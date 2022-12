Difficile de faire plus puissant que ce VTT électrique ultra premium

Le Crafty XR LTD est la dernière création du constructeur espagnol Mondraker. Pour l’occasion, ce VTT électrique très haut de gamme s’équipe du moteur Bosch dernière génération, le fameux Performance Line CX Race.

Fin septembre 2022, le fournisseur allemand Bosch levait le voile sur une nouvelle version de son moteur phare : le Performance Line CX Race, taillé pour les VTT électriques et capable d’atteindre jusqu’à 400 % d’assistance. L’idée : proposer un système encore plus dynamique et plus puissant.

Depuis, plusieurs VTTAE ont jeté leur dévolu dessus, comme les Simplon Rapcon Pmax et l’Orba Wild M-LTD dans sa version 2023, récemment présentée dans les colonnes de Frandroid. À cette liste restreinte s’ajoute un petit nouveau : le Crafty XR LTD, imaginé et conçu par le fabricant ibérique Mondraker.

Toujours plus de boost

Disponible en édition limitée, ce modèle est en fait une version améliorée du Crafty XR. Sa principale différence réside donc au niveau du moteur, puisqu’il embarque la fameuse version Race du Performance Line CX. Bike Rumor avait pu l’essayer plus tôt cette année, pour un résultat globalement convaincant.

Le média s’était notamment attardé sur la fonction « Extentend Boost », qui apporte une forte poussée au vélo une fois que l’utilisateur arrête de pédaler : cela permet de parcourir une distance supplémentaire d’environ deux mètres. Sur des forts dénivelés positifs, cela peut s’avérer pratique pour conserver le contrôle du vélo, tout en profitant d’une accélération franche.

Source : Mondraker Source : Mondraker Source : Mondraker

Pour le reste, le Crafty XR LTD repose sur une fiche technique définitivement haut de gamme : une batterie Bosch Powertube de 750 Wh (autonomie théorique non indiquée), un écran Kiox 300, un cadre en carbone Crafty Stealth Air, une fourche suspendue Ohlins RXF d’un débattement de 170 mm et un amortisseur arrière réglable.

Plus de 20 kg sur la balance

Les roues de 29 pouces sont chaussées sur des pneus Maxxis Minion à l’avant comme à l’arrière, le tout complété par des freins à disque hydrauliques à quatre pistons, des Sram Code RSC. Le tout pour un poids de 23,2 kg, ce qui est somme toute convenable pour un VTT électrique, sans être un poids plume non plus.

Décliné en quatre tailles, le Mondraker Crafty Carbon XR LTD sera disponible en édition limitée à un prix encore inconnu. Mais on imagine aisément que son tarif dépassera les 10 000 euros, vu que le Crafty XR atteint déjà cette coquette somme.

