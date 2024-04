Créer un système de surveillance à domicile n’a jamais été aussi simple et peu onéreux qu’avec cette offre

Protéger sa maison, ses biens et surtout sa famille, sans se ruiner, c’est possible. Il suffit pour cela d’aller jeter un œil à la proposition de SFR avec son offre Maison Sécurisée.

Avec les fêtes de fin d’année, l’été est la période la plus propice aux cambriolages. Il faut dire qu’avec des millions de Français sur les routes aux quatre coins de l’Hexagone, et autant de domiciles vides, la tâche des malandrins est loin d’être difficile. S’il existe des tas de solutions pour prévenir une intrusion, du voisin qui passe régulièrement à la radio allumée pour simuler une présence, bien peu sont aussi dissuasives qu’un système de sécurité en bonne et due forme.

Une telle efficacité a toutefois un coût et, pour beaucoup de Français, le jeu n’en vaut pas la chandelle. Car entre le matériel, l’installation et l’abonnement aux différents services de télésurveillance, l’ardoise peut être salée. Enfin ça, c’était avant que SFR ne dévoile son offre Maison Sécurisée. Une alternative beaucoup moins onéreuse aux systèmes de télésurveillance traditionnels, rendue possible par un principe simple : l’autosurveillance.

En quoi consiste l’offre de surveillance proposée par SFR ?

Avec son offre Maison Sécurisée, SFR propose à ses abonnés, et aux autres, une solution simple, efficace, moderne et surtout abordable pour protéger son domicile de la plupart des dangers du quotidien. Une solution qui laisse un contrôle total à ses utilisateurs, de l’installation du matériel à la gestion des alertes via le principe de l’autosurveillance.

Contrairement au principe de télésurveillance, c’est l’utilisateur, et non pas un opérateur professionnel, qui reçoit les notifications en cas d’alerte. C’est aussi lui qui doit évaluer si l’alerte est justifiée et décider de la réponse à adopter. Une charge certes importante pour l’utilisateur, mais qui permet deux choses :

diminuer grandement les coûts, en particulier celui de l’abonnement mensuel ;

éviter qu’un tiers ait un accès direct à ce qui passe chez vous. Si la télésurveillance allège la charge en déléguant la surveillance à un opérateur professionnel, cette perspective peut s’avérer dérangeante pour beaucoup.

Si l’utilisateur est ici responsable de la réponse à apporter lorsqu’il reçoit une alerte, il n’est pas complètement seul en cas de pépin. La raison ? SFR a, dans le cadre de l’offre Maison Sécurisée, noué un partenariat avec Europ Assistance. Sept jours sur sept, 24 heures sur 24, un technicien répondra à toutes les demandes sur simple appel au 01 41 85 82 94. Il pourra entre autres :

lever le doute sur une alerte ou évaluer la réponse à y apporter ;

enclencher une prestation de gardiennage par un agent agréé CNAPS jusqu’à sécurisation du domicile ;

offrir une assistance administrative dans le cadre des démarches suivant une intrusion ou un cambriolage.

Mieux, Europ Assistance prend aussi en charge certains frais en cas d’intrusion avérée : jusqu’à 500 euros TTC pour les frais de réparation d’une ouverture et jusqu’à 250 euros pour le rachat de la franchise de l’assurance multirisque habitation.

Centrale de sécurité, caméra, détecteurs : une installation complète et modulable

Pour assurer la protection du domicile efficacement, il faut impérativement posséder une installation de surveillance digne de ce nom. Et de ce côté-là, l’offre Maison Sécurisée proposée par SFR vise juste. Le pack Alerte Vidéo, qui constitue la colonne vertébrale du système, comprend tout ce qu’il faut pour créer une base solide, à savoir :

une centrale de sécurité : c’est à la fois le cœur et le cerveau du système. Il relie l’intégralité des composants de l’installation (caméras, détecteurs, etc.), traite leurs données et alerte en cas de problème. Afin de proposer un service en toute circonstance, elle dispose d’une batterie et d’une connexion 4G ;

c’est à la fois le cœur et le cerveau du système. Il relie l’intégralité des composants de l’installation (caméras, détecteurs, etc.), traite leurs données et alerte en cas de problème. Afin de proposer un service en toute circonstance, elle dispose d’une batterie et d’une connexion 4G ; une caméra WiFi : après le cœur, voici l’œil du système. Elle permet non seulement de surveiller ce qui se passe à l’intérieur du domicile, mais est aussi capable de détecter les mouvements qui passent dans son champ de vision, y compris dans le noir ;

