Microsoft 365 : 3 idées reçues sur cette suite bureautique très performante

« Je ne peux pas utiliser la suite Microsoft 356, j'ai un Mac ». Si cette réflexion vous a déjà effleuré l’esprit, c’est que vous ne connaissez pas réellement Microsoft 365 et ses nombreux avantages.

Si vous pensez que Microsoft 365 est une bête suite bureautique dans la droite lignée de Microsoft Office, vous avez tout faux. Pourquoi ? Parce qu’au-delà de donner accès aux habituels Word, Excel et consorts, Microsoft 365 se pose comme un véritable écosystème dédié à la productivité, capable de vous accompagner au quotidien.

Son problème : une « mauvaise » réputation alimentée par un tas d’idées reçues héritées de la suite Office. Compatibilité, évolutivité, écosystème, etc. : on revient sur tous les avantages de Microsoft 365 en débunkant trois idées reçues qui ont la vie dure.

Microsoft 365 : bien plus qu’une simple suite bureautique, un compagnon au quotidien

Pour beaucoup, Microsoft 365, c’est avant tout la suite Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.), une suite bureautique éprouvée et pratique à bien des égards. Or, il n’en est rien. Derrière Microsoft 365 se cache en réalité un écosystème très complet pour vous accompagner au quotidien, et ce, dans une large variété de domaines.

Vous pourrez par exemple bénéficier d’un espace de stockage sécurisé (de 1 à 6 To selon la formule choisie) avec OneDrive. De quoi stocker vos photos ou vos fichiers et les conserver à portée de main en toute circonstance, l’application étant accessible sur ordinateur comme sur smartphone. Mieux, OneDrive propose un coffre-fort sécurisé pour abriter vos documents les plus importants et les protéger de la plupart des menaces extérieures.

Un abonnement à Microsoft 365 vous donne aussi accès à Outlook, l’une des applications de messagerie et de calendrier les plus performantes disponibles. Simple à utiliser, sécurisé, Outlook est l’outil parfait pour vous aider à organiser vos journées. Il bénéficie de nombreuses fonctionnalités très pratiques comme la possibilité de partager simplement vos disponibilités avec vos contacts afin de faciliter l’organisation de rendez-vous. Vous pouvez aussi très facilement prioriser vos tâches grâce à To Do, et mieux organiser vos journées.

De nombreux autres outils signés Microsoft sont aussi de la partie pour vous épauler au quotidien :

Teams et Skype pour vous aider à communiquer avec vos proches ou vos relations professionnelles ;

Microsoft Defender, un antivirus chargé de veiller sur la sécurité de vos appareils ;

Clipchamp, un logiciel de montage vidéo simple à prendre en main et doté de fonctionnalités pratiques comme le sous-titrage automatique et une large bibliothèque d’effets ;

OneNote, un outil de prise de notes très polyvalent pour vous aider à concrétiser toutes les idées qui vous traversent l’esprit.

Une suite accessible sur toutes les plateformes (ou presque)

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas parce que Microsoft 365 est estampillé Microsoft que vous ne pouvez pas l’utiliser ailleurs que sur une machine Windows. C’est même tout le contraire.

Depuis quelques années maintenant, ce service est proposé sur une grande variété de support, d’OS et de navigateurs web. La raison ? Permettre aux utilisateurs de bénéficier des avantages de cette solution partout et tout le temps, sans avoir à se préoccuper d’une quelconque compatibilité.

Vous pouvez ainsi profiter de Microsoft 365 :

sur ordinateur : PC (sous Windows 10 ou Windows 11) et Mac (puce Intel ou Apple Silicon) ;

PC (sous Windows 10 ou Windows 11) et Mac (puce Intel ou Apple Silicon) ; sur smartphone ou tablette : Android et iOS ;

Android et iOS ; sur navigateur web : Edge, Internet Explorer, Safari, Chrome et Firefox.

Quel que soit votre appareil de prédilection, ou vos habitudes, vous êtes donc couvert.

Une solution qui évolue et s’adapte à vos besoins

Contrairement à la suite Office, qu’il fallait acheter une fois pour toutes, Microsoft 365 se présente sous la forme d’un abonnement qu’il est possible de régler au mois ou à l’année. Une solution extrêmement pratique dans la mesure où elle permet de profiter de mises à jour régulières pour les diverses applications proposées par le service.

Une fonctionnalité loin d’être anodine puisque Microsoft entretient une dynamique d’amélioration de ses services quasi constante. Des correctifs réguliers sont ainsi déployés, ainsi que de nouvelles fonctionnalités destinées à simplifier et améliorer l’expérience utilisateur.

Ces dernières années, le service s’est doté de nombreuses fonctionnalités pilotées par l’IA, comme le Rédacteur Microsoft. Un outil qui vous aide à améliorer la qualité de vos textes grâce à des suggestions pertinentes en matière d’écriture ou de mise en forme.

Si l’offre de service de Microsoft 365 vous tente, la seule chose qu’il vous reste à faire est de choisir quel type d’abonnement vous convient le mieux :