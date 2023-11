Voici une offre originale du Black Friday : ne pas laisser les cambrioleurs vous gâcher Noël

Si vous envisagez de quitter votre domicile pour les fêtes de fin d’année, installer un système de sécurité n’est peut-être pas une mauvaise idée. Cela tombe bien, car Verisure propose actuellement une jolie réduction sur ses Packs Alarme pour le Black Friday.

Comme chaque année, des millions de Français vont profiter des fêtes de fin d’année pour se retrouver en famille. L’occasion de retrouver ceux que l’on aime, de passer un peu trop de temps à table et de créer de bons souvenirs pour l’année à venir. Cette période censément joyeuse peut toutefois virer au cauchemar. Après juillet et août, décembre est habituellement le mois qui compte le plus de cambriolages au cours d’une année, avec une augmentation de 18 % par rapport au reste de l’année, avec un pic de délits recensés les 24 et 31 décembre.

S’il existe de nombreux moyens pour se prémunir des cambriolages (fermer les volets, laisser les décorations allumées, prévenir ses voisins), la solution la plus sûre pour éviter les mauvaises surprises reste quand même l’adoption d’un système de télésurveillance. Un système comme ceux proposés par Verisure, qui allie un matériel de pointe et des agents de télésurveillance pour assurer la sécurité de votre domicile. Si vous souhaitez franchir le pas, c’est le bon moment. Pour le Black Friday, Verisure propose une réduction de 500 euros sur l’alarme.

Pourquoi faire confiance à Verisure pour protéger mon domicile ?

S’il existe de nombreux acteurs sur le marché de l’alarme et de la surveillance, rares sont ceux qui peuvent se targuer du palmarès de Verisure. Avec 35 années d’expérience au compteur et près de 650 000 clients, la société est aujourd’hui le leader européen de l’alarme avec télésurveillance (N° 1 en Europe : Brand Category Track – Etude Kantar – 2022). Un gage de fiabilité et de confiance qui est loin d’être négligeable lorsque l’on souhaite se lancer dans l’installation d’un système d’alarme chez soi.

L’autre atout de Verisure réside dans la qualité de ses installations. Afin d’assurer la protection des domiciles qui lui sont confiés, la société utilise ce qui se fait de mieux sur le marché. Une installation hybride qui repose à la fois sur des équipements modernes, à la pointe de la technologie et sur des opérateurs qualifiés, spécialisés dans la surveillance, et capables de réagir aux situations de crises lorsqu’elles se présentent.

Une protection parfaitement adaptée à votre domicile et à vos besoins

Le gros avantage d’une alarme Verisure reste incontestablement qu’il s’agit d’une alarme unique, pensée dans les moindres détails pour s’adapter à vos besoins et aux spécificités de votre habitation. Pour concevoir ce système, Verisure étudie votre besoin dans les moindres détails avant de vous proposer un dispositif complet, apte à sécuriser les failles détectées.

Un processus minutieux qui repose sur trois étapes :

étape 1 – devis : cruciale, cette étape permet à Verisure d’évaluer les risques que court votre domicile. Localisation, surface, nombre d’ouvertures, composition du foyer : tout est analysé pour bâtir les bases de votre système de protection ;

cruciale, cette étape permet à Verisure d’évaluer les risques que court votre domicile. Localisation, surface, nombre d’ouvertures, composition du foyer : tout est analysé pour bâtir les bases de votre système de protection ; étape 2 – diagnostic : suite au questionnaire, un expert Sécurité est envoyé chez vous pour étudier de visu votre logement et prendre en compte vos besoins. Les résultats de ce diagnostic permettent de peaufiner votre système afin qu’il colle au mieux à ce que vous cherchez ;

suite au questionnaire, un expert Sécurité est envoyé chez vous pour étudier de visu votre logement et prendre en compte vos besoins. Les résultats de ce diagnostic permettent de peaufiner votre système afin qu’il colle au mieux à ce que vous cherchez ; étape 3 – installation : grâce aux informations recueillies aux étapes précédentes, Verisure crée un système sur-mesure pour répondre à vos attentes. Il est ensuite installé chez vous dans les 48 heures par un technicien spécialisé.

Chaque système conçu par Verisure repose sur une structure modulable constituée de plusieurs éléments. Une offre tout d’abord. Que ce soit « l’Optimale » ou la « Sécurité Totale Maison », elle sert de socle à votre installation et comporte tous les équipements de base nécessaires à la protection de votre domicile. Elle comporte généralement une centrale d’alarme, qui sert de cœur au système, et différents modules (caméra, détecteur de mouvement, lecteur de badge, etc).

Pour compléter cette offre de base, Verisure propose des packs d’équipements, aussi nommés Pack Alarme, permettant d’ajouter de nouveaux éléments pour renforcer certains aspects de votre installation. Caméras ou détecteurs supplémentaires, diffuseur de brouillard anti-intrusion, capteurs divers : vous aurez à votre disposition tout ce qu’il faut pour assurer votre sécurité.

Vente flash : obtenez 500 € HT de réduction sur l’alarme

Si l’idée d’installer un système de surveillance pour passer les fêtes de fin d’année l’esprit tranquille vous titille, c’est le bon moment. Jusqu’au 26 novembre prochain, Verisure propose une vente flash sur ses Packs Alarme. Ces derniers permettent d’obtenir tous les équipements nécessaires à votre installation à des tarifs avantageux (par rapport à leur achat à l’unité).

Grâce à cette vente flash, vous pourrez donc économiser 500 euros sur votre future installation, et ce, quelle que soit la formule de base (Optimale ou Sécurité Totale Maison) choisie. Cette offre est valable pour tous les contrats d’une durée de 36 mois. Les frais d’installation et de mise en service, ainsi que l’abonnement mensuel et l’abonnement au service de télésurveillance sont à prévoir en sus.