Acer Nitro 5 : le meilleur du PC portable gamer, sauf le prix

Avec ses Nitro 5, Acer entend bien proposer des PC portables taillés pour le jeu sans faire exploser la facture. Des machines qui misent sur la dernière génération de cartes graphiques Nvidia RTX 30 pour faire tourner les jeux les plus récents dans de bonnes conditions.

Déjà connu pour sa gamme Predator, Acer continue de s’intéresser aux joueurs nomades avec sa série Nitro 5. Une série de PC portables plus accessibles, mais qui ne lésinent pas pour autant sur les fiches techniques.

Il faut dire qu’en plus de leurs grands écrans (pour des laptops), les ordinateurs Acer Nitro 5 embarquent les meilleures cartes graphiques du moment, les Nvidia GeForce RTX 30. Des GPUs qui vous permettent de faire tourner les derniers jeux, même les AAA les plus gourmands, dans des conditions optimales. Et ce n’est pas le seul atout de cette gamme de PC portables qui profitent de configurations qui dépassent généralement les caractéristiques minimales requises pour jouer aux jeux les plus attendus de cette fin d’année.

Acer Nitro 5 : des PC taillés pour le jeu vidéo

L’arrivée des excellentes Nvidia RTX 30X0 en version mobile a offert à Acer une bonne excuse pour renouveler sa gamme de Nitro 5. Une mise à jour des performances bienvenue pour répondre aux nouvelles exigences des jeux récents comme Call of Duty Vanguard, Forza Horizon 5 ou même le futur Elden Ring.

Cela dit, Acer avait déjà pensé ses Nitro 5 comme des machines taillées pour jouer dans de parfaites conditions où que vous soyez. En effet, tous les ordinateurs de cette gamme partagent des caractéristiques communes pour répondre aux attentes des joueurs.

Les écrans mesurent tous entre 15,6 et 17,3 pouces. Des tailles qui offrent un bon compromis entre surface d’affichage et mobilité, de quoi jouer confortablement sur une machine qui tient dans une sacoche.

Acer a fait le choix d’une définition Full HD pour ses Nitro 5, et propose ici aussi un bon compromis. Celui qui permet d’avoir un jeu suffisamment bien défini pour des écrans de ce gabarit, sans pour autant réclamer beaucoup de ressources à la carte graphique. Quant au taux de rafraîchissement, il oscille entre 120 Hz et 360 Hz en fonction du prix de l’ordinateur. Là encore, Acer a pensé aux joueurs les plus exigeants qui nécessitent un affichage extrêmement fluide dans les jeux compétitifs.

Autre caractéristique commune, la mémoire vive. Celle-ci va de 8 Go pour la machine la plus accessible, à 16 Go pour le reste de la série. Vous pouvez donc enchaîner les parties sans jamais souffrir d’un quelconque ralentissement.

Enfin, tous les PC portables Acer Nitro 5 sont compatibles avec les normes Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0. De quoi appairer facilement une manette sans fil tout en profitant d’un excellent débit Internet. Et les joueurs compétitifs savent à quel point c’est important pour jouer en ligne.

Ce qu’apporte la dernière génération de cartes graphiques Nvidia

Acer s’est appuyé sur les meilleures cartes graphiques grand public du moment. Les cartes Nvidia GeForce RTX 3060 ou 3080 proposent d’abord un haut niveau de puissance brute, mais aussi des fonctionnalités qui font la force des périphériques de la marque américaine.

En effet, on trouve une myriade de technologies dédiées aux jeux vidéo, notamment les plus gourmands. À commencer par le ray tracing, une technologie de rendu de la lumière qui réussit à sauvegarder de précieuses ressources en réalisant un calcul plus précis de l’émission lumineuse.

De son côté, le DLSS est une technologie de mise à l’échelle (upscaling) conçue par Nvidia. Elle s’appuie sur l’intelligence artificielle pour améliorer les performances des jeux tout en affichant une superbe qualité d’images. Et ce même sur de très grandes définitions d’écran.

