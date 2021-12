Le PC portable HP 15 passe à 549 euros (voire moins) avec de nombreuses réductions

Envie de vous équiper d'un bon PC portable sans vous ruiner, et en même temps faire un beau geste pour la planète ? Boulanger vous propose d’économiser 100 euros sur l’achat du pack Famille HP15 en échange de votre ancienne machine. On vous explique tout.

En cette fin d’année, Boulanger s’engage pour la planète en reprenant votre vieux PC. En échange, le commerçant vous propose d’obtenir un rabais de 100 euros (en plus de la valeur de reprise de l’ancien PC) à valoir sur le pack HP Famille comprenant un ordinateur portable HP 15s-fq2008nf, une housse de protection réversible et un abonnement d’un an à Microsoft Office 365.

En profitant de cette opération, et grâce à la réduction de 50 euros qui court en ce moment, vous pouvez obtenir ce pack à 549 euros au lieu de 699 euros habituellement. L’occasion de vous équiper sans trop dépenser, tout en participant à une démarche écologique.

Offre de reprise Boulanger : faites un beau geste pour la planète et obtenez 100 euros de réduction

Comment bénéficier de l’offre de reprise boulanger

Afin de bénéficier du bonus de reprise de 100 euros sur le pack HP Famille disponible chez Boulanger, rien de bien compliqué. Vu qu’il s’agit d’un bonus de reprise, vous devez bien évidemment posséder un ordinateur à faire reprendre, qu’il soit en état de marche ou non. Pour le reste, voici la marche à suivre :

Afin de préparer votre visite, prenez le temps de récupérer vos données personnelles de votre ancien PC, et de bien le réinitialiser pour effacer ces données ;

Rendez-vous ensuite avec votre carte d’identité dans un magasin Boulanger avec votre ordinateur ;

Sur place, un conseiller évaluera votre machine, et vous proposera un prix de reprise. Vous pouvez d’ailleurs effectuer une simulation de reprise en vous rendant sur cette page ;

Quelle que soit la valeur de reprise de votre ordinateur, vous obtiendrez a minima un bon de 100 euros à-valoir sur l’achat du pack HP Famille, le jour de la reprise.

Cette opération dure jusqu’au 24 décembre prochain.

Un geste écologique et économique

Le recyclage des produits high-tech, que ce soient des téléphones, des ordinateurs ou bien des tablettes, est aujourd’hui un véritable enjeu écologique pour plusieurs raisons. Selon un rapport de l’ONU publié l’année passée, ce sont près de 53,6 millions de tonnes de déchets d’équipements électriques et électroniques qui ont été générées en 2019.

Une part négligeable (à peine 17 %) a été recyclée, le reste étant souvent stocké dans des décharges à ciel ouvert. Un problème majeur, puisque les déchets exposés aux intempéries génèrent non seulement du CO2, mais se révèlent extrêmement polluants en raison de leur composition. Le mercure, entre autres, est un véritable fléau pour l’environnement et les populations vivant autour de ces décharges.

Avec cette opération de reprise, Boulanger vous propose de récupérer vos machines usagées afin de les retraiter proprement, par des entreprises spécialisées, et de réduire ainsi l’impact environnemental de notre consommation. Dans le même temps, vous obtiendrez une réduction permettant de vous équiper sans vous ruiner. Tout le monde est gagnant.

Pack Famille HP : un pack tout compris pour travailler en toute sérénité

Le HP 15 en bref

Le HP 15 (référence 15s-fq2008nf pour être précis) est une machine qui mise sur le simplicité et l’efficacité afin de proposer une expérience de travail optimale. Construit autour d’un Core i3-1115G4, ce PC portable peut aussi compter sur 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go, ce qui est amplement suffisant pour n’importe quelle utilisation bureautique.

Il se démarque par un écran de 15 pouces avec une définition de 1920 par 1080 pixels doté d’une technologie anti-reflet, qui offre une surface de travail confortable. Côté connectique, vous pourrez découvrir un port USB Type-C, un port USB Type-A, un port HDMI, un lecteur de carte SD et une prise jack combinée micro et casque.

Une webcam 720p et des haut-parleurs viennent compléter l’arsenal de cet PC armé pour une journée de travail complète grâce à son autonomie qui oscille entre 7 et 9 heures selon le type d’utilisation. À noter que ce PC est livré avec une housse de protection réversible qui vous permettra de transporter votre ordinateur en toute sérénité.

Augmentez votre productivité avec le pack Office 365

Grâce à l’abonnement d’un an à Office 365 inclus dans ce pack, vous pouvez bénéficier de tous les avantages de la suite de productivité de Microsoft. Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams sont bien évidemment de la partie, pour vous épauler au quotidien dans votre travail, mais ce n’est pas tout. Office 365 propose aussi de nombreux autres avantages, comme le Family Safety, qui permet de monitorer le temps passé devant un écran ou sur un jeu par les enfants. Cela permet aussi de créer des filtres sur les navigateurs internet afin de ne pas les exposer à des contenus inappropriés.

Vous pourrez aussi bénéficier d’un stockage de 1 To avec OneDrive, ou encore d’une vaste banque de contenus créatifs tels que des images, des polices de caractères ou encore des icônes et des modèles de documents.

Proposé actuellement avec une réduction de 50 euros, le pack HP15 Famille et ses accessoires est disponible à 549 euros en profitant du bonus de reprise de 100 euros proposé par Boulanger.