Acer Predator Triton 300 SE : une RTX 3060 et un écran 144 Hz pour ce PC gamer en promotion

La Fnac propose régulièrement de belles réductions sur les PC portables. Parmi eux, le Predator Triton 300 SE, un ordinateur gamer porté par une RTX 3060 et un écran 144 Hz. Une machine entièrement tournée vers la performance, qui bénéficie en plus d’une jolie réduction de 15% en ce moment.

Lancée en 2008 chez Acer, la gamme Predator propose une ligne d’ordinateurs et d’accessoires dédiée au gaming. Connues pour leur design futuriste, ces machines sont aussi réputées pour leurs performances et la qualité du matériel qu’elles embarquent.

Le Predator Triton 300 SE ne déroge pas à cette règle grâce à une configuration pour le moins efficace, reposant sur la puissance des derniers GPU RTX de Nvidia. Pensé pour le jeu, et très performant sur ce segment, ce PC portable s’avère aussi très efficace pour tout ce qui touche à la productivité et la création graphique.

Proposé habituellement à 1799,99 euros, le Acer Predator Triton 300 SE est actuellement disponible à 1499,99 euros à la Fnac, pour peu que vous soyez adhérent Fnac+. Bonne nouvelle, la Fnac propose en ce moment sa carte Fnac+ à 9,99 euros la première année, au lieu de 14,99 euros.

Le Acer Predator Triton 300 SE en bref

Nvidia GeForce RTX 3060 6 Go

Core i7 11370H de 11e génération, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage

Dalle IPS Full HD 144 Hz

10 heures d’autonomie

Acer Predator Triton 300 SE : une machine de jeu puissante, compacte et élégante

Avec son Predator Triton 300 SE, Acer s’attaque à un segment assez peu exploré dans le domaine des portables gamer en proposant une machine tout en sobriété. Une démarche d’autant plus intéressante qu’elle ne se fait pas au détriment des performances.

Un design entre ergonomie et élégance

La première chose qui frappe lorsque l’on regarde ce Predator Triton 300 SE, c’est son design qui tranche radicalement avec la plupart des portables gamers présents sur le marché. Pour l’occasion, Acer a donné dans l’élégance avec un châssis en aluminium gris, même si l’on n’échappe pas à quelques LED RGB disséminées sous le clavier.

Derrière cette sobriété se cache malgré tout une ergonomie parfaitement étudiée afin de proposer une machine compacte et fonctionnelle. Avec à peine 1,7 kilo sur la balance pour 19,7 mm d’épaisseur, cet ordinateur 14 pouces est très simple à glisser dans un sac pour être emporté au moindre déplacement.

Grâce à sa batterie 4 cellules, le Predator Triton 300 SE bénéficie d’une autonomie qui tutoie les 10 heures (un petit peu moins en cas d’intenses sessions de jeu). Une autonomie on ne peut plus honnête pour une machine de ce calibre, qui confirme son statut de parfait compagnon du joueur nomade.

Une fiche technique qui mise sur la puissance

PC gamer oblige, le Predator Triton 300 SE est une machine qui possède une fiche technique musclée. Acer a décidé de se concentrer sur la puissance en construisant cet ordinateur autour d’un Core i7 11370H de 11e génération et d’une GeForce RTX 3060 6 Go. Un duo suppléé par 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go afin de procurer une expérience de jeu optimale.

Grâce à la carte graphique RTX 3060, il est aisé de profiter des dernières avancées en matière de graphismes. DLSS, Ray Tracing et Nvidia Reflex pourront ainsi être activés sans aucun problème, afin de profiter des jeux compatibles dans leur forme la plus aboutie.

Pour rappel, le DLSS est une technologie Nvidia qui permet d’améliorer la qualité graphique des jeux et le nombre d’images par seconde affiché en faisant appel à l’intelligence artificielle des cartes graphiques RTX. La technologie Nvidia Reflex permet elle de diminuer la latence du système lors des sessions de jeu. De quoi gagner quelques précieuses millisecondes, qui sont parfois déterminantes dans les jeux de tir multijoueurs.

Pour maîtriser cette puissance, Acer a particulièrement travaillé sur le refroidissement de son ordinateur. Le constructeur a inclus sa technologie AeroBlade de 5e génération, ainsi qu’un système de guidage d’air vortex qui permet de refroidir efficacement le processeur et la carte graphique. Une bonne manière d’éviter les pertes de puissance impromptues en jeu, ou durant toute autre activité nécessitant une grande puissance de calcul.

Une dalle 144 Hz taillée pour le jeu

Pour accompagner cette configuration, le Predator Triton 300 SE peut compter sur une dalle d’excellente facture. Avec 14 pouces au compteur et une définition de 1920 par 1080 pixels, elle offre une diagonale suffisamment confortable pour apprécier les contenus vidéoludiques (jeux ou série) ou simplement pour travailler.

C’est toutefois en jeu que cette dalle dévoilera ses plus grandes forces. Avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux de réponse de 3 ms, elle offre une réactivité et une fluidité indispensable aux gamers de tous poils, y compris sur des jeux compétitifs.

Utilisant la technologie IPS, et la technologie Bluelight Shield (qui réduit les émissions de lumière bleue), cet écran offre un confort d’utilisation hors pair.

Un PC polyvalent porté par le savoir-faire de Nvidia

Si le Predator Triton 300 SE est avant toute chose un ordinateur pensé pour le jeu, sa configuration lui permet d’être d’une rare polyvalence. La combinaison de son GPU Nvidia et de son processeur Intel de 11e génération lui permettent ainsi de faire tourner sans sourciller de nombreuses applications telles que Blender, SolidWorks ou encore la suite Adobe.

Le Predator Triton 300 SE se positionne aussi comme un excellent outil de travail à distance. Avec son GPU, il bénéficie de la technologie Nvidia Broadcast. Cette application permet, grâce à l’IA, de supprimer les bruits parasites et les échos lorsque l’on utilise le micro, tout en offrant des fonctionnalités supplémentaires à la webcam (recadrage automatique, suppression du bruit vidéo, etc.).

Le Acer Predator Triton 300 SE est actuellement disponible en promotion chez la Fnac au tarif de 1499,99 euros, soit une réduction de près de 17 % par rapport à son tarif habituel. Pour profiter de cette offre, vous devrez toutefois être adhérent Fnac+. Ce qui ne devrait pas poser trop de problèmes, puisque l’enseigne propose actuellement l’abonnement à 9,99 euros la première année.