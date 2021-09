Dell Inspiron 15 : un ultrabook polyvalent et performant sous la barre des 1 000 euros

Non content d’être un PC portable très équilibré, le Dell Inspiron 15-5518 parvient à conserver un rapport qualité-prix intéressant puisqu’il est proposé sous la barre des 1 000 euros.

Avec le retour au bureau ou sur les bancs de la fac, il est primordial de choisir un ordinateur portable facilement transportable, puissant et avec suffisamment d’autonomie pour encaisser une journée de travail sans broncher. Le Dell Inspiron 15-5518 remplit ce rôle à merveille grâce à un très bon équilibre entre sa fiche technique musclée et sa grande mobilité.

Mieux encore, son prix ne s’envole pas vers des cimes inatteignables puisqu’il est proposé à moins de 1 000 euros chez Darty.

Un ordinateur 15 pouces qui ne lésine pas sur la mobilité

Pour profiter d’une grande mobilité avec son ordinateur portable, il est toujours intéressant de se tourner vers une machine de 13 pouces. Cela dit, le soin apporté par Dell au design du Dell Inspiron 15-5518 vous permet de profiter d’une grande dalle de 15 pouces sans vous épuiser lors du transport.

Le Dell Inspiron 15 ne pèse que 1,75 kg et mesure 35,6 x 22,9 cm pour 1,7 cm d’épaisseur. Il se glisse donc facilement dans un sac à dos. Son autonomie d’une demi-journée vous permet même de faire l’impasse sur le chargeur lors de vos trajets en train.

Pour le reste du design, Dell a opté pour un châssis couleur argent du plus bel effet, avec un clavier rétroéclairé. L’esthétique globale est luxueuse. Côté connectique, le Dell Inspiron 15-5518 embarque 2 ports USB 3.0, un port HMDI 1.4, une prise USB Type-C Thunderbolt 4 et un port de carte SD. Vous pouvez donc facilement y connecter un écran externe, un clavier supplémentaire et un hub USB pour vos différentes activités.

L’écran de 15,6 pouces offre une définition Full HD de 1 920 x 1 080 pixels. Ses bordures sont suffisamment fines pour garantir une surface d’affichage étendue, mettant en valeur le format 16:9e.

La polyvalence comme maître-mot

Le Dell Inspiron 15-5518 a la capacité de s’adapter à la plupart des usages, de la simple navigation web à l’exécution de tâches plus lourdes. Une prouesse permise par une fiche technique solide.

Ce Dell Inspiron intègre un processeur Intel Core i7-11370H (cadencé de 3,3 GHz jusqu’à 4,8 GHz), 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Vous pourrez aussi bien prendre des notes pendant des heures que faire de la retouche photo sans perdre en fluidité. Quant à la puce graphique NVIDIA GeForce MX450, elle permet de profiter des logiciels de travail graphique en toute sérénité.

Sa batterie de 41 Wh lui assure une autonomie d’une demi-journée en fonction de votre usage. Dell ne laisse pas non plus la sécurité sur la touche, car le Dell Inspiron 15-5518 dispose d’un capteur d’empreintes. Celui-ci permet un déverrouillage biométrique avec le concours de Windows Hello. La connexion à votre session se fait ainsi en un clin d’œil, sans avoir à remplir un mot de passe.

Une machine sous la barre des 1 000 euros

Le point noir des ultrabooks est souvent le prix. Ce type d’ordinateur fait vite exploser la facture au-delà des 1 500 – 2 000 euros au fur et à mesure que la fiche technique se solidifie.

Le Dell Inspiron 15-5518 se démarque des autres acteurs du marché en maintenant un prix sous la barre des 1 000 euros. Il est ainsi proposé à 999 euros chez Darty. Grâce au click & collect, il est possible de récupérer l’ordinateur en 1 heure dans l’enseigne de son choix.