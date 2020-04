La marque chinoise GPD vient de livrer de nombreuses informations sur son Win Max. Un PC très atypique qui intègre des caractéristiques solides dans un boitier étrangement compact.

GPD s’est spécialisé dans la conception de PC portables miniatures, nous avions déjà évoqué le Win 2 et le Pocket. Avec le Win Max, GPD ressuscite encore une fois le concept du netbook, et même celui de l’UMPC (pour Ultra Mobile PC), tout en le remettant au goût du jour.

Le choix de la Gen11 d’Intel

Cet ordinateur portable miniature est conçu pour les jeux avec des touches et des joysticks, un clavier complet, un touch pad et un petit écran IPS LCD de 8 pouces de diagonale. GPD a fait le choix d’un processeur Intel Core i5-1035G7 avec une puce graphique intégrée Iris Plus 940 Gen11. Ce n’est clairement pas une solution qui peut être comparée aux performances graphiques de la série GeForce RTX de NVIDIA et la Radeon VII d’AMD. On peut, par contre, comparer les performances de la Gen11 d’Intel aux processeurs Ryzen d’AMD avec les puces graphiques Vega 10 et Vega 11.

GPD a communiqué quelques chiffres des performances mesurées en images par seconde sur les jeux PC populaires. Notez que ces scores ont été enregistrés en définition 1280 x 800 pixels (HD), et donc beaucoup moins de pixels que les écrans traditionnels en Full HD, QHD et 4K. GPD précise avoir laissé les réglages par défaut, la plupart de ces jeux sont donc jouables avec cette configuration sans GPU dédié. C’est assez logique en HD, et cette définition n’est pas un souci pour un écran si petit, 8 pouces de diagonale, on tombe sur une résolution d’écran correcte pour cet usage.

Des caractéristiques solides pour une machine de cette taille

Pour accompagner la solution d’Intel, on retrouve 16 Go de RAM LPDDR4X et un SSD de 512 Go (NVMe), l’ensemble fonctionne sous Windows 10 Home. Ce sont donc des caractéristiques solides dans un tout petit boitier, ce qui peut entraîner des problèmes de chauffe. Pour cela, GPD a installé un double système de ventilateurs indépendants, en plus du châssis en aluminium utilisé pour un refroidissement passif de la machine.

Comme vous pouvez le voir, GPD a fait le choix de l’installation d’une « manette de jeu » avec joysticks et touches directionnelles au-dessus du clavier et autour du touchpad. Cette disposition permettrait de facilement prendre le PC à deux mains selon GPD (790 grammes). Quatre gâchettes sont également disponibles sur la partie supérieure de la machine, équivalents aux boutons L1, L2, R1 et R2. Précisons également qu’il y a un port HDMI 2.0b, pour pouvoir afficher les images sur un moniteur ou une TV, ainsi qu’un port Thunderbolt 3. Ce protocole est intéressant, car il permet de brancher un eGPU au GPD Win Max, vous pourrez profiter de la puissance d’une carte graphique dédiée dans une installation à la maison ou au travail.

Malgré cette petite taille, on retrouve également un port USB Type-C 3.1 Gen2, un slot microSD, de l’Ethernet en TJ45 et deux ports USB Type-3.1 pour la connexion de périphériques externes. Sans oublier, le HDMI cité plus haut et la sortie audio jack 3,5 mm à l’avant. Enfin, GPD a également profité de la solution d’Intel pour proposer le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0.

Mais un clavier QWERTY…

Ce GPD Win Max est vraiment séduisant pour une solution de gaming nomade et relativement polyvalente, vous pourrez aussi l’utiliser pour faire tourner des services de cloud-gaming.

Pour refroidir vos ardeurs : sachez que l’on ne connaît pas encore son prix, et que GPD ne vend pas officiellement ses produits sur le marché français. Il vous faudra donc importer cette petite machine avec les nombreux inconvénients que ça entraîne : une livraison de plusieurs milliers de kilomètres, pas de support client à proximité, un clavier avec des touches en disposition QWERTY… Bref, à réserver aux amateurs.