USB : enfin des logos vraiment plus simples pour s’y retrouver

Après plusieurs mois de travail, l'USB-IF propose de nouveaux logos pour les ports et câbles USB qui va permettre de s'y retrouver beaucoup plus facilement.

USB-C, USB-C 2.0, USB 3.2 Gen 2×2, USB4 et même USB4 2.0, il était très difficile de s’y retrouver parmi les normes USB ces dernières années. Le consortium responsable du standard, l’USB-IF a donc entrepris un travail pour rendre les choses plus claires pour l’utilisateur. Désormais, avec la nouvelle signalétique, on pourra très vite comprendre les capacités d’un câble ou d’un port.

Un tableau simple pour les ports

Fini les mentions sur la génération d’USB utilisés ou des noms marketing comme « SuperSpeed », désormais les ports USB de nos appareils pourront simplement indiquer le débit proposé. L’USB-IF donne plusieurs exemples de logo à utiliser pour le port lui-même ou le packaging de l’appareil.

L’icône va à l’essentiel et indique le débit maximal supporté, de 5 à 40 Gb/s. Si le port USB en question est capable de recharger l’appareil, notamment sur les PC portables, une icône de batterie entoure alors la mention de vitesse. Là encore, c’est assez simple.

Deux mentions pour les câbles : vitesse et charge

Pour les câbles USB, les choses sont un peu plus compliquées. En effet, un câble peut seulement servir à charger un appareil sans être capable de transmettre beaucoup de données, ou l’inverse. L’USB-IF propose donc un double logo indiquant d’un côté le débit maximal supporté et de l’autre la puissance électrique que le câble peut transmettre.

Un câble de bonne qualité pourra donc indiquer 240W et 40 Gb/s sur sa boite pour montrer qu’il peut faire les deux. Un câble servant avant tout à la charge, et restreint à un faible débit USB 2.0 autrement, pourra se contenter d’indiquer seulement « 240 W » ou « 60 W ». Pour l’utilisateur c’est plus simple, on comprend immédiatement qu’il s’agit d’un câble pensé pour la recharge d’appareils.

Espérons désormais que les fabricants adopteront vite cette nouvelle nomenclature pour clarifier vite les choses.

