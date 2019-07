Le VAIO SX12 vient d’être présenté. Il s’agit d’un PC léger et compact avec une tonne de connectiques.

Quand on pense ordinateur portable léger façon ultrabook, il est désormais compliqué d’associer cela avec un PC dont la connectique est complète. Bien souvent, on se retrouve avec une connectique amoindrie, un ou deux USB-C et un port casque.

Mais c’est ce que l’on appelle la mobilité, et nous sommes contents d’avoir un appareil léger, compact avec une grande autonomie. Et comme dirait mon voisin « tout se fait sans fil, et sinon il y a des dongles USB-C ». Pourtant, les PC portables compacts avec des connectiques complètes ont déjà existé.

VAIO, à l’origine une branche de Sony, vient de présenter un PC portable d’un autre temps. Ce dernier est compact et permet de se passer totalement d’un hub USB : il a trois ports USB-A (plein format), un port USB-C pour la charge, un HDMI, un emplacement pour carte SD plein format, un port casque, un port Ethernet et même une sortie VGA. De plus, il fait seulement 888 grammes et est livré avec du Core i5 ou i7 de 8e génération pour une diagonale d’écran de 12,5 pouces. Comme le précise The Verge, il est possible d’avoir un PC léger et compact sans sacrifier sa connectivité.

Son petit nom est VAIO SX12, il est pour le moment uniquement disponible au Japon et ne sera certainement jamais disponible sur le marché français avec un clavier AZERTY. C’est bien dommage car il en faut pour tous les goûts.