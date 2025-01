PcComponentes clôture les soldes d’hiver : les 5 deals tech à ne pas rater

Il vous reste quelques euros sur votre compte et vous avez besoin de vous équiper ? Cela tombe bien, PcComponentes propose des promotions sur une ribambelle de produits pour quelques jours encore.

ThinkBook 16 // Source : Lenovo

PcComponentes, le spécialiste espagnol des nouvelles technologies et du matériel PC, encore peu connu il y a quelques années, s’impose de plus en plus auprès des consommateurs français, et à raison.

Bien achalandé, pratiquant des prix parmi les moins chers du marché, l’e-commerçant peut aussi se targuer d’une excellente réputation au niveau de services qu’il offre. Si vous cherchez un composant pour votre PC, du matériel audio, un TV ou bien un nouvel ordinateur, il y a de fortes chances que vous trouviez votre bonheur dans les promotions d’hiver de PcComponentes. Seule contrainte : faire votre choix avant le 27 janvier prochain, date de fin desdites soldes.

Notre sélection de produits en promotion chez PcComponentes :

Lenovo ThinkBook 16 : un laptop parfaitement taillé pour la bureautique

Vous cherchez un PC portable qui embarque tout le matériel nécessaire pour vous accompagner sur le plan professionnel ? Lenovo a sans doute ce qu’il vous faut avec son ThinkBook 16. Confortable et pratique, il possède écran 16 pouces (1920 par 1020 pixels) et un clavier doté d’un pavé numérique, ainsi qu’une caméra 1080p (qu’il est possible d’occulter) pour toutes vos visios.

Côté matériel, vous pouvez compter sur un processeur Intel Core Ultra 5 (paré pour les tâches IA), 16 Go de RAM et un GPU intégré Intel Arc4. 512 Go de stockage viennent compléter une fiche technique taillée pour la bureautique et de l’applicatif léger. Un mot enfin sur la connectivité : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, HDMI 2.1, USB-A et USB-C 3.2, RJ-45… rien à redire sur ce point.

Habituellement vendu aux alentours de 980 euros, le Lenovo ThinkBook 16 est actuellement disponible à 885 euros.

Samsung 990 Pro 2 To : tout simplement l’un des meilleurs SSD du marché

Est-il vraiment nécessaire de présenter le Samsung 990 Pro ? SSD phare de chez Samsung, il est souvent cité parmi les meilleurs du marché et à raison. Pour commencer, son format M.2 2280 lui permet de se glisser facilement dans n’importe quel PC, portable ou non, voire d’être utilisé avec une PS5 (en lui ajoutant un bon dissipateur thermique) pour en étendre le stockage de manière significative.

SSD 990 Pro // Source : Samsung

L’autre gros avantage de ce SSD, c’est sa vélocité. Le 990 Pro brille par sa vitesse de lecture pouvant atteindre les 5 000 Mo/s, et sa vitesse d’écriture allant jusqu’à 4 200 Mo/s. De quoi permettre à votre système de se lancer à la vitesse de l’éclair, et de copier tous vos fichiers en quelques secondes/minutes selon leur volume.

Jusqu’au 27 janvier, PcComponentes vous propose de découvrir la version 2 To du Samsung 990 Pro à 155 euros.

Forgeon Captain ou Redmi Buds 5 : il y a forcément un périphérique audio pour vous

Besoin d’un casque de jeu pas trop onéreux ? Le Captain, issu du catalogue de Forgeon pourrait vous plaire. Doté d’une large compatibilité (PC, consoles, smartphones) grâce à ses différents modes de connexion (2,4 GHz, Bluetooth, filaire), il se démarque grâce à une très bonne autonomie (jusqu’à 70 heures), et une conception qui mise sur le confort (arceau souple, oreillettes circum-aural).

Captain RGB // Source : Forgeon

Côté son, Forgeon a misé sur des haut-parleurs de 50 mm avec une gamme de fréquences allant de 2,4 GHz à 2,480 GHz. De quoi susciter une jolie restitution du son pour le jeu ou la musique. Un micro amovible vient compléter l’arsenal de ce casque qui dispose aussi d’un éclairage LED entièrement personnalisable.

Généralement vendu à 80 euros, il bénéficie d’une ristourne de 10 euros qui le fait tomber à 69 euros.

Vous n’aimez pas trop les casques et préférez les écouteurs ? Pas de problème, PcComponentes a ce qu’il vous faut avec les Redmi Buds 5 de chez Xiaomi. Ces écouteurs intra-auriculaires sans fils disposent d’une réduction de bruit active (jusqu’à – 46 dB) et profitent d’une très bonne autonomie (jusqu’à 40 heures) grâce à leur batterie et leur boitier de charge (qui offre aussi une charge rapide).

Les Xiaomi Redmi Buds 5 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Mais leur plus gros argument reste sans doute leur prix. Positionnés sous la barre des 30 euros, et actuellement vendus 24 euros, ils proposent un excellent rapport performances-prix dont il serait dommage de ne pas profiter. Mieux, PcComponentes vous offre les frais de ports sur ce produit même si votre commande n’atteint pas 50 euros (seuil d’éligibilité habituel pour la gratuité des frais de ports sur le site).

LG 50UT73006LA : un téléviseur 4K abordable qui va à l’essentiel

Besoin de changer de TV ? PcComponentes vous propose de découvrir le LG 50UT73006LA, un téléviseur LED 50 pouces 4K compatible HDR10 Pro et Dolby Digital Plus. Son processeur a5 gen7 boosté à l’IA lui permet de proposer une qualité d’image et de son impeccable quelle que soit la source d’origine. Tandis que ses différents modes permettent aussi bien de profiter d’une expérience cinéma que de jouer aux jeux vidéo dans les meilleures conditions.

LG 50UT73006LA // Source : LG

Smart TV oblige, le LG 50UT73006LA propose de nombreuses fonctionnalités connectées. En plus du Chromecast intégré et de la compatibilité AirPlay 2, il dispose d’un large éventail d’applications (SVoD, jeux, streaming) et vous donne accès à Alexa ou Apple HomeKit.

Un TV extrêmement complet donc, disponible à un très bon prix pendant les soldes d’hiver de PcComponentes, à savoir 345 euros via une remise de 20 euros une fois mis dans le panier.