarme, on trouve un ou plusieurs opérateurs humains qui s’avèrent tout aussi importants. Depuis leurs PC de sécurité, ces opérateurs peuvent intervenir en cas de pépin signalé par les dispositifs de sécurité. Spécialement formés, ces agents peuvent utiliser les équipements installés (diffuseur de brouillard, haut-parleur, sirène) pour contrer la tentative de cambriolage, mais aussi prévenir les forces de l’ordre si la situation le nécessite.

Le facteur humain intervient d’ailleurs dès l’installation du dispositif de surveillance dans un domicile ou une entreprise. Un technicien se déplace sur place pour établir un diagnostic des lieux, mesurer les risques (points d’entrée, isolement) et définir le système de protection le plus adapté à la situation. C’est cette complémentarité entre l’homme et la machine qui fait des systèmes de télésurveillance moderne un atout non négligeable dans la protection de vos biens et de vos proches.

Le respect de la vie privée au cœur du dispositif de protection

L’un des reproches majeurs à l’encontre des systèmes de télésurveillance reste sans conteste l’intrusion dans la vie privée. Une inquiétude légitime lorsque l’on sait que le dispositif implique l’installation de caméras et de capteurs divers en plein cœur de votre intimité, mais n’ayant en réalité pas lieu d’être.

Si ces appareils ont pour but de prévenir et d’alarmer, ils n’ont pas pour vocation de vous espionner. Dans la grande majorité des cas, c’est vous qui avez le contrôle sur votre système. Vous décidez quand les caméras et les capteurs fonctionnent en définissant des plages horaires précises, via des activations à distance et une application.

Et si vous décidez de laisser l’ensemble fonctionner quand vous êtes là (la nuit par exemple), sachez que les données ne sont transmises aux opérateurs humains qu’en cas d’anomalie ou d’intrusion. À noter aussi que la grande majorité des appareils n’embarque pas de micro et ne peut donc pas espionner vos conversations privées.

Un système simple à installer et très accessible

Vues de l’extérieur, l’installation et la gestion d’un système de sécurité peuvent sembler intrusives et complexes. Ce n’est plus le cas. Des sociétés comme Verisure ont travaillé d’arrache-pied pour proposer des solutions simples et efficaces, à un prix parfaitement raisonnable par rapport aux prestations fournies.

Dans la plupart des cas, après le passage du technicien chargé d’évaluer votre domicile, vous recevrez un kit adapté à vos besoins que vous pourrez faire évoluer aisément au fil du temps. Les appareils fournis s’installent simplement, sans avoir besoin de faire de gros travaux ou de tirer des câbles dans tout votre domicile.

Quant à la gestion d’un tel système, il a été grandement simplifié. Tout passe désormais par le biais d’une application dédiée qui vous permet, en quelques instants :

d’allumer ou d’éteindre votre système ;

de vérifier le statut de votre alarme ;

de consulter les images de vos caméras ;

d’obtenir des notifications en cas de soucis ;

d’appeler simplement les agents de télésurveillance (en cas de souci de santé ou d’agression par exemple).

Les systèmes de télésurveillance offrent de nombreux avantages dans le domaine de la protection privée. Simples à installer, respectueux de la vie privée, utilisant à bon escient la complémentarité entre l’humain et la technologie, ils constituent un avantage non négligeable pour votre tranquillité d’esprit au quotidien. Ils sont aussi très accessibles financièrement auprès de grandes marques telles que Verisure.