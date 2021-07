Le prix des Vélib’ électriques augmente au 1er août : ce qu’il faut savoir

À partir du 1er août 2021, la grille tarifaire des Vélib’ électriques évolue. Celle des mécaniques, elle, ne change pas. On fait le point sur les petites augmentations attendues sur le service.

Voilà presque déjà 15 ans que Vélib’ Métropole, de son nom complet, s’est invité dans les rues de Paris intra-muros et de sa petite couronne. Avec tout le succès qu’on lui connaît, qui plus est depuis la crise du Covid-19. Depuis un an, les Parisiens ont fui les transports en commun pour privilégier des modes de transports doux, comme le vélo mécanique et électrique.

Prix du Vélib’ électrique : ce qui change

En avril, on apprenait qu’une augmentation tarifaire allait s’appliquer au service, à partir du 1er août 2021. La date butoir est proche : il est donc temps de faire un point complet sur les évolutions prévues. Sachez tout d’abord que les vélos mécaniques ne sont strictement pas concernés par ce changement : leur prix reste le même, qu’importe l’abonnement.

Les deux-roues électriques subissent quant à eux une hausse sur les trois forfaits longue durée : le V-Libre (0 €/mois), V-Plus (3,10 €/mois) et V-Max (8,30 €/mois). Attention : le prix des abonnements reste tel quel. Ce qui augmente, c’est le déblocage à une borne et l’utilisation d’un Vélib’ électrique. À ne pas confondre.

Ci-dessous, voici la nouvelle grille tarifaire :

V-Libre : l’utilisation d’un Vélib’ électrique coûte désormais 3 euros pour 45 minutes, contre 2 euros pour 30 minutes auparavant.

V-Plus : l’utilisation d’un Vélib’ électrique coûte désormais 2 euros pour 45 minutes, contre 1 euro pour 30 minutes auparavant.

V-Max : les deux premiers trajets sont gratuits pour 45 minutes, le troisième coûte 1 euro, contre 30 minutes gratuites de manière illimitée auparavant.

Pour ces trois abonnements, le coût facturé au-delà des 45 minutes d’utilisation ne change pas : il est de 2 euros pour les deux premiers et de 1 euro pour le troisième.

Une pirouette commerciale douteuse

En revanche, la pirouette commerciale appliquée au forfait V-Max est relativement mesquine. Pourquoi ? Car l’état des modèles électriques est rarement bon. Les problèmes techniques sont courants. Conséquences : il arrive de changer plusieurs fois de Vélib’ électrique à une même borne, jusqu’à trouver chaussure à son pied.

Pour aller plus loin

Location de vélos en libre-service : les applications à connaître

Or, le fait de changer de Vélib’ est considéré comme une utilisation à part entière. Et au bout de la troisième utilisation, le service vous facture 1 euro. On espère donc que la flotte fera l’objet d’un renouvellement ou d’une mise à jour technique digne de ce nom pour répondre aux attentes des utilisateurs.

D’ailleurs, cette évolution tarifaire est clairement voulue et assumée. En avril dernier, Sylvain Raiffaud, président du Syndicat Autolib’ Vélib Métropole (SAVM), expliquait la stratégie du groupe dans les colonnes de BMF TV.

Notre objectif, c’est de réorienter les usages, d’amener les utilisateurs à se tourner vers le vélo mécanique pour des courses de courte durée. C’est la raison pour laquelle il n’y a aucune modification (tarifaire) sur le vélo mécanique.

Cela faisait trois ans et demi que Vélib’ Métropole n’avait pas augmenté ses tarifs.