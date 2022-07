Allier caméra de surveillance et luminaire : voici la bonne idée de la Thomson Rheita 100

Plus qu’une simple caméra de sécurité, la Rheita 100 de Thomson se place également comme une lampe d'extérieur intelligente. Une bonne idée pour surveiller son logement sans jurer avec sa décoration.

La Rheita 100 aurait pu se contenter d’être une simple caméra domestique chargée de surveiller votre domicile. Thomson est allé plus loin en y intégrant un luminaire d’extérieur, ainsi qu’une myriade d’options pour une surveillance accrue. Un produit tout-en-un qui n’a pas manqué de nous convaincre puisqu’il a écopé d’un 7/10 lors de notre test. On vous explique comment elle se démarque des autres caméras du marché.

Une caméra élégante

C’est inattendu, mais la Thomson Rheita 100 est une belle caméra de sécurité. Robuste, elle loge dans un cylindre en métal gris, sans fioritures excessives, dont le sommet accueille une lampe et la base le bloc optique rotatif.

De loin, elle ressemble à un simple luminaire d’extérieur. Un atout pour vous, puisqu’elle se fondera dans le reste de votre décoration sans éveiller les soupçons des intrus qui seront constamment surveillés.

Grâce à sa conception, la Thomson Rheita 100 est conforme à la certification IP 65, ce qui lui permet de résister à la pluie. Elle est même capable de fonctionner dans des conditions extrêmes puisqu’elle peut supporter des températures allant de -20° à 65° Celsius.

L’installation sur un mur extérieur se fait en toute simplicité, à condition d’avoir une alimentation électrique externe. Enfin, en retournant le bloc optique, vous avez accès à un port de carte SD pour enregistrer photos et vidéos.

De nombreuses fonctions pilotables à distance

Le propre d’une caméra de sécurité est de surveiller. Sur ce point, la Thomson Rheita 100 ne fait pas les choses à moitié. Son bloc optique motorisé, une caractéristique rare sur ce segment tarifaire, intègre une caméra de 2 mégapixels, dont l’angle de vue est de 75°, capable de filmer en Full HD comme en SD, selon vos envies.

Car oui, il est possible de gérer la Thomson Rheita 100 directement depuis son smartphone via l’application AtHomeSecurity. Il faut passer par le Wi-Fi et le scan d’un QR Code pour appairer l’appareil. Ergonomique, cette appli vous permet d’accéder au flux vidéo de toutes vos caméras de surveillances Thomson, de faire pivoter la caméra à 270° pour obtenir une vision à 360°, ou de parler à travers la Thomson Rheita 100 grâce à son haut-parleur intégré.

L’interface est simple à appréhender // Source : Frandroid – Yazid Amer Si vous avez plusieurs caméras, il est possible d’en afficher jusqu’à 16 simultanément // Source : Frandroid – Yazid Amer Deux types d’alarmes sont proposées, lumineuses ou sonore // Source : Frandroid – Yazid Amer

Il est même possible de déclencher manuellement l’alarme sonore ou lumineuse pour effrayer un éventuel intrus.

Grâce à sa détection de mouvements et de silhouettes, la Thomson Rheita 100 est capable de distinguer une personne d’un simple mouvement de feuille d’arbres. Si la caméra repère un individu, elle suivra automatiquement ses mouvements.

En cas de détection, vous recevrez alors une notification en temps réel sur votre téléphone. Vous pouvez même accéder à l’historique d’enregistrement pour visionner un moment précis de la journée. Il est bien entendu possible de programmer des plages de surveillance hebdomadaires ou quotidiennes.

Son capteur infrarouge permet à la caméra de filmer de nuit, avec un niveau de détails suffisant pour reconnaître un visage à 2 mètres. En journée, il est possible de reconnaître une personne à 5 mètres. Vous pourrez donc facilement faire la différence entre un inconnu et un proche qui rentre tard.

Et la lumière fut

La force supplémentaire de la Thomson Rheita 100 réside dans sa combinaison avec un luminaire d’extérieur. Elle peut donc éclairer votre terrasse, balcon ou jardin tout en surveillant les lieux.

Comme pour le reste, sa luminosité est contrôlable depuis l’application mobile. L’intensité lumineuse au sommet de la Thomson Rheita 100 peut être réglée indépendamment de la luminosité face au mur. Son capteur infrarouge détecte une présence à 6 mètres de distance, ce qui vous permet de vous déplacer sans vous cogner dans tout et n’importe quoi le soir ou la nuit.

À l’instar de la surveillance, il est possible de définir des plages lumineuses la semaine.

La polyvalence comme maître-mot

Grâce à son excellente détection, son angle de vue à 360° et son capteur infrarouge, la Thomson Rheita 100 surveille efficacement l’extérieur de votre domicile et sait réagir au bon moment. Son application dédiée vous permet d’avoir constamment la main sur le système et de ne manquer aucun détail. L’intégration d’un luminaire est une bonne idée, aidant à profiter de votre jardin la nuit, en toute sérénité.

Une caméra qui permet donc de voir, dans tous les sens du terme, et proposée à 199 euros sur le site de Thomson ou chez des revendeurs tiers comme Amazon.