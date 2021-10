Caméra connectée : surveillez votre domicile depuis votre smartphone pour moins de 40 euros

Si vous cherchez une caméra de surveillance efficace pour votre logement, IMILAB propose en ce moment un code de réduction sur sa très bonne C21. Au menu : une qualité d’image en définition 2,5k en couleurs de jour comme de nuit, et une détection des individus présents dans votre maison, le tout pour 35,38 €. Attention, cette promotion n’est valable que pour les 500 premières commandes et seulement jusqu’au 15 octobre.

Que vous partiez en week-end ou seulement pour la journée, il est toujours rassurant de savoir que vous pouvez jeter un œil à votre intérieur quand vous voulez. Et si vous ne souhaitez pas investir des centaines d’euros dans un système de sécurité perfectionné, la caméra Imilab C21 est une bonne entrée en matière. En plus d’être proposée à 35,38 € en ce moment grâce au code DQGS63B9C21, elle offre quelques avantages comme une vision en couleur, de jour comme de nuit, ou une détection efficace des être vivants de votre logement… humains ou non.

Une vision en couleurs et en définition 2,5K nuit et jour

Le gros point fort de cette caméra Imilab C21 est indéniablement sa qualité d’image. Elle filme en effet en 2,5k et vous permet d’avoir une définition d’image de 2560 × 1440 pixels. Une belle performance pour cette gamme de prix.

Autre bonne nouvelle, il faut également compter sur un visionnage en couleurs, de jour comme de nuit. Un petit plus appréciable qui offre une vision plus réaliste et plus précise de votre intérieur. La vision infrarouge, soutenue par 4 LEDs, est d’ailleurs optimisée pour vous offrir une image de nuit la plus détaillée et la plus nette possible.

Détecter automatiquement tout ce qui se passe

Grâce à ces quelques améliorations techniques et une IA de reconnaissance optimisée, l’Imilab C21 permet de différencier les présences humaines et animales pour ne se déclencher que lorsqu’elle repère un individu dans la maison. Elle est également capable de suivre ses déplacements dans la pièce où elle est installée.

Elle bénéficie d’ailleurs d’un angle de vision extrêmement large, puisqu’à l’horizontale elle peut tourner à 360 degrés et 110 degrés en hauteur. De quoi balayer toute une pièce efficacement.

Et si l’Imilab a de bons yeux, elle possède aussi une bonne paire d’esgourdes. Elle est en effet capable de détecter certains bruits suspects comme un cri de peur, des pleurs d’enfants ou encore des sons de chute ou des bris d’objets. Si ces bruits sont détectés par la caméra, elle envoie directement une notification sur votre smartphone.

Le contrôle à distance compatible avec les Assistants vocaux

Pour contrôler l’ensemble des fonctions de cette Imilab C21, plusieurs possibilités s’offrent à vous : vous pouvez passer par l’application compagnon Imilab Home (disponible également sur l’App Store) ou configurer votre assistant vocal Amazon ou Google pour interagir avec la caméra.

Dernier point intéressant concernant cette petite caméra de surveillance : elle est équipée d’un microphone et d’un haut-parleur intégré qui permet de dialoguer avec une personne présente. Si vous laissez votre enfant seul à la maison, vous pourrez l’interpeller s’il se met dans une situation à risque. Un outil qui fonctionne également si votre animal de compagnie détruit votre intérieur en votre absence. Il est toujours bon de savoir qu’on peut enguirlander son chat à distance.

Une offre de réduction pour les 500 premières commandes

L’Imilab C21 est donc une caméra de surveillance plutôt complète, proposée à un tarif assez compétitif. Si son prix de départ avoisine les 45 euros, elle passe aujourd’hui à 35,38 € euros grâce au code de réduction AliExpress DQGS63B9C21. Attention, l’offre est valable jusqu’au 15 octobre et seulement sur les 500 premières commandes. Ne traînez pas trop s’il vous faut un bon outil de surveillance pour votre maison.