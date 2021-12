Travail, création, loisir, jeu : Dell destocke son catalogue de PC portables avant Noël

Si vous cherchez à changer de PC portable, le moment est sans doute bien choisi. En cette fin d’année, Dell propose en effet des promotions sur de nombreuses références de son catalogue. Inspiron ou XPS, nouveaux et anciens, PC tournés vers la productivité ou le jeu : vous trouverez sans doute ce qu’il vous faut dans la sélection que nous vous proposons.

Les promotions Dell en bref

Si vous avez la moindre question sur les produits Dell actuellement en promotion, sachez que vous pouvez toujours contactez la Hotline Dell au 08 01 84 08 27.

La productivité à son meilleur avec la gamme Inspiron

L’Inspiron 13 à 829 euros

Avec son Inspiron 13, Dell propose un PC portable pensé… pour la mobilité. Cet ordinateur 13 pouces ne pèse en effet que 1,25 kg pour une épaisseur inférieure à 16 mm. De quoi le glisser aisément dans n’importe quelle sacoche. Il jouit en outre d’une belle autonomie de presque 11 heures, et peut compter sur une charge rapide qui lui permet de récupérer environ 80 % de batterie en une heure.

Le Dell Inspiron 13 n’en oublie pas non plus d’être une machine efficace grâce à un processeur Core i7-11370H de 11ème génération, 8 Go de RAM, un GPU Intel Iris Xe et un stockage de 512 Go. Complétez cela avec un écran QHD+ (2560 par 1600 pixels) offrant une jolie luminosité, une connectique étendue (USB3.2, Thunderbolet 4, HDMI 1.4) et vous obtenez un PC polyvalent, idéal pour les travailleurs itinérants.

Le Dell Inspiron 13 est actuellement proposé à 829 euros au lieu de 949 euros en temps normal.

L’Inspiron 15 à 799 euros

L’Inspiron 15, de son côté, est doté d’un écran 15 pouces qui offre une jolie surface de travail grâce à sa dalle de 15,6 pouces de définition Full HD, ses bordures fines et son grand angle de vue. Ce format lui permet aussi d’arborer un clavier complet, doté d’un joli confort de frappe, qui s’avère idéal pour les longues sessions de travail.

Côté configuration, il peut compter sur un (très bon) processeur mobile AMD Ryzen 7 5700U avec une carte graphique Radeon intégrée, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Une configuration confortable qui lui permet d’être extrêmement réactif sur la plupart des usages du quotidien.

Équipé d’une webcam préservant la confidentialité à l’aide d’un cache, de toute la connectique nécessaire (USB 3.2 Type A, USB 3.2 Type C, HDMI 1.4 et lecteur de carte SD), il détient l’arsenal nécessaire pour affronter tous vos besoins.

Pour ses soldes de fin d’années, Dell vous propose de découvrir cet Inspiron 15 à 799 euros (au lieu de 979 euros).

L’Inspiron 15 3000 à partir de 329 euros

Avec ces Inspiron 15 3000, Dell offre une gamme de PC portables abordables mais néanmoins efficaces. Construits autour d’une jolie dalle Full HD de 15,6 pouces, ils bénéficient de la technologie Dell Comfort View qui permet de réduire les émissions de lumière bleue et offrir un confort d’utilisation accru lors des longues sessions de travail.

Une démarche que l’on retrouve aussi dans la conception du clavier et de la charnière qui s’allient pour offrir une sensation de frappe confortable, et un angle de saisie plus ergonomique.

Pour ne rien gâcher, les Inspiron 15 3000 sont conçus avec des plastiques recyclés, utilisent de la peinture à l’eau à faible teneur en COV et sont emballés dans des matériaux en papier recyclés, afin de limiter leur impact sur l’environnement.

Dans une configuration tournant autour d’un processeur Intel Pentium Silver N5030, un GPU Intel UHD 605, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, le Dell Inspiron 15 3000 bénéficie d’une réduction de 100 euros qui le fait chuter à 329 euros.

Le Dell Inspiron 15 3000, équipé d’un Core i3-1115G4 de 11ème génération, d’une carte graphique Intel UHD, de 8 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go est actuellement vendu 549 euros sur la boutique Dell.

