Avec 100 euros de réduction, ce pack Chromebook Acer est parfait pour la rentrée

Si la période du back to school touche bientôt à sa fin, il est encore possible de réaliser quelques belles affaires. Chez la Fnac par exemple, qui propose un pack regroupant le Chromebook Acer CB314 et ses accessoires avec une réduction de 100 euros.

Longtemps monopolisé par Windows et macOS, l’univers des PC portables profite du développement d’un nouvel acteur depuis quelques années. Il s’agit de Google, qui, avec Chrome OS, a permis l’émergence d’une gamme de PC portables alliant simplicité d’utilisation, sécurité et rapidité. Ces Chromebooks bénéficient aussi d’un atout supplémentaire non négligeable, leur prix.

Généralement proposés aux alentours de 500 euros, ces ordinateurs excellent par leur simplicité et leur rapidité, en particulier pour tout ce qui touche à la bureautique. Ils brillent aussi dans le domaine du divertissement grâce à un accès direct au PlayStore de Google. Ils s’avèrent donc parfaits pour les étudiants, et les travailleurs nomades.

Proposé habituellement à 499,99 euros, ce pack regroupant le Chromebook Acer CB314, une housse de transport et une souris sans fil Acer est actuellement disponible avec une réduction de 100 euros chez la Fnac. Cette promotion, valable sur tout le mois d’octobre, vous permettra donc de l’obtenir à 399,99 euros.

Le Chromebook Acer CB314 en bref

Processeur Intel Celeron-N4020

8 Go de Ram

64 Go de stockage

Écran tactile IPS Full HD 14 pouces

12h d’autonomie

Acer CB314 : l’alliance de la simplicité et de l’efficacité

Une fiche technique taillée pour la productivité

Le CB314 de chez Acer est une machine qui a été entièrement pensée pour offrir une expérience axée sur la productivité. Équipé d’un processeur Intel Celeron-N4020, de 8 Go de RAM et d’un processeur Intel UHD Graphics 600, il s’avère idéal pour tout ce qui touche à la bureautique et à la navigation.

Avec son écran de 14 pouces, doté d’une définition de 1920 par 1080, le CB314 offre un espace de travail parfaitement satisfaisant et fonctionnel. La dalle étant aussi tactile, il sera possible de profiter de tout un tas de fonctionnalités très utiles, comme la prise de notes manuelle.

Un PC portable pensé pour travailler partout

Avec un peu plus d’un kilo sur la balance, et des dimensions assez réduites (325,4 x 232 x 19,7 mm) pour un PC équipé d’une dalle 14 pouces, le CB314 est un ordinateur qui pourra être transporté très facilement afin de travailler à l’extérieur. Pour ne rien gâcher, il bénéficie d’une très belle autonomie avec près de 12,5 heures d’endurance au compteur.

Pour assurer le confort du travailleur nomade, ce Chromebook embarque avec lui toute la connectique nécessaire. Un lecteur de carte microSD, deux ports USB Type C et deux ports USB 3.1 sont ainsi de la partie. Il dispose en outre d’une antenne compatible Wi-Fi 5 dotée de la technologie MU-MIMO 2×2 pour une connexion puissante et stable.

Chrome OS : l’atout fort de cette machine

Chromebook oblige, ChromeOS permet au CB314 de marquer des points tant au niveau de l’ergonomie que de la productivité. Cet OS, simple à utiliser, bénéficie en outre d’une synchronisation permanente avec le Cloud et les applications présentes dans Google Drive. De quoi travailler partout, sans aucun souci ni risque de perdre un document.

Chrome OS comporte aussi tout un tas d’autres avantages qui en font un allié de poids. Très léger, il permet de profiter de performances accrues, et d’une fluidité de tous les instants. Le savoir-faire de Google et la protection antivirus intégrée permettent aussi au Chromebook d’être très bien protégé contre les logiciels malveillants et autres virus.

Un pack tout compris

Pour compléter le CB314, ce pack propose deux accessoires Acer supplémentaires. Une housse de transport pour commencer. Toute en sobriété, elle vous permettra d’emporter votre nouveau PC partout sans risque de l’abîmer.

C’est ensuite une souris sans fil qui se joint à la fête. Compacte, sans fioriture, elle vient compléter à merveille ce Chromebook pour offrir une navigation confortable et fluide (et oublier à quel point les trackpads sont peu pratiques).

En ce moment, et jusqu’à fin octobre, la Fnac propose le pack regroupant le Chromebook Acer CB314, une housse de transport et une souris sans fil Acer pour 399,99 euros au lieu de 499,99 euros habituellement.