Autant vous dire que les Nvidia RTX 3060 et 3080 présentes dans les PC Acer Nitro n’auront aucun problème à afficher le prochain Battlefield 2042 dans une qualité optimale.

Intel ou AMD, vous avez le choix

Pour ce qui est du processeur, Acer ne vous coince pas avec un seul fabricant de puces et vous permet de profiter aussi bien d’un processeur Intel qu’AMD.

Chez Intel, ce sont les Intel Core i5 de 10e génération qui équipent les Acer Nitro 5. S’ils ne vous permettent pas de jouer en 4K à 120 i/s (de toute façon, les écrans n’ont pas une telle définition), ils sont amplement suffisants pour faire tourner tous les jeux sortis ces dernières années sans problème en Full HD.

Du côté de chez AMD, le choix est un poil plus vaste puisque vous pouvez opter pour un AMD Ryzen 7 5800H ou un AMD Ryzen 9 5900H (voire 5900HS). D’une puissance équivalente à l’Intel Core i5, ces puces Ryzen ont cependant l’avantage d’être moins énergivores, ce qui permet d’économiser de précieuses minutes de batterie lors de vos sessions de jeu.

Quel Acer Nitro 5 choisir ?

Il existe aujourd’hui près d’une dizaine de PC portables Acer Nitro 5, dont les prix et les configurations varient. Voici deux appareils qui montrent l’ambition de cette gamme à s’adresser à tous les joueurs.

Le Acer Nitro 5 AN517-52-54PM (en pack avec un sac à dos) à 1 099 euros

Le Acer Nitro 5 AN517-52-54PM a cet avantage d’être l’ordinateur le plus abordable de la gamme, sans pour autant sacrifier ses performances. Il embarque un CPU Intel Core i5 de 10e génération, une carte graphique GeForce RTX 3060, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Une configuration qui délivre suffisamment de puissance pour faire tourner Far Cry 6 dans une très bonne qualité graphique.

Au niveau du design, on retrouve une esthétique propre aux machines de jeu, avec des bords anguleux et des arêtes bien nettes. Son clavier est entièrement RGB ce qui vous permet de profiter de jolies couleurs. Son écran Full HD offre une diagonale de 17,3 pouces et surtout un taux de rafraîchissement natif de 120 Hz. L’affichage est très bon, quel que soit l’usage.

Il est également richement pourvu en connectique puisqu’on trouve un port USB Type-C (Thunderbolt 3), trois ports USB A 3.2, un port HDMI 2.0, une prise jack et une prise Ethernet RJ45.

Le Acer Nitro 5 AN517-52-54PM est proposé à 1 099 euros chez Boulanger dans un pack contenant un sac à dos pour le transport.

Le Acer Nitro 5 AN515-45-R5SV à 1 899 euros

On ne peut pas dire que le design du Acer Nitro 5 AN515-45-R5SV diffère beaucoup de celui du Acer Nitro 5 AN517-52-54PM. On profite des mêmes bordures anguleuses et d’un clavier rétroéclairé RGB. L’écran diffère dans sa taille puisqu’il ne mesure ici que 15,3 pouces. Une diagonale réduite qui permet de gagner en mobilité. Quant à la connectique, on bénéficie d’un port USB Type-C (Thunderbolt 3), trois ports USB A 3.2, un port HDMI 2.0, une prise jack et une prise Ethernet RJ45.

La fiche technique diffère également. Exit la puce Intel Core i5 et bienvenue au processeur AMD Ryzen 7 5800H. Côté RAM, ce sont 16 Go qui sont embarqués dans le Acer Nitro 5 AN515-45-R5SV. Enfin la carte graphique monte en gamme puisqu’il s’agit d’une puissante Nvidia RTX 3080. Une configuration musclée qu’aucun titre sorti récemment n’effraie.

Le Acer Nitro 5 AN515-45-R5SV est vendu 1 899 euros chez Boulanger.