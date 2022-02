Voici le Craob-X, un étonnant PC dépouillé de toute sa connectique

inconnu au bataillon, le constructeur Craob annonce son Craob-X, un laptop futuriste ultra fin et surtout débarrassé de toute connectique. Le parti pris du fabricant est de tout déporter sur un dock aimanté.

Fantasme plus ou moins assumé des fabricants de PC portables, débarrasser au maximum un laptop de sa connectique pour lui faire gagner en finesse et en élégance reste un projet scabreux, et rarement appréciés des utilisateurs. C’est une aventure dans laquelle Craob semble pourtant déterminé à se lancer… sans trembler. Ce fabricant pour le moins méconnu a annoncé son Craob-X, un PC portable dépossédé de toute connectique.

À la place, l’engin préfère tout déporter sur un bloc conçu pour être aimanté à l’arrière de l’écran. Il fait office de chargeur par induction pour recharger la batterie du PC, mais aussi de dock regroupant des ports USB-C Thunderbolt 4 et USB-A, un lecteur de cartes SD et une sortie casque.

Craob-X, un laptop ultra fin, ultra performant… mais faut-il vraiment y croire ?

En lui-même, l’appareil n’est pas censé dépasser les 7 mm d’épaisseur une fois refermé… pour un peu moins de 862 grammes au total sur la balance. Ce poids mouche sur le marché serait néanmoins équipé de ce qui se fait de mieux question composants. La version la mieux équipée du Craob-X devrait ainsi embarquer un processeur Intel Core i7-1280P (sous architecture Alder Lake), 32 Go de mémoire vive en LPDDR5 et un SSD M.2 de 2 To. On y trouverait également une connectivité Wi-Fi 6E et un écran Ultra HD+ de 13,3 pouces.

Pour l’instant, aucun tarif ou option de précommande ne sont encore affichés sur la page officielle du produit. Craob évoque simplement un lancement « à venir », sans plus de précisions. L’aspect succinct de cette page et le fait que Craob soit un grand inconnu, à ce stade, sur le marché du PC, nous poussent à une certaine prudence quant à la concrétisation de l’intrigant Craob-X. Compte tenu de l’intérêt que ce produit suscite déjà dans la presse spécialisée, il pourrait toutefois donner des idées à d’autres constructeurs… même si lui-même ne voit jamais le jour.

