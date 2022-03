Microsoft Surface Pro 8 : la reine de la productivité est en promotion actuellement

La Surface Pro 8 de Microsoft est actuellement en promotion au sein d’un beau bundle. Sorti en fin d’année dernière, ce PC portable hybride marque une évolution majeure dans la gamme Surface. Voici pourquoi c’est le bon moment pour s’y intéresser.

Sortie à la fin de l’année dernière, la Surface Pro 8 est un PC portable hybride, à mi-chemin entre une tablette sous Windows 11 grâce à son écran tactile et un PC portable, quand le clavier est attaché. Ce format unique est la plus grande force de cet appareil : sous l’apparence d’un simple écran facile et léger à transporter se cache en fait la puissance d’un PC portable capable de faire tourner parfaitement n’importe quelle application de productivité.

Elle bénéficie ces prochains jours d’une belle promotion sur un bundle contenant la tablette, un clavier, et une souris. On vous explique pourquoi c’est le bon moment de craquer.

L’un des meilleurs écrans de PC portable

Sortie à la fin de l’année dernière, la Surface Pro 8 marque une évolution majeure au sein de la gamme Surface. Principale nouveauté de cette version : l’écran a été considérablement amélioré par rapport aux précédentes versions. Il s’agit désormais d’une dalle de 13 pouces, toujours au ratio 3:2, avec des bordures d’écrans considérablement rétrécies. Cet écran est soutenu par un pied ajustable qui permet d’incliner la tablette très précisément pour travailler le plus confortablement possible.

La principale nouveauté de l’écran sur la Surface Pro 8 provient de son taux de rafraîchissement, à 120 Hz. Un tel taux de rafraîchissement se retrouve généralement sur les écrans ou les PC portables orientés gaming. Sur la Surface Pro 8, il a deux avantages : un affichage beaucoup plus fluide et donc beaucoup plus confortable, mais aussi une meilleure expérience lorsque l’on utilise le stylet Surface Pen (vendu séparément) sur l’écran tactile.

Un PC fait pour durer

Avec son format si particulier de tablette, la Surface Pro 8 est un appareil dédié à la productivité et à la mobilité. Et de ce point de vue, Microsoft a mis les petits plats dans les grands. Il suffit de prendre la tablette en main quelques minutes pour se rendre compte du soin apporté au choix des matériaux et aux finitions.

Avec son revêtement en magnésium, la coque de la tablette transpire la solidité et rend son toucher agréable. Son clavier TypeCover, facilement attachable et détachable grâce à un système d’aimants, est à la fois très léger et possède une qualité de frappe particulièrement satisfaisante alors même qu’il est très fin. Il est vraiment difficile de prendre en défaut la conception de la Surface Pro 8, Microsoft a fait en sorte que ce soit un produit qui vieillira bien.

Une tablette qui cache de la (sur)puissance

Ce soin apporté à la construction se retrouve également dans la fiche technique. Dans sa configuration de base, la Microsoft Surface Pro 8 abrite un processeur Intel de 11e génération, déclinable en Core i5 comme en Core i7. Celui-ci est accompagné de 8 Go de RAM (et jusqu’à 32 Go si besoin est dans les configurations les plus élevées), ainsi que d’un SSD de 128 Go minimum et jusqu’à 1 To pour les versions les plus musclées.

Avec de tels composants, l’objectif est bien entendu de pouvoir faire tourner n’importe quelle application de productivité sans aucun ralentissement ou de lancer des logiciels de montages ou de retouches photo sans problème. Les différentes applications de la suite Microsoft 365 tournent comme un charme et même les retouches les plus osées sur Photoshop ne lui font pas peur.

L’un des points forts de cette tablette provient également de la très bonne gestion de la dissipation de la chaleur. Malgré sa compacité (1 cm d’épaisseur), la Surface Pro 8 dispose de petits ventilateurs qui fonctionnent admirablement bien… et ne font quasiment aucun bruit. La Surface Pro 8 n’est pas le genre d’appareil que vous éteignez avec un soupir de soulagement.

Windows 11 : un OS pensé pour la Surface Pro 8

Produit Microsoft oblige, la Surface Pro 8 bénéficie de toutes les avancées logicielles apportées par Windows 11. Concrètement, cela signifie que Windows 11 est installé nativement sur l’appareil. Pas besoin de faire de longues mises à jour lors du déballage. Par la suite, les mises à jour Windows de la Surface Pro 8 seront prioritaires. Correction de failles, de bugs, ajout régulier de fonctionnalité, meilleur support de l’écran tactile ou du stylet… Les avantages de posséder un appareil de marque Microsoft sont nombreux.

Plus de 300 euros de réduction sur le bundle Surface Pro 8 avec son clavier officiel

Actuellement et durant quelques jours encore, la Surface Pro 8 a droit à une belle promotion chez de nombreux marchands en ligne. Dans sa version 8+128 Go, associée à un clavier TypeCover et une souris, la Surface Pro 8 est à seulement 1 099,99 euros au lieu de 1 394,99 euros.