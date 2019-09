Article sponsorisé par Fnac Darty

Pour la rentrée, Fnac Darty organise une vaste campagne de promotion des PC portables et des ultrabooks de grandes marques. Voici une sélection d’appareils pour être certain d’acheter des PC de qualité, que son budget soit serré ou très large.

Jusqu’à la mi-septembre, Fnac et Darty proposent de belles promotions sur les PC portables. Il est ainsi possible de trouver des appareils pour tout type d’usage en promotion jusqu’à 30 %. Que vous soyez étudiant ou à la recherche d’un ultraportable haut de gamme, il est possible de trouver très simplement son bonheur. Voici une petite sélection de ce que l’on peut trouver chez les deux e-commerçant.

Le Dell Inspiron 14″ (3481) à 499 euros

Pour les budgets serrés, le Dell Inspiron 14 (version 3481) est probablement l’un des meilleurs rapports qualité-prix de cette gamme. Soyez prévenu, avec son châssis en plastique, le design n’est clairement pas son point fort. Mais il est généreusement pourvu en connectique (port HDMI, port RJ45, 3 ports USB A) et son écran de 14 pouces (en Full HD) dispose d’une luminosité correcte.

Pour moins de 500 euros, il ne faut pas s’attendre à un foudre de guerre. Son processeur Intel Core i3 de septième génération est suffisant pour lancer Chrome et quelques vidéos, d’autant plus qu’il peut s’appuyer sur 8 Go de RAM pour l’épauler. Mais ne comptez pas faire tourner des jeux vidéo sur cet appareil. Dans la version disponible en solde aujourd’hui sur Darty, on apprécie toutefois énormément que son espace de stockage en SSD soit porté à 512 Go. Largement de quoi encaisser quelques années scolaires sans avoir besoin de le vider.

Le Dell Inspiron 14 (3481) est disponible actuellement chez Darty au prix de 499 euros au lieu de 699 euros habituellement.

'Retrouvez le Dell Inspiron 14 à 499 euros

La Microsoft Surface Go 10 avec son clavier Type Cover et Office à 639 euros (10 pouces)

Longtemps cantonnée au haut de gamme, la gamme Surface s’est ouverte il y a peu aux budgets serrés. Cette Surface Go est en effet vendu aux alentours de 400 euros et propose pour ce prix un (petit) écran de 10 pouces au calibrage quasi parfait, une autonomie généreuse et un poids record de 522 grammes.

La version proposée ici est celle comprenant un Pentium Gold associé à 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go. C’est la version la plus performante et celle qui est la plus conseillée pour la prise de note.

Le pack vendu par la Fnac possède ici l’avantage de comprendre un clavier Type Cover noir d’une valeur de 99 euros, une petite souris et surtout une licence d’un an pour Office 365. Cette dernière comprend 1 To de stockage dans le cloud, idéal pour améliorer l’espace de stockage de la tablette. L’ensemble est vendu 639 euros.

'La Microsoft Surface Go 10 à 639 euros

L’Asus Vivobook S14 (S412DA-EK005T) à 509 euros (14 pouces)

Avec les années, Asus a réussi à se faire un nom dans le domaine des PC portables grand public. Les Vivobook se sont notamment considérablement améliorés ces derniers temps et le Vivobook S14 est à pour le prouver. Il bénéficie d’un bel écran de 14 pouces avec des bordures réduites, dispose d’un joli design avec un châssis en aluminium brossé et de toute la connectique nécessaire (port HDMI, port USB C, ports USB A 3.1). Ah ! et il dispose aussi d’un « NumPad », un pavé tactile numérique permettant d’accéder rapidement à une calculatrice.

C’est aussi l’un des premiers PC portables à intégrer un processeur AMD Ryzen 5. Une puce qui n’a rien à envier aux processeurs Intel et qui permet, pour un rapport qualité/puissance pratiquement identique, de faire considérablement baisser le prix de l’appareil. Ajoutez à cela 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage et vous tenez là un PC portable paré pour les prochaines années.

Il bénéficie actuellement d’une promotion de 15 % sur son prix habituel. Si vous êtes adhérent Fnac, son tarif est en effet de 509,99 euros au lieu de 599,99 euros.

Retrouvez l'Asus Vivobook S14 à 509 euros

L’Acer Swift 3 SF314-56 à moins de 600 euros (14 pouces)

Si vous êtes à la recherche d’un bon rapport puissance/prix, l’Acer Swift 3 SF314-56 — sorti début 2019 — est une cible de choix. Son châssis en aluminium et ses finitions sont d’excellentes qualités. Son écran de 14 pouces de définition Full HD n’est peut-être pas à la hauteur des PC haut de gamme, mais il est largement suffisant pour travailler dessus régulièrement. Enfin, c’est un PC très bien armé d’un point de vue connectique : prise HDMI, port carte SD, 2 ports USB Type-A et un port USB Type-C sont présents. Il pèse 1,45 kg pour moins de 1,8 cm d’épaisseur.

Le plus appréciable reste toutefois sa fiche technique. Il possède en effet un processeur Intel Core i5 de huitième génération, de 8 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go. Une fiche technique qui lui garantit de bonnes performances et ainsi une durée de vie de plusieurs années.

Son prix actuel est son dernier atout : 599 euros sur Darty. C’est 100 euros de moins que son prix habituel et l’un des meilleurs ultraportables à moins de 600 euros.

Retrouvez l'Acer Swift 3 SF314-56 à 599 euros

Microsoft Surface Laptop 2 à moins de 1000 euros (13 pouces)

Votre rêve le plus fou est de posséder un MacBook sous Windows ? Microsoft a exaucé vos vœux. Le Surface Laptop 2, ce n’est ni plus, ni moins que l’équivalent sous Windows du célèbre MacBook d’Apple. Cet ultraportable signé Microsoft possède en effet un design extrêmement soigné, avec un châssis mélangeant aluminium et magnésium. Le clavier en Alcantara est au premier abord très étonnant, mais son confort est exemplaire. Enfin, son écran 2K au format 3:2 est l’un des meilleurs du marché. Il est lumineux, parfaitement calibré et se paye le luxe d’être tactile en sus.

Dans la version à moins de 1000 euros présente sur le site de la Fnac, le Surface Laptop 2 bénéficie d’une fiche technique largement suffisante pour un usage bureautique. Sous le capot se trouvent en effet un processeur Intel Core i5 de huitième génération, 8 Go de RAM et un petit SSD de 128 Go. Attention à bien faire le tri dans ses données de temps en temps, donc.

Vendu en temps normal 1099 euros, le Microsoft Surface Laptop 2 passe le temps des promotions de la rentrée au tarif de 934,99 euros sur le site de la Fnac. L’un des plus bas prix constatés depuis son lancement.

Retrouvez le Surface Laptop 2 à 934 euros