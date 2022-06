250 euros de réduction sur ce vélo électrique : c’est le bon moment pour essayer

Pour fêter ses dix ans, la marketplace GeekBuying lance de belles promotions sur les trottinettes et vélos électriques. L’occasion d’économiser jusqu’à 250 euros sur un vélo électrique, qui passe au prix de 759 euros seulement.

Alternatives écologiques à la voiture (en plus d’être plus économes), les trottinettes et vélos électriques ont l’avantage de vous accompagner aussi bien pour travailler que pour vous promener en week-end ou en vacances.

Mais ces solutions de mobilité urbaine ont souvent le défaut d’être onéreuses. Heureusement, à l’approche de l’été, l’e-commerçant GeekBuying casse les prix d’un vélo électrique et d’une trottinette électrique. Le premier, le vélo électrique Eleglide M1 Plus, bénéficie d’une réduction de 250 euros. Le second, la trottinette Navee N65, profite d’une promotion de 179 euros.

Retrouver le Eleglide M1 Plus à 759 euros NNNELEGLIDEM1PLUSFR

En savoir plus sur la Navee N65 à 534 euros NNNAVEEN65FR

Le vélo électrique Eleglide M1 Plus à 759 euros (une baisse de 250 euros)

Bien que son look de vélo tout-terrain lui confère une aura de puissance et de vitesse, le vélo électrique Eleglide M1 Plus est respectueux de la réglementation française. Il fournit donc une assistance électrique d’un maximum de 25 km/h. Il s’appuie sur un moteur de 250 W, ce qui assure une accélération rapide et un pédalage facile, et ce, aussi bien sur un terrain plat que sur une côte.

Un écran LCD s’occupe de vous donner la vitesse, l’autonomie restante ainsi que la distance parcourue au total. Vous pouvez choisir entre 3 modes, allant du manuel à l’assistance électrique complète, ainsi que 5 niveaux de puissance.

Pour ce qui est de l’autonomie, le Eleglide M1 Plus peut se targuer d’atteindre les 100 km (avec l’assistance électrique légère) grâce à sa batterie de 12 500 mAh. Si vous optez pour le 100 % électrique, l’endurance passe à 50 km.

Enfin, comme son design le laisse penser, le Eleglide M1 Plus est un vélo robuste et waterproof, qui vous permet de sortir des sentiers battus. Ses roues de 27,5 pouces lui confèrent une bonne adhérence, tandis que ses suspensions hydrauliques amortissent efficacement les chocs. Son cadre en aluminium lui permet d’afficher un poids de 21,7 kg sur la balance. Enfin, il mesure 179 x 68 x 104,1 cm, ce qui en fait un grand vélo. Il peut supporter un poids maximal de 100 kg.

Dans le cadre de l’anniversaire de GeekBuying, l’Eleglide M1 Plus voit son prix chuter à 759 euros au lieu de 1 009 euros. Une réduction de 250 euros qui est permise par le code NNNELEGLIDEM1PLUSFR. En payant via Klarna, vous pouvez même économiser 48 euros supplémentaires, ce qui fait passer le prix à 711 euros.

La trottinette Navee N65 à 534 euros (une baisse de 179 euros)

La Navee N65 est une trottinette pensée pour accompagner longtemps l’utilisateur. Le constructeur y a inclus une batterie de 12 500 mAh, ce qui lui confère une grosse autonomie de 65 km avant de demander une recharge. Vous pouvez donc multiplier les trajets loin d’une prise électrique.

Pour la vitesse, elle reste dans le cadre de la loi puisqu’elle n’excède pas les 25 km/h en pointe. L’autre force de la Navee N65 est qu’elle est robuste. Elle peut supporter un poids maximal de 120 kg, tout en étant certifiée IPX4, ce qui la rend étanche à la pluie et aux projections d’eau.

Son moteur de 500 W lui confère suffisamment de puissance pour grimper des dénivelés de 25 %. Elle est équipée de deux freins, un électrique à l’avant et un disque à l’arrière pour un freinage optimal. Pliable, elle pèse tout de même 23 kg.

Comme pour le Eleglide M1 Plus, la Navee N65 bénéficie d’une remise à l’occasion des 10 ans de GeekBuying. Affichant en temps normal un prix de 713 euros, cette trottinette électrique tombe à 534 euros, soit une remise de 179 euros. Pensez à renseigner le code promo NNNAVEEN65FR lors de la commande. Il est même possible de réaliser 48 euros d’économies supplémentaires grâce au paiement par Klarna. Le prix final est donc de 486 euros.

Les autres promotions de GeekBuying

Pour fêter son dixième anniversaire, GeekBuying ne se contente pas de baisser les prix des vélos et trottinettes. Ainsi, jusqu’au 23 juin prochain, l’e-commerçant met en place de nombreuses ventes flash ainsi que plusieurs coupons vendeurs et codes promo sur une myriade de produits tech’.

Pour en profiter en mieux, voici ce qu’il faut retenir :

Les ventes flash se tiendront pendant 48 heures, entre le 14 et le 16 juin, ainsi qu’entre le 21 et 23 juin ;

le service de paiement en ligne Klarna vous permet de retirer jusqu’à 100 euros de la facture finale ;

en souscrivant à la newsletter du site, vous pouvez économiser 10 euros sur votre première commande au-dessus de 100 euros.

Concernant les codes promo, ils vous permettent d’économiser jusqu’à 50 euros en fonction de votre panier.

GKB10TH1 pour économiser 3 euros sur un panier à 30 euros ;

pour économiser 3 euros sur un panier à 30 euros ; GKB10TH2 pour économiser 10 euros sur un panier à 100 euros ;

pour économiser 10 euros sur un panier à 100 euros ; GKB10TH3 pour économiser 25 euros sur un panier à 300 euros ;

pour économiser 25 euros sur un panier à 300 euros ; GKB10TH4 pour économiser 50 euros sur un panier à 600 euros.

Plusieurs coupons-vendeur seront mis à dispositions sur les pages produits. Pensez à bien les cocher pour en profiter lors du paiement.

Enfin, la livraison en France ne devrait pas excéder la semaine d’attente. Il faut dire que la grande majorité des produits est expédiée depuis des entrepôts européens.