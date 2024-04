Vous n’utilisez pas la bonne version de Discord

Sur PC, Discord fait le choix étrange de pousser l'installation d'une version 32 bits de l'application. La version 64 bits plus adaptés aux ordinateurs modernes permet d'augmenter la stabilité de l'application.

Discord a connu sa popularité notamment grâce à l’excellente application proposée gratuitement sur toutes les plateformes (Windows, Linux, Mac, Android, iOS). Des internautes ont toutefois remarqué que le service ne proposait pas la bonne version de l’application par défaut, sur Windows.

Plus précisément, Discord propose par défaut la version 32 bits de son application. Heureusement, il est possible de passer rapidement à la version 64 bits.

Pourquoi changer de version

L’architecture x64 est devenue le standard depuis de nombreuses années maintenant sur PC, en particulier pour les PC destinés aux jeux vidéo. Les applications bloquées en version 32 bits sont donc de plus en plus rares. À ce titre, Microsoft ne propose même plus de version 32 bits de la dernière version en date de son système, Windows 11.

Le passage au 64 bits permet notamment aux applications d’accéder à davantage de mémoire vive. Plusieurs internautes ont remarqué une amélioration de la stabilité et des performances de Discord en migrant à la version 64 bits.

Pour vérifier si vous utilisez une version 32 ou 64 bits. Il suffit de se rendre dans le gestionnaire des tâches (CTRL + SHIFT + ECHAP), dans la partie processus, et noter si le processus de Discord précise « 32 bits » ou non. S’il ne précise rien, il s’agit de la version 64 bits.

Comment passer à la version 64 bits

Le changement est très simple puisqu’il suffit de télécharger et installer la version 64 bits du logiciel. La configuration de l’application ainsi que la connexion au compte sera conservée en passant d’une version à l’autre.

Discord n’a pas communiqué sur les raisons poussant le service à continuer de proposer par défaut la version 32 bits. Il pourrait s’agir d’un simple oubli, la version 64 bits de l’application étant encore relativement récente en version stable.