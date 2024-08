Pour notre sondage de la semaine, on a voulu savoir quel était votre OS de prédilection sur ordinateur.

Nous n’avons jamais pris la température sur les systèmes d’exploitation les plus utilisés par nos lecteurs. C’est bien souvent sur les OS mobiles que nous nous sommes concentrés sur les précédents sondages, mais jamais sur les systèmes de bureau. Pourtant, vous êtes très nombreux et nombreuses à posséder un ordinateur, qu’il soit fixe ou portable, pour le jeu, le travail ou la création.

Après plus de deux ans en chute libre, le marché du PC semble rebondir en 2024, notamment grâce à Apple qui progresse encore et toujours grâce à ses MacBook de plus en plus populaires. De plus, le jeu vidéo sur PC n’a jamais eu autant de succès et compte désormais pour 43% du chiffre d’affaires global du secteur du jeu vidéo, selon une étude du cabinet d’analyses Newzoo.

Quel est votre OS principal sur PC ?

Dans ce contexte, on est donc curieux de savoir sur quel système d’exploitation tourne votre ordinateur, si vous en possédez un bien sûr. Les utilisateurs de Windows restent tiraillés entre Windows 10 et 11 alors que les choses semblent bien plus simples sur macOS, ce qui peut inciter des utilisateurs à faire la transition. Mais d’autres systèmes existent, comme Linux et ses dérivés (on peut citer ChromeOS).

Chargement Sur quel système d’exploitation tourne votre ordinateur principal ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Windows

macOS

Linux (dont ChromeOS)

Autre

Je n'ai pas d'ordinateur

Le choix est simple, vous pouvez bien sûr contextualiser votre réponse en commentaire, tout en restant bien évidemment courtois entre vous. (ça serait dommage de s’écharper sur un sujet comme celui-ci)