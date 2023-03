Ce vélo électrique ultra léger et tout en carbone appelle à l’évasion

La marque espagnole Mondraker a mis à jour son catalogue de 2023 avec la gamme Dusty, composée de trois gravels électriques à la fois taillés pour la route et les chemins. Leur particularité : un poids très contenu.

Sérieusement positionné sur le créneau des VTTAE, le constructeur ibérique Mondraker cherche à couvrir les autres pratiques hors urbaines, à l’image du gravel. Pour rappel, ce type de vélo se situe à mi-chemin entre un VTT (il en a les pneus) et un vélo de route (il en a la géométrie et le cadre), pour se sentir aussi bien à l’aise sur des chemins que du bitume.

La nouvelle gamme Dusty 2023 répond exactement à cette problématique. Au total, trois modèles composent l’offre : les Dusty R, Dusty RR et Dusty XR. Ce trio partage une particularité commune : leur cadre est en fibre de carbone, un matériau notamment réputé pour sa résistance et sa légèreté.

Moins de 14 kg, dans tous les cas

De ce fait, l’une de leur grande force réside dans leur poids très contenu : 12,8, 13,1 et 13,8 kg, respectivement. D’autres mêmes composants ont été installés sur ces trois modèles, à l’image du moteur Mahle X20 (55 Nm de couple) ou encore de la batterie de 350 Wh, dont l’autonomie n’est pas précisée sur leur fiche technique.

Équipés d’un groupe fourni par SRAM, les Dusty R et RR vont principalement se distinguer sur le choix de la transmission : le second s’équipe d’une version légèrement plus haut de gamme avec 12 vitesses, contre 11 vitesses pour le premier. Les vélos chaussent par ailleurs les mêmes pneus de 28 pouces Maxxis Rambler.

Plus haut de gamme, le Dusty XR muscle son jeu sur plusieurs points : la présence d’une fourche suspendue notamment, une RockShox Rudy Ultimate avec 40 mm de débattement. Cela a le mérite de booster le confort, grâce à une fourche capable d’amortir un minimum de chocs avant.

Des prix salés

Pour compenser l’ajout de cet élément et donc une légère prise de poids, le Dusty XR opte pour des jantes en fibre de carbone… mais aussi des pneus plus larges afin d’apporter une meilleure adhérence au sol. La transmission SRAM elle est aussi plus aboutie, avec 12 vitesses au total.

Selon Hybridos y Electricos, les prix respectifs des Dusty R, Dusty RR et Dusty XR sont de 5000 euros, 6300 euros puis 10 000 euros pour le plus onéreux. Le gap entre le modèle milieu et haut de gamme est tout bonnement gigantesque, pour des améliorations qui ne paraissent pas si énormes que ça.

