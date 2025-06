Ray-Ban Meta : ces lunettes connectées, stylées et bien complètes sont à -20 %

Dévoilées il y a deux ans, les Ray-Ban Meta sont des lunettes connectées polyvalentes, capables de prendre des photos, de nous faire passer des appels ou encore de lancer nos playlists préférées. En ce moment, on les trouve affichées à 287 euros au lieu de 359 euros à la Fnac et chez Boulanger.

Les Ray-Ban Meta pour illustration // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

En 2023, Meta a présenté la seconde génération de ses lunettes connectées audio et vidéo, les Ray-Ban Meta. À la fois appareil photo, écouteurs sans fil et assistant personnel, cet accessoire polyvalent peut grandement simplifier le quotidien, même si tout n’est pas encore au point. À moins de 300 euros grâce à une belle réduction, ces Ray-Ban Meta restent tout de même largement recommandables.

Un appareil photo de poche

Un kit mains libres

Un assistant IA

Auparavant proposées à 359 euros, les lunettes connectées Ray-Ban Meta sont actuellement affichées à 287 euros à la Fnac et chez Boulanger.

Une jolie paire de lunettes ou un appareil photo ?

À première vue, les Ray-Ban Meta sont des lunettes classiques adoptant le design iconique et reconnaissable entre mille du modèle Wayfarer de la marque. Comme des binocles traditionnels, il est d’ailleurs possible de réadapter les verres à votre vue chez l’opticien, ce qui n’était pas le cas sur les modèles précédents. Ce qui les différencie des Ray-Ban Wayfarer que l’on connait tous, c’est évidemment cette petite LED blanche sur le côté qui s’active à la capture d’une photo et ce capteur photo situé sur la droite.

Cette petite caméra, visuellement bien intégrée aux lunettes d’ailleurs, est justement dotée d’un capteur de 12 mégapixels, dont l’objectif est en ultra grand-angle. Elle fournit des photos de 3 024 x 4 032 pixels et des vidéos de 1 440 x 1 920 pixels à 30 FPS. Pour déclencher l’appareil, rien de plus simple : il suffit d’appuyer sur un bouton situé sur la branche droite. Avec son stockage de 32 Go, la paire de lunettes peut stocker jusqu’à 500 photos ou plus de 100 vidéos de 30 secondes. Notez d’ailleurs que la durée maximale des enregistrements vidéo est passée de 1 minute à 3 minutes récemment.

Côté qualité photo, elle s’apparente à celle offerte par un smartphone d’entrée de gamme d’il y a 5 ans. Dans de bonnes conditions lumineuses, les clichés sont très beaux, mais du bruit peut apparaître quand elles se détériorent. Mais ne chipotons pas : pouvoir prendre des photos très convenables avec des lunettes reste assez sympathique.

Passer des appels sans son smartphone

Les Ray-Ban Meta ne sont pas qu’un appareil photo de poche. Avec leurs haut-parleurs et leurs micros, elles peuvent aussi se transformer en kit mains libres et nous permettre de répondre à des appels sans avoir à sortir son smartphone. La qualité des appels est en plus vraiment satisfaisante. Les Ray-Ban Meta peuvent aussi diffuser de la musique, et on peut même profiter d’une chouette spatialisation. Équipées du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2, elles se connectent par ailleurs à l’application Meta View, qui permet notamment de récupérer les photos et vidéos capturées précédemment.

N’oublions pas la présence de l’assistant Meta AI, qui peut répondre à toutes nos questions. Il demeure toutefois bien plus intéressant aux États-Unis, puisqu’il permet de poser des questions sur ce que l’on voit de ses propres yeux ; une fonctionnalité qui n’est pas disponible en France. Enfin, côté autonomie, Meta promet jusqu’à 4 heures d’utilisation. Les lunettes se rechargent totalement en 50 minutes dans leur étui, lequel peut offrir entre 8 et 9 charges.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Ray-Ban Meta.

