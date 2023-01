Ces 2 nouveaux vélos électriques ont un atout remarquable face à la concurrence

Le constructeur espagnol Desiknio met à jour son catalogue avec trois nouveaux modèles de vélos électriques. Deux d’entre eux s’équipent d’une boîte de vitesses Pinion, qui comporte de nombreux avantages.

L’année 2023 rime avec renouveau du côté de Desiknio. Le fabricant espagnol de vélos électriques haut de gamme met à jour son catalogue avec trois modèles flambant neuf répondant au nom de Desiknio X35 Pinion, Desiknio X20 Pinion et Desiknio X20 Gravel. Le tout à des prix particulièrement salés.

Les deux premiers cycles se distinguent par leur boîte de vitesses Pinion – une technologie issue de la moto –, qui transforme considérablement l’expérience de conduite. Au moment de changer de rapport, aucun saut constant n’est constaté. Il apporte également de la résistance dans les pédales même à des vitesses élevées de 30, voire 40 km/h.

Un résultat convaincant

Ce système est par ailleurs plus durable, se montre plus efficient qu’une transmission avec dérailleur et profite d’une meilleure étanchéité face à l’eau et aux poussières. Nos collègues de Numerama l’avaient au passage testé sur le speedbike Stromer ST3 Pinion LE, pour un résultat à la fois bluffant et convaincant.

À ce propos, ce n’est finalement peut-être pas un hasard de voir débarquer une boîte de vitesses Pinion sur des Desiknio. En effet, l’entreprise ibérique a établi un solide partenariat avec… Stromer, durant l’année 2022, qui maîtrise donc l’intégration d’un tel système sur des deux roues. À n’en pas douter, Stromer a probablement participé au projet.

À 5395 euros, le Desiknio X35 Pinion est le moins onéreux des trois. Il embarque un moteur Mahle X35 d’un couple de 40 Nm, une courroie Gates, des freins à disque hydrauliques Shimano MT201 et une batterie de 250 Wh lui conférant 50 km d’autonomie maximale avec le mode d’assistance le plus puissant. Il se destine à un usage urbain.

Un gravel au menu

Le Desiknio X20 Pinion coûte 500 euros plus chers, mais opte pour un cadre monocoque en carbone, une selle Brooks C17 Carved, une courroie Gates, neuf vitesses, mais surtout un moteur plus coupleux – le Mahle X20 – avec 55 Nm. La fiche technique mentionne un poids très contenu de 14 kg, pour une autonomie de 50 km.

Le Desiknio X20 Gravel est le petit dernier de ce trio, lui qui s’arrache au prix de 7495 euros. Gravel oblige, ce modèle est en mesure de vous emmener en escapade aussi bien sur des routes plates que sur des terrains plus accidentés. C’est tout le principe d’un gravel : être à mi-chemin entre un vélo de route et un VTT.

Poids plume

Ce modèle chausse donc des pneus Pirelli Black 45, mais ne pèse que 12 kg sur la balance. Ce qui en fait l’un des VAE parmi les plus légers du marché. La fiche technique est complétée par une selle Brooks C13 Carved, un feu avant Supernova V521s ou encore une transmission Campagnolo à 13 vitesses. Ce cycle partage le même moteur que le X30 Pinion, mais une autonomie plus généreuse de 70 à 80 km.

