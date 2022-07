Ce casque de vélo intègre un éclairage intégral et des clignotants bien pratiques

Présenté dans le cadre de l'Eurobike 2022, le casque Giro Ethos MIPS a pour objectif d’améliorer la visibilité et la sécurité des cyclistes grâce à un système d’éclairage avant et arrière, couplé à des clignotants.

Les accessoiristes spécialisés dans les vélos et vélos électriques tentent de se démarquer les uns des autres pour proposer des solutions de plus en plus innovantes, mais aussi et surtout plus sûres. C’est le cas de la marque californienne Giro, qui a présenté un tout nouveau casque dans le cadre du salon Eurobike 2022, récemment organisé en Allemagne.

Le Giro Ethos MIPS se destine aux cyclistes urbains et périurbains. L’idée derrière ce produit est d’améliorer la visibilité de l’utilisateur auprès des autres usagers de la route. Pour ce faire, le casque propose un éclairage intégré avec quatre modes d’intensité. Le tout est contrôlé depuis une commande déportée sur le guidon.

Des clignotants utiles

Comme le précise BikeRadar, l’autonomie du casque diffère selon le mode utilisé : comptez 2h30 avec la puissance maximale, 5h30 avec une puissance plus faible (25 lumens à l’avant, 10 lumens à l’arrière), 7h30 avec un mode clignotement intense (45 lumens à l’avant, 30 à l’arrière) et 11 heures avec un mode clignotement faible (25 lumens à l’avant, 15 à l’arrière).

Source : BikeRadar

Sur le guidon, une petite télécommande déportée permet de jouer avec les clignotants, eux aussi intégrés sur le casque. Un bon moyen de garder les deux mains sur les poignées pour indiquer sa direction – au lieu d’utiliser son bras, comme on le fait habituellement. Le casque se dote enfin de bandes réfléchissantes pour toujours plus optimiser votre visibilité.

Un prix élevé

Sur un volet moins technologique, ce Giro Ethos MIPS embarque des évents pour faciliter le passage de l’air au niveau de votre crâne ainsi que le système de protection MIPS (Multi directional Impact Protection System), conçu pour mieux protéger votre tête lors d’une chute et d’un impact.

Ce casque de vélo devrait être proposé au prix de 250 dollars, selon BikeRadar, qui précise que les prix internationaux doivent encore être confirmés.

