Äike : cette trottinette électrique robuste et onéreuse est la parfaite alliée contre la pluie

L’entreprise estonienne Äike s’attaque au marché français avec un premier modèle de trottinette électrique à la fois haut de gamme et porté sur l’écologie. Le tout à un prix (très) onéreux.

En pleine effervescence, le marché des trottinettes électriques — tout comme celui des vélos électriques — attire forcément de nouveaux acteurs. Dans les pays baltes, une société répondant au nom de Äike et inconnue dans nos contrées fait ses débuts en France après avoir testé son marché natal, l’Estonie.

Pour tenter de se faire une véritable place, la société mise sur plusieurs grands piliers, à commencer par la durabilité de sa trottinette électrique. Äike assure ainsi que son engin est fabriqué à partir de 42 % de matériaux recyclés. Une fois arrivé en fin de vie, le produit est également recyclable à hauteur de 92 %.

Une première boutique à Paris

Le groupe va encore plus loin, puisqu’il fait uniquement appel à l’industrie européenne et aux énergies propres pour fabriquer son deux-roues, affirme le CEO lors d’une présentation à Paris, dans leur toute première boutique de France située au 21 rue de Rivoli (75004). Ce store, justement, ouvrira ses portes au grand public à partir du 2 août 2021.

La trottinette électrique de Äike cherche également à rassurer l’utilisateur sur plusieurs points : le confort et la sécurité. Pour ce faire, le véhicule opte pour un très large deck pouvant accueillir vos pieds dans n’importe quelle position. Un système approuvé par la rédaction après nos premiers essais.

La firme balte promet aussi la meilleure distance de freinage au monde. S’il est difficile de confirmer ces affirmations, force est de constater que les freins de la trottinette — à tambour mécanique à l’avant combiné à un ABS électrique à l’arrière — impressionnent à plus d’un titre.

Une stabilité impressionnante sur sol mouillé

Sur sol détrempé par exemple, aucune roue ne se bloque ni ne chasse en appuyant à fond sur la manette de freins. Vous conservez une étonnante stabilité et un pur contrôle de votre véhicule malgré la pluie. C’est assez rare pour le souligner, et extrêmement rassurant une fois au guidon de la Äike.

L’entreprise a également installé des roues pneumatiques de 10 pouces résistantes aux crevaisons et relativement efficaces pour amortir les aspérités de la route, malgré l’absence de suspensions. La stabilité globale de la trottinette joue aussi en sa faveur : sur une ligne droite à une main, la colonne de direction ne tremble pas et reste fixe. Joli.

Äike joue aussi la carte de la connectivité au travers d’une application mobile à la fois bien pensée et ergonomique : les menus sont lisibles, faciles à comprendre, et l’ensemble bien organisé. À noter qu’il est indispensable d’utiliser votre application pour déverrouiller et verrouiller votre trottinette.

GPS intégré

C’est ici une limite : si votre téléphone n’a plus de batterie, alors vous ne pouvez plus utiliser votre trottinette électrique. Grâce à un GPS intégré, cette dernière affiche sa géolocalisation au sein de l’application. Et si elle se déplace tout en étant verrouillée, alors une notification vous est envoyée pour vous prévenir d’un potentiel vol.

Concernant ses caractéristiques, la trottinette Äike fait dans le classique : sa batterie de 680 Wh lui confère une autonomie de 40 kilomètres, pour un temps de charge de 4h. Comme le veut la loi, sa vitesse maximale est limitée à 25 km/h (moteur de 350 W).

Un poids qui refroidit

Pour son produit, le groupe a fait des choix forts et assumés qui devraient cependant refroidir plus d’une personne : de un, sa trottinette électrique n’est pas pliable. Elle n’a donc pas été conçue comme un objet facile à transporter dans les transports en commun par exemple, voire même dans un coffre de voiture.

De deux, son poids de 25 kilos fait d’elle l’une des trottinettes électriques parmi les plus lourdes du marché. Elle se destine donc à des utilisateurs résidant dans une maison ou un appartement avec ascenseur. Amovible, sa batterie peut aussi être rechargée à peu près n’importe où. Il n’empêche, sur le papier, la trottinette ne semble pas pratique.

Enfin, et pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, le prix atteint des sommets : 1890 euros, avec une assurance vol d’un an incluse et une garantie de 5 et 10 ans sur la batterie et le cadre, respectivement. Cela reste extrêmement onéreux pour le commun des mortels. Ici, Äike vise donc une clientèle aisée et forcément plus nichée.

Cinq coloris sont disponibles à l’achat : noir, vert menthe, rouge, vert avocat et blanc.