Chuwi MiniBook X : le premier PC portable avec un poinçon dans l’écran

Le fabricant chinois Chuwi dévoile le MiniBook X, un tout petit PC portable à l'écran borderless. Au point d'intégrer un poinçon pour la première fois sur un PC portable.

Les poinçons sur smartphones, on connait depuis longtemps. Cela permet d’intégrer facilement une caméra en façade et un écran bord à bord sans encoche ni en rajoutant un front trop important. Jusqu’à présent, cette mode s’était arrêtée aux smartphones et aux tablettes, mais elle peut s’appliquer à n’importe quel appareil avec un écran et une caméra.

C’est ce que Chuwi a choisi de faire pour lancer son nouveau PC portable ultracompact. La marque chinoise s’est fait connaitre au cours des années précédentes par des appareils à prix cassés et facile à importer, un peu à la manière de Xiaomi dans le domaine des smartphones.

Compact, transformable et clavier complet

Le Chuwi MiniBook X est très alléchant sur le papier. La marque semble avoir tout fait pour créer le PC le plus compact possible avec tout de même de belles caractéristiques.

Écran de 10,8 pouces 2560 x 1600 pixels 16:10

Intel Celeron N5100

12 Go de RAM LPDDR4

512 Go de stockage SSD

USB-C avec charge Power Delivery 2.0 à 45W

caméra de 5 mégapixels

Clavier borderless de taille standard

Le fabricant annonce aussi que son petit PC portable pourra se transformer en tablette grâce aux deux charnières, à la manière de la gamme Yoga de Lenovo.

Le Chuwi MiniBook X sera bientôt commercialisé depuis le site du fabricant. Son prix officiel est de 599 dollars hors taxe. Espérons qu’il trouvera le chemin vers la France et sera équipé d’un clavier Azerty.

