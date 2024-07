Cette application permet d’afficher les performances de votre PC sur votre smartphone

Vous souhaitez mesurer les performances de votre PC en temps réel sans afficher de nombreux chiffres en surimpression de vos jeux et applications ? L'application Val s'en charge sur votre smartphone.

Si vous êtes joueur PC, il y a fort à parier que vous avez à un moment donné mesuré les performances de vos jeux. Qu’il s’agisse de vérifier votre fréquence d’images par seconde, l’utilisation de la carte graphique, du processeur ou même de la VRAM, de nombreux outils vous permettent de vérifier le niveau de performance de votre machine.

Si vous voulez garder un œil sur ces indicateurs en temps réel, il est nécessaire d’afficher les chiffres en surimpression du jeu, via des applications comme RivaTuner ou GeForce Experience. Ou bien d’avoir un second écran. Une nouvelle application vous propose d’afficher ces informations directement sur votre smartphone, en version Android et iOS.

Zal Télécharger gratuitement

Mesurer les performances de votre PC sur smartphone

Zal, c’est le nom de cette nouvelle application qui nous vient de Hedi Hadi, développeur originaire du Kurdistan. Celle-ci vous affiche de nombreuses statistiques concernant votre PC, comme les différentes températures, l’utilisation du CPU, GPU ainsi que de la RAM ou encore l’état de votre stockage.

Hedi Hadi / Zal App Hedi Hadi / Zal App

Toutes ces données sont accessibles en temps réel et à distance, il vous suffira d’installer une application sur votre PC pour le connecter à votre smartphone, via un compte en ligne. Zal utilise le protocole peer-to-peer WebRTC, vous permettant ainsi de vérifier l’état de votre PC de n’importe où tant qu’il est allumé. Pas de connexion directe ici pour le moment, les données passent par un serveur distant.

Elle sera notamment utile aux joueurs qui pourront vérifier en un clin d’œil le niveau de performances de leurs jeux, qu’il s’agisse de la fréquence d’images par seconde, en temps réel mais aussi des valeurs 1%, 0,1%. Un graphique vous permettra d’ailleurs de vérifier la stabilité de vos performances, à l’instar des autres outils présents sur PC. Tous les autres indicateurs sont aussi présents, pour vérifier par exemple si un jeu exploite toute la puissance de la carte graphique ou s’il est limité par le processeur.

Cela pourra être utile si vous ne voulez pas afficher ces chiffres en surimpression de votre jeu, notamment lors d’un stream Twitch ou lorsque vous enregistrez vos parties. À l’instar d’un outil comme CapFrameX, il est aussi possible d’enregistrer l’historique des performances d’un jeu pour vérifier sa stabilité sur le moyen terme.

MSI Afterburner offrait à l’époque une version mobile de sa fameuse application, mais celle-ci n’est malheureusement plus mise à jour. Val arrive donc comme une alternative franchement intéressante qui sera amenée à s’améliorer et à évoluer dans ses différents cas d’usage.