Île-de-France Mobilités chamboule son programme face à la grève des transports attendue à partir du 5 décembre 2019 : sa prime de 500 euros lors d’un achat de vélo électrique sera ainsi disponible à partir du 1er décembre, au lieu de février 2020.

« La prime d’aide à l’achat sera disponible un mois plus tôt que prévu pour inciter les Franciliens à acheter un vélo à assistance électrique, pendant les grèves et au moment des fêtes de fin d’année » : difficile de faire plus clair pour Île-de-France Mobilités, dont le communiqué de presse récemment publié énumère les différentes mesures prises face à la grève des transports du 5 décembre.

Prime et code promo

Plafonnée à 500 euros pour un vélo à assistance électrique neuf, cette prime gonfle à 600 euros pour un deux-roues cargo. Bénéficier de cette aide nécessite de respecter certains critères précis : habiter en Île-de-France, être majeur ou mineur émancipé ou avoir acheté son vélo conforme à la réglementation en vigueur à partir du 1er décembre 2019. Ne pas revendre son vélo pendant une durée de trois ans fait aussi partie de cette liste.

L’utilisateur doit également demander « les aides financières locales si elles existent en amont de la demande faite à Île-de-France Mobilités », indique IDFM. Toujours dans cette optique d’accompagnement, la région offre un mois d’abonnement à son service de location longue durée de VAE, Véligo (que FrAndroid vous présentait dans un article complet il y a un an), grâce au code promotionnel VELIGODECEMBRE.

Covoiturage gratuit

Autre initiative plus que bienvenue, des trajets offerts via un dispositif de covoiturage mis en place aux côtés de cinq plateformes que sont BlaBlaLines, Covoit’ici, Karos, Klaxit, Ouihop. En clair, des montants oscillant entre deux et quatre euros sont remboursés au conducteur selon la distance parcourue avec ses passagers. Pour accéder à ce service, ces derniers doivent se rendre sur l’application Vianavigo afin d’en profiter en toute gratuité.