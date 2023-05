Porsche dévoile des vélos électriques très alléchants… au prix d’une Dacia Spring

Encore plus exclusifs, les deux nouvelles versions des vélos électriques Porsche montent dans les stratosphères en termes d’exclusivité, mais aussi de tarifs.

Petit à petit, Porsche fait son nid dans les VAE et surtout leurs moteurs avec le rachat de Fazua. En attendant le fruit de cette opération, la firme allemande double son offre de vélos électriques ce printemps, avec deux nouveaux modèles eBike Cross Performance et EXC. Contrairement aux deux premiers Cross et Sport, ces deux engins prennent clairement le virage du luxe.

Un nouveau cru 2023 pour les Porsche eBike

D’abord, les Porsche eBike Cross et Sport évoluent légèrement pour 2023. Le nouveau millésime est synonyme de nouveau moteur Shimano, passant du précédent EP800 au EP801, développant toujours 85 Nm de couple au pédalier. La transmission reste du Shimano Deore XT à 12 vitesses, du haut de gamme donc avec belle amplitude, mais à technologie Di2. Celle-ci permet le changement de vitesse en roue libre, sans besoin de pédaler.

Le Porsche eBike Cross 2023 – Source : Porsche Le Porsche eBike Sport 2023 – Source : Porsche

Le reste ne bouge pas, avec un cadre carbone conçu avec Rotwild entièrement suspendu (avant et arrière), des freins Magura MT Trail. Le Sport légèrement plus typé VTC diffère par sa suspension avant à débattement 100 mm (vs 120 mm), une batterie 630 Wh (vs 504) et un cintre droit à éclairage intégré. Porsche en profite pour gonfler les prix, respectivement à 10 000 euros et 11 500 euros pour les Cross et Sport, contre 8 900 euros et 10 900 euros auparavant.

Un version Performance EXC haute en couleurs

Nouveauté donc pour cette année, un Porsche eBike Cross Performance rejoint le catalogue. Il amène des composants plus haut de gamme en carbone, comme le guidon B200 Flatriser et des roues Crankbrothers Synthesis Enduro. Pas de changement moteur ni transmission, mais ce VTTAE intègre des suspensions Fox “Factory” soit à couleur dorée, ainsi que des freins Magura MT7 aux étriers 4 pistons (vs 2 arrière sur Cross). La batterie passe ici à 630 Wh, en taille M et L, mais ne peut excéder 504 Wh en S.

À 12 900 euros, c’est presque 3 000 euros de plus que le modèle de base. Mais à voir ce que propose Porsche sur ses voitures, les clients ont l’habitude de mettre les moyens pour l’excellence, et donc transmet cela au vélo.

Le Porsche eBike Cross Performance 2023 – Source : Porsche Le Porsche eBike Cross Performance EXC 2023 – Source : Porsche

Et pour encore plus d’exclusivité en tout-terrain, le modèle Porsche eBike Cross Performance EXC existe. Il est aussi le plus fun de la famille, offrant autre chose que du gris ou noir. Ce VAE n’a pour modifications que des peintures maison connues des autos de la marque, du bleu Requin au rose “Rubis étoilé” en passant par le vert Mamba. Tarif de cette option : 1 000 euros, soit 13 900 euros au total !

Et Porsche est prêt à encaisser, car ces quatre vélos électriques cru 2023 sont déjà disponibles sur le site officiel. C’est le prix d’une Dacia Spring après bonus écologique de 7 000 euros déduit, à 100 euros près…

