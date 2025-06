Plus un seul recoin sale : c’est la promesse du nouvel aspirateur robot de Shark en promotion

Lancé en janvier 2025, l’aspirateur robot Shark PowerDetect NeverTouch Pro n’a qu’une promesse : une maison impeccable sans faire le moindre effort. En ce moment, le constructeur ajoute une seconde promesse : celle de faire des économies. Comment ? En profitant d’un code promotionnel exclusif sur Frandroid.

Si vous pensiez que la corvée du ménage allait disparaitre avec l’arrivée de l’été, il y a de fortes chances pour que vous ayez été déçu. Avec les fenêtres ouvertes et le soleil, la quantité de poussière que vous avez vu entrer chez vous a probablement sensiblement augmenté. Et c’est sans compter sur de potentiels compagnons à quatre pattes qui, en remettant plus souvent le museau dans le jardin, reviennent, eux aussi, avec de la saleté à la maison.

Pour vous éviter de sacrifier ces belles journées à récurer votre intérieur, Shark a peut être une solution à vous proposer avec son PowerDetect NeverTouch Pro. Non content de nettoyer votre maison de fond en combles, coin de pièces compris, l’aspirateur robot de Shark promet un entretien impeccable, presque sans maintenance.

Une seule base, deux bacs de stockage et une autonomie impressionnante

L’un des plus gros atouts de l’aspirateur PowerDetect NeverTouch Pro, est qu’il peut assurer jusqu’à 60 jours de ménage et 30 jours de lavage des sols. Cette prouesse technique est due à la capacité impressionnante de ses bacs de stockage et vidange.

Ils sont au nombre de trois. Les deux situés à l’avant sont réservés à l’eau propre et l’eau sale. Le réservoir d’eau propre peut contenir jusqu’à 2,5 L d’eau propre et permet de laver une maison jusqu’à 300 m². À l’arrière, le réservoir à poussière peut stocker jusqu’à 60 jours de saleté, selon le constructeur. Il est également équipé de filtre puissants et antiallergènes Cela présente deux avantages :

vous n’avez pas besoin d’investir dans des sacs pour vider la poussière de votre aspirateur, ce qui est plus économique

le bac est équipé d’un filtre extrêmement fin qui retient jusqu’à 99,9 % des allergènes et des particules irritantes. Le constructeur a par ailleurs prévu une capsule anti-odeurs pour éliminer toute odeur désagréable après un gros nettoyage.

La base polyvalente permet ainsi d’effectuer la maintenance rébarbative à votre place pendant une durée pouvant aller jusqu’à deux mois. Mieux, après chaque lavage, la station nettoie et sèche elle-même la serpillière intégrée au robot aspirateur laveur.

Une détection de la saleté hors pair

S’il est autonome dans sa gestion de la saleté, il est surtout intraitable avec tout ce qui se trouve sur votre sol… sauf ce que vous avez choisi d’y laisser.

Équipé de nombreux capteurs, le PowerDetect NeverTouch Pro peut ainsi cartographier efficacement votre intérieur grâce à sa caméra LiDAR 3D 360°, de jour comme de nuit. Il bénéficie aussi d’un capteur 3D dédié à la détection des obstacles pour les éviter.

Il s’assure ainsi de ne pas repasser aux endroits propres. Mieux, grâce à ses capteurs, l’aspirateur robot de Shark est capable de détecter les tapis et lève automatiquement ses serpillières situées à l’arrière pour ne pas les humidifier lors du nettoyage.

Ses brosses sont par ailleurs étudiées pour ramasser efficacement tous types de détritus, de la simple saleté aux cheveux ou poils d’animaux sans les emmêler. Avec une brosse à poussière sur le côté et une serpillière décalable, le PowerDetect NeverTouch Pro peut aller contre les bords pour un nettoyage final impeccable et sans traces.

Une application intuitive et complète

Compatible avec une application compagnon (disponible sous iOS et Android), l’aspirateur robot laveur peut être renommé, programmé, et effectuer un passage complet de l’aspirateur, la serpillière ou les deux en fonction de vos besoins. Vous pouvez choisir si une ou plusieurs pièces doivent être ciblées ou l’intensité du nettoyage.

Le robot aspirateur laveur PowerDetect NeverTouch Pro de Shark est un outil polyvalent et performant pour nettoyer votre maison efficacement sans avoir à effectuer de maintenance.