après le cœur, voici l’œil du système. Elle permet non seulement de surveiller ce qui se passe à l’intérieur du domicile, mais est aussi capable de détecter les mouvements qui passent dans son champ de vision, y compris dans le noir ; un détecteur de mouvement : sa tâche ? Signaler s’il y a du mouvement là où il ne devrait pas y en avoir. Placé stratégiquement dans un lieu de passage (hall d’entrée, garage, etc.), il est un élément important de toute installation ;

sa tâche ? Signaler s’il y a du mouvement là où il ne devrait pas y en avoir. Placé stratégiquement dans un lieu de passage (hall d’entrée, garage, etc.), il est un élément important de toute installation ; deux détecteurs d’ouverture : installés sur une porte, une fenêtre ou toute autre ouverture, ce détecteur est capable de signaler les ouvertures anormales une fois qu’il est activé. Une bonne manière de déjouer les tentatives d’intrusion.

Et si vous voulez aller plus loin, c’est possible. SFR propose des éléments supplémentaires pour étoffer votre installation et garantir la meilleure protection possible à votre logement. Caméras (la centrale peut en gérer quatre en tout) ou détecteurs supplémentaires, sirène, détecteur de fumée connecté (pratique pour prévenir les départs de feu), clavier et badges pour activer ou désactiver le système : vous avez l’embarras du choix.

Si l’installation du matériel est à la charge de l’utilisateur, il n’est pas seul dans cette tâche. SFR Maison Sécurisé dispose d’un service client dédié, accessible du lundi au samedi, de 9 h à 20 h au 0800 950 092, capable de prodiguer des conseils pour l’installation, l’utilisation et le calibrage des différents éléments du système de sécurité.

SFR Home : une application pour TOUT contrôler

Pour compléter l’installation matérielle à proprement parler, SFR a misé sur son application SFR Home, qui permettait déjà de contrôler simplement tout objet domotique installé au sein du domicile. Une application bien pensée, ergonomique, enrichie de nombreuses fonctionnalités dédiées à la gestion d’un système de surveillance.

Après avoir ajouté les éléments constitutifs de votre dispositif de protection, vous pouvez très facilement accéder aux images de vos caméras, que ce soit sur le flux vidéo en direct, ou bien aux enregistrements de ce dernier. Les images sont stockées sur un cloud sécurisé pendant 30 jours glissants.

C’est aussi via cette application que vous pouvez gérer les alertes que vous recevez de la part des différents capteurs. L’occasion de vérifier si une intrusion a véritablement lieu, et d’y apporter une réponse appropriée. L’application propose en effet de contacter directement Europ Assistance, ou bien les forces de l’ordre afin de régler le problème dans les meilleurs délais.

Sachez enfin qu’un assistant Majordome est disponible lorsque vous en avez besoin pour vous apporter toutes les réponses dont vous pourriez avoir besoin pour gérer votre installation.

SFR Maison Sécurisée : protégez votre maison pour moins de 15 euros par mois

Nous l’avons déjà mentionné, mais au-delà de son installation, le principal atout de l’offre Maison Sécurisée de SFR reste sans conteste son prix. Un tarif abordable, voire très abordable au regard de ceux proposés habituellement pour ce genre de service, qui le met à la portée de toutes les bourses ou presque.

L’offre Maison Sécurisée dans sa forme la plus simple est ainsi constituée :

d’une part, le pack Alerte Vidéo contenant les éléments constitutifs du système de surveillance, est proposé à 121 euros, ou avec une facilité de paiement répartie comme suit : 1 euro à payer immédiatement, puis 5 euros par mois pendant 24 mois. La livraison est offerte, que ce soit en point relais ou à domicile ;

d’autre part, un abonnement au service facturé 14,99 euros par mois. Les abonnés SFR bénéficient toutefois d’une ristourne sur le coût de l’abonnement, qui passe à 9,99 euros par mois.

La page dédiée à l’offre Maison Sécurisée vous permet aussi d’accéder à un panel d’accessoires supplémentaires dont le tarif s’échelonne de 19 euros (pour un détecteur d’ouverture) à 49 euros pour l’ensemble clavier + badges. Les caméras, elles, sont facturées 39 euros l’unité.