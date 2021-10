Avec le Concept D300, Acer et NVIDIA proposent une station de travail qui allie puissance et polyvalence

Avec le Concept D300, Acer promet une tour taillée pour les utilisateurs exigeants. Équipée d’un processeur Intel de 10ème génération et d’une RTX 3070, elle bénéficie d’une architecture qui favorise la puissance et surtout, la polyvalence grâce à la prise en charge des accélérations de la plateforme RTX Studio. De quoi en faire un partenaire idéal pour le travail comme pour le loisir.

Proposant un design qui allie fonctionnalité, esthétique et une configuration qui privilégie la puissance de calcul, le Acer Concept D300 est une machine qui se destine aux utilisateurs les plus exigeants. Mieux, grâce à son architecture qui repose entre autres sur une carte graphique RTX 3070, cette tour s’avère très polyvalente.

Professionnels de la création numérique, vidéastes avertis, et même gamers trouveront en cette machine un allié de poids, capable de les accompagner sans sourciller dans toutes leurs activités.

Acer Concept D300 : petit format pour grandes performances

Avec un boîtier compact, le Concept D300 est une machine qui cache bien son jeu. Derrière une apparente simplicité se cache en réalité une véritable machine de guerre.

Une fiche technique musclée pour répondre à toutes les demandes

Afin de proposer un produit capable de répondre aux attentes des utilisateurs exigeants, Acer a doté son Concept D300 d’une fiche technique qui mise sur la puissance. Bâtie autour d’un processeur Intel Core i7 10700 de 10e génération, cette tour peut aussi compter sur une carte graphique RTX 3070 et sur pas moins de 32 Go de RAM.

Rapidité d’exécution, puissance de traitement et fluidité sont ainsi au cœur de la promesse de cette machine.

Une station de travail pensée pour les professionnels

En véritable station de travail dédiée à la création, le Concept D300 peut compter sur tout un arsenal de connectiques permettant de répondre à un large éventail de besoins. Il dispose ainsi d’un lecteur de carte SD intégré, de multiples ports USB 3.2 et ports DisplayPorts, et un port USB Type-C.

Côté stockage, le Concept D300 peut compter sur un SSD de 1 To et un HDD de 2 To. De quoi accueillir tous les fichiers nécessaires à la bonne tenue d’un projet vidéo, ou les assets utiles à la réalisation d’une animation 3D complexe.

Une esthétique au service de la performance

Pour accueillir une telle configuration, Acer a créé un produit au design léché. Visuellement, le Concept D300 est agréable à l’œil avec son panneau supérieur en bois clair et sa façade avant texturée de motifs géométriques.

Au-delà du simple aspect visuel, cette tour s’avère aussi pensée avec soin pour offrir une expérience la plus optimisée possible. Son système de refroidissement, pensé pour opérer dans un volume réduit, permet de réduire la température du système efficacement tout en conservant des niveaux sonores inférieurs à 40 décibels.

GeForce RTX 3070 : poussez votre créativité à l’échelon supérieur

Véritable arme secrète du Concept D300, la GeForce RTX 3070 lui permet de briller dans de nombreux domaines. Création graphique, jeu, animation, montage, rien ou presque ne résiste à cette tour qui peut compter sur les performances de RTX Studio.

RTX Studio : un atout pour les créatifs

Grâce à sa RTX 3070, le Concept D300 bénéficie d’un accès illimité aux technologies Nvidia, et en particulier à RTX Studio. Cet écosystème complet développé par le constructeur permet de mieux coordonner les interactions entre les applications de créations graphiques et la carte graphique, afin d’obtenir une plus grande puissance de calcul.

Que vous utilisiez Autocad, After Effects, Blender, Premiere ou encore Photoshop, vous pourrez bénéficier de temps de traitement et de rendu bien supérieurs à la moyenne. En filigrane, cela signifie aussi plus de stabilité et une meilleure optimisation de vos sessions de travail.

Une configuration taillée pour l’imagerie numérique

Grâce à RTX studio et à sa RTX 3070, le Concept D300 est capable de tirer pleinement partie des dernières innovations en matière de création graphique. Cette machine permet en effet de profiter pleinement du Ray Tracing dans les logiciels de modélisation 3D comme Blender, afin de profiter d’une gestion de la lumière et des ombres avancées.

De nombreux éditeurs de logiciels indépendants, tels qu’Adobe, Autodesk ou encore Altair ont d’ailleurs accordé leur confiance au Concept D300 en lui décernant la certification ISV. Une manière de reconnaitre le savoir-faire mis en place par Acer et Nvidia pour proposer une machine répondant aux critères d’exigence des professionnels de la création numérique.

Disponible chez Boulanger, le Acer Concept D300 est vendu pour 2299 euros avec une licence Windows 10 Professionnel. Éligible à la mise à jour gratuite vers Windows 11, il bénéficie aussi d’une garantie de deux ans pièces et main-d’œuvre sans surcoût additionnel.