Élégance et polyvalence : découvrez le nouveau Dell XPS 13

Le Dell XPS 13 est un véritable ultrabook haut de gamme. Son design sobre lui donne un cachet luxueux. Ses petites dimensions le rendent très pratique à transporter. Son écran de 13,4 pouces propose une définition Full HD (1 920 x 1 200 pixels) ainsi qu’un traitement anti reflet ce qui améliore la visibilité sur tous les angles de vision.

Pour ce qui est des performances, le Dell XPS 13 s’appuie sur un processeur Intel Core i7 de 11e génération, une puce graphique Intel Iris Xe, 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go. Une configuration solide qui peut encaisser sans problème les tâches classiques et un peu plus gourmandes comme la création graphique ou l’édition vidéo. Enfin, l’ordinateur est capable de tenir environ 7 heures loin de son chargeur avec une utilisation classique.

Le Dell XPS 13 est vendu 1 299 euros sur le site officiel du constructeur.

Dell XPS 17 : un monstre de puissance tourné vers la créativité

Que vous soyez un joueur ou un professionnel en quête de puissance, le Dell XPS 17 à de quoi vous plaire. Notamment grâce à sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050, qui permet d’afficher les jeux et les logiciels de création dans de très bonnes conditions.

Le Dell XPS 17 ne lésine pas sur le reste de la fiche technique puisqu’il embarque un processeur Intel Core i7 de 11e génération, couplé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage en SSD. Autant dire qu’il ne souffre d’aucun ralentissement et qu’il ne lui faut que quelques secondes pour démarrer.

Pour le design, il dégaine une esthétique sobre et luxueuse. Celle-ci englobe une dalle InfinityEdge de 17 pouces à la définition Full HD+ (1 900 x 1 200 pixels) avec un ratio 16:10. Le Dell XPS 17 compte également sur la présence de 4 ports Thunderbolt 4. Vous pouvez donc connecter un HUB HDMI/Display Port et relier un écran externe.

Le Dell XPS 17-9700 affiche désormais un prix de 1 649 euros à l’occasion du déstockage du constructeur américain.

Envie de jouer ? Le Dell G15 est là pour vous

Le Dell G15 n’a qu’un objectif, offrir une excellente expérience de jeu aux joueurs nomades. Et il s’en donne les moyens au vu de sa fiche technique. Il s’appuie sur un processeur Intel Core i7 de 11e génération, 16 Go de mémoire vive, 1 To de stockage et surtout une carte graphique Nvidia RTX 3050. Autant dire que le Dell G15 a suffisamment de patate pour faire tourner les triples A récents.

Le Dell Inspiron G3 15 embarque un châssis en plastique solide et à l’esthétique sobre. L’écran de 15,6 pouces assure une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Enfin, sa batterie de 86 Wh lui offre une belle autonomie.

Le Dell Inspiron G15 est proposé à 1 399,99 euros sur la boutique de Dell.

Une sélection d’écran pour améliorer vos séance de jeu ou de travail

Le moniteur Dell S2721HSX à 179,99 euros

Le Dell S2721HSX est un moniteur polyvalent qui est tout aussi utile pour télétravailler dans de bonnes conditions qu’aux joueurs qui cherchent un écran d’appoint. Sa dalle LCD de 27 pouces profite de bordures ultra-fines et offre une définition FHD (1 920 x 1 080 pixels). Le taux de rafraîchissement grimpe à 75 Hz, ce qui assure une image fluide, même en jeu. Le temps de latence, lui, est de 4 ms.

Pour ce qui est de la connectique, le Dell S2721HSX intègre un port HDMI, une prise DisplayPort et une prise audio jack 3,5 mm.

Le Dell S2721HSX est désormais proposé à 179,99 euros sur le site officiel du constructeur.

Le moniteur gaming Dell S2421HGF à 194,99 euros

Le Dell S2421HGF s’adresse avant tout aux joueurs et joueuses qui cherchent un écran gaming équilibré. Ce moniteur Dell jouit d’une dalle TN de 24 pouces avec une définition FHD (1 920 x 1 080 pixels) et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz.

Il est capable de supporter tous les titres récents à 60 fps sans gâcher l’expérience de jeu. D’autant que son temps de latence est calé à 1 ms. Ce moniteur embarque également deux prises HDMI et un port DisplayPort.

Le Dell S2421HGF affiche un prix de 194,99 euros sur le site de Dell.