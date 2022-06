Stellar Landcraft : cette moto électrique solaire est lunaire

Imaginée par le designer Fjar Ismail, la moto électrique Stellar Landcraft est un concept inspiré des engins lunaires et doté de panneaux solaires. Sauf que leur emplacement peut aussi poser question.

Installer des panneaux solaires sur des véhicules électriques n’a presque plus rien de folklorique aujourd’hui. La preuve en est avec la Lightyear One ou la Fisker Ocean et son toit solaire. Et cela a peut-être donné quelques idées à Fjar Ismail, un designer à l’origine du concept Stellar Landcraft, qui n’est autre qu’une moto électrique solaire.

Un concept avant tout

Pour ce faire, l’intéressé s’est à la fois inspiré des engins lunaires et du petit deux-roues Quest Atom Alpha, produit par l’entreprise indonésienne Quest Motors, relaie le média HotCars. Ce qui est marquant au premier regard, c’est bien évidemment la présence de panneaux solaires sur la face supérieure de l’engin.

Source : Fjar Ismail Source : Fjar Ismail Source : Fjar Ismail Source : Fjar Ismail

Ici, ces installations photovoltaïques remplacent symboliquement un potentiel réservoir à carburant d’une moto, par exemple. L’on peut en revanche tiquer sur un point : la capacité de ces panneaux à bien capter la lumière du soleil si le conducteur se trouve juste au-dessus. En effet, le positionnement de la selle l’obligerait à s’incliner vers l’avant pour accéder aux poignées.

Des phares tout mignons

Dans ce cas, il obstruait le passage censé laisser filtrer les rayons solaires. Mais rappelons-le : Stellar Landcraft n’est qu’un concept, qui n’a pas forcément vocation à prendre le chemin de la commercialisation. Il reflète avant tout une idée justement conceptuelle, pas forcément optimisée pour un usage grand public.

Pour le reste, cette moto électrique est composée de roues épaisses nous rappelant certains véhicules lunaires. Il est également question d’une batterie de 240 kWh, de feuilles d’aluminium, de suspensions arrière et avant, d’un tableau de bord LCD, d’une connectivité Bluetooth et de freins à disque. Des petits phares tout en rondeur lui donnent un aspect mignon.

Un concept fun, mais sûrement pas fonctionnel en l’état actuel des choses.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.