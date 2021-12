Nouveau design, certification Intel EVO : comment la Surface Pro 8 s’est musclée en 2021

Entre son bel écran 120 Hz, son nouveau design, sa fiche technique musclée et Windows 11, Microsoft livre sa Surface Pro la plus aboutie à ce jour. Un PC deux-en-un dont la polyvalence lui permet d’encaisser tous les types d’usages, de la productivité au gaming.

Et de 8 ! La nouvelle génération de Microsoft Surface Pro est là et elle ne lésine pas sur les caractéristiques haut de gamme. Une fois encore, le géant de Redmond veut imposer sa Surface Pro 8 comme le PC portable 2-en-1 incontournable du marché. Et pour ce faire, le constructeur n’a pas hésité à aller encore plus loin que les précédentes générations de Surface Pro.

On retrouve donc une fiche technique rafraîchie, avec notamment un processeur Intel Core de 11e génération et Windows 11 installé nativement, ainsi qu’un taux de rafraîchissement de l’écran qui culmine à 120 Hz. Une combinaison qui permet à la Microsoft Surface Pro 8 de briller aussi bien dans les tâches bureautiques que dans le divertissement.

Un design toujours soigné

Bien qu’il s’agisse d’un véritable ordinateur portable hybride, la Microsoft Surface Pro 8 mise sur un design de tablette. Elle se pare d’une magnifique coque en magnésium Platine ou Anthracite avec des bords arrondis. L’esthétique générale est luxueuse, digne du marché haut de gamme dans lequel s’inscrit cet appareil.

Les petites dimensions de la Microsoft Surface Pro 8 la rendent aisément transportable. En effet, elle ne mesure que 28,7 × 20,1 × 0,9 cm pour un poids de 891 grammes. Vous pourrez donc la glisser en toute simplicité dans une sacoche, un sac à main ou un sac à dos.

Grâce à son pied intégré, la Microsoft Surface Pro 8 peut s’incliner pour offrir un angle de vision proche de celui d’un laptop. Il suffit d’ailleurs de lui adjoindre un clavier Microsoft Signature pour Surface Pro pour la transformer en véritable ordinateur portable. D’autant que ce clavier en alcantara (au toucher daim) comporte des touches rétroéclairées et un véritable trackpad intégré.

La Microsoft Surface Pro 8 possède la certification Intel Evo (à l’exception de la configuration Intel i5 + 8 + 128 Go). Elle se doit donc de répondre à quelques contraintes, notamment au niveau de la connectique. C’est pourquoi elle intègre 2 ports USB-C Thunderbolt 4. Deux prises qui vous permettent de transférer non seulement des fichiers volumineux très rapidement, mais également de connecter de nombreux périphériques externes comme un écran 4K ou même une carte graphique avec un boîtier de carte graphique externe.

Dans les bonnes surprises de cette Surface Pro 8, se trouvent également une prise Surface Connect (un connecteur d’alimentation magnétique en charge rapide très pratique) ainsi qu’un port jack 3,5 mm pour y brancher un casque audio.

Un superbe écran tactile

Malgré ses dimensions compactes, la Microsoft Surface Pro 8 n’a pas fait l’impasse sur la qualité de l’écran. Elle embarque une magnifique dalle tactile PixelSense de 13 pouces, légèrement plus grande que sur la Microsoft Surface Pro 7, avec une définition de 2880 × 1920 pour un ratio 3:2.

Les fines bordures de ce PC hybride permettent à l’écran d’offrir une belle surface d’affichage. De quoi profiter pleinement des diverses actions à l’écran sans se ruiner les yeux. Surtout que la Microsoft Surface Pro 8 jouit d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui rend l’affichage constamment fluide. Vous pouvez naviguer entre les divers programmes sans jamais souffrir du moindre ralentissement.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la Surface Pro 8 délivre une superbe image grâce au calibrage précis de son écran. La haute définition assure une netteté et un niveau de détails confortables lors du visionnage de contenu en streaming comme une série, un film ou même un jeu vidéo.

Une puce Intel Core 11e génération pour toujours plus de puissance

C’est au niveau de la fiche technique que les véritables changements ont eu lieu vis-à-vis de la Microsoft Surface Pro 7. En effet, Microsoft a actualisé les caractéristiques de ses ordinateurs portables 2-en-1 et la Microsoft Surface Pro 8 n’y a pas échappé.

Dans sa configuration de base, la Microsoft Surface Pro 8 abrite un processeur Intel de 11e génération, la puce quadricœur Intel Core i5-1135G7. Celle-ci est accompagnée de 8 Go de RAM (une mémoire vive qui peut grimper jusqu’à 32 Go si besoin est), ainsi que d’un SSD de 128 Go minimum. Bien entendu vous pouvez grimper jusqu’à 1 To de stockage pour quelques deniers supplémentaires.

Une telle fiche technique permet à la Microsoft Surface Pro 8 d’être d’une puissance, d’une rapidité et d’une fluidité exemplaires. Et ce dans la grande majorité des tâches. Il est tout à fait possible d’enchaîner les heures de montage vidéo, de retouche photo et même de jeux si vous ajoutez une carte graphique externe ou que vous profitez des services de streaming comme le Xbox Game Pass.

Ergonomique à tous les niveaux

L’écran tactile de la Microsoft Surface Pro 8 offre une ergonomie bienvenue qui permet d’accomplir rapidement des actions et d’accéder tout aussi vite à ses applications et/ou documents. Si la sensation d’écrire ou dessiner manuellement sur une feuille vous manque, ou que vous avez besoin de prendre rapidement une note, le stylet Microsoft Surface Slim Pen 2 répondra à ce besoin.

Non contente de démarrer rapidement (merci encore la certification Intel Evo), la Microsoft Surface Pro 8 profite de Windows 11 nativement. Vous bénéficiez donc de la dernière version de l’OS de Microsoft sans avoir à faire de mise à jour contraignante lors de la première mise en route. Mieux, étant donné que la Microsoft Surface Pro 8 est un produit conçu par le géant de Redmond, les mises à jour Windows seront prioritaires.

D’ores et déjà disponible sur le site de Microsoft, la Microsoft Surface Pro 8 affiche un prix de départ de 1 000 euros dans sa configuration Core i5 avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Nous vous conseillons de vous rendre sur le site de Microsoft ainsi que chez les revendeurs tels que FNAC, Darty, Boulanger ou Amazon pour configurer la Microsoft Surface Pro 8 selon vos besoins. Qui plus est, Microsoft offre un mois d’abonnement à la suite bureautique M365, ainsi qu’un mois de souscription au Xbox Game Pass Ultimate pour profiter des derniers jeux AAA comme Forza Horizon 5 ou Halo Infinite.