Le prochain moniteur d’Apple serait, lui aussi, complètement hors de prix

Apple s'apprêterait à lancer, quelque part en 2022, un nouveau moniteur… censé être plus abordable que l'actuel Pro Display XDR. Selon de nouvelles informations, cet écran ne serait toutefois pas à la portée de toutes les bourses.

Dans sa dernière newsletter, Mark Gurman, journaliste connu pour ses informations concernant les produits Apple, nous donne des nouvelles de l’écran externe que la firme à la pomme pourrait délivrer courant 2022. Évoqué par de multiples rumeurs ces derniers mois, ce nouveau moniteur doit apporter une alternative à l’actuel Pro Display XDR dans le catalogue d’Apple. Une alternative censée être plus abordable. Seulement voilà, une somme rondelette serait quand même à prévoir pour mettre la main sur cet écran.

« En parlant de Mac et d’iPad, j’espère que le prochain moniteur externe d’Apple, qui devrait être moitié moins cher que le Pro Display XDR, sera lancé dans le courant de l’année », avance ainsi Mark Gurman. Pour rappel, le Pro Display XDR étant positionné à 5 499 euros en France (sans compter son pied, vendu séparément 1099 euros), le nouvel écran d’Apple pourrait donc arriver sur le marché aux environs de 2 750 euros.

Un écran plus cher que prévu ?

Si ce prix se confirme, ce nouveau produit se destinerait lui aussi aux professionnels et aux utilisateurs avancés. Il n’aurait donc pas vocation à remplacer le Thunderbolt Display qu’Apple a lancé en 2011 aux environs de 1 000 euros. Au départ, Mark Gurman estimait pourtant que le prochain moniteur d’Apple aurait pour objectif de prendre la place de ce modèle un peu plus grand public, abandonné par Apple en 2016.

L’intéressé expliquait par exemple le mois dernier que le futur écran d’Apple serait « un excellent choix pour ceux qui cherchent à ajouter un écran plus grand à leur nouveau MacBook Pro, sans dépenser l’équivalent de l’acompte d’une voiture de luxe pour le Pro Display XDR ». Malheureusement, cette prédiction ne semble plus vraiment d’actualité. Gurman semble par ailleurs moins confiant qu’Apple sera bien en mesure de lancer ce nouveau produit en 2022.

Quoi qu’il en soit, Apple aurait bien des projets en cours côté moniteurs. On apprenait par exemple que LG développe actuellement trois nouveaux écrans, vraisemblablement pour Apple. Ces derniers reprennent respectivement les diagonales 24, 27 et 32 pouces des iMac, iMac Pro et du Pro Display XDR et deux d’entre eux miseraient sur la technologie Mini-LED de plus en plus utilisée par Apple